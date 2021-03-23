Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1305
ALTIN
434.355
DOLAR
7.7550
STERLİN
10.7558
EURO
9.2525
5906 m² tarla icradan satılık
5906 m² tarla icradan...
Fenerbahçe Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor
Fenerbahçe Üniversitesi 11 Öğretim...
Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların arama ve işletme ruhsatları kiraya verilecek
Jeotermal kaynaklar ve doğal...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak
Mimar Sinan Güzel Sanatlar...
Çaykur 500 personel alacak
Çaykur 500 personel alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Türkiye tamamen kapanabilir!
Kapat

"Hepatit hastalığı, yemek borusu varisi için risk oluşturuyor"

Toplardamarların genişlemesi, kalınlaşması olarak tanımlanan ve bacaklarda daha sık görülen varisler, vücudun diğer bölgelerinde, hatta yemek borusunda bile görüldüğünü söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Ergün “Yemek borusunda (özofagusta) bulunan varislerin yemek borusunun özellikle alt kesiminde görülüyor” dedi.

23 Mart 2021 Salı 09:58
6 Okunma
"Hepatit hastalığı, yemek borusu varisi için risk oluşturuyor"

İSTANBUL - Birçok kişi varisleri daha çok bacaklardaki oluşumlar olarak biliyor ancak uzmanlar, çoğunlukla karaciğerden kaynaklı nedenlerden dolayı yemek borusunda da varisler ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor. Karaciğeri sağlıklı olan insanlarda özofagus varislerinin görülmeyeceğine dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Ergün, “Başta siroz olmak üzere karaciğerin çeşitli nedenlerle oluşan uzun süreli hastalıklarından dolayı toplardamarların kalınlaşıp genişlemesiyle varisler oluşabilir. Sirozun haricinde uzun süreli kronik hepatit B ve hepatit C hastalığı olanlar da risk altındadır. Kişi yemek borusunda varis olup olmadığını hissedemez. Varisler kanamadan hiçbir bir bulgu vermez ancak endoskopik olarak saptanabilirler” diye konuştu.
 

“VARİS KANAMALARI YAŞAMI TEHDİT EDEBİLİYOR”

Ağızdan kanlı kusmayla bulgu veren özofagus varislerinde çok şiddetli kanamaların yaşamsal açıdan tehlikeli olabileceğine işaret eden Prof. Dr. Ergün, “Hekim olarak amacımız kanamadan tespit edip önlem almaktır. Ancak hasta kanama şikâyetiyle hekime başvurursa da hastanın hayatını tehdit eden bir boyuta varmaması için bir an önce endoskopik tedaviye başlamak gerekir. Sirozu olan hastalarda, kanama riskine karşı, varis gelişip gelişmediği belirli aralıklarla endoskopik olarak takip edilmelidir. Varisi gelişmiş hastalarda da büyümeyi engellemek için ilaç tedavisine başlanır. Hiç kanama yaşamamış hastalarda ilaç tedavisi uygulanabilmekle birlikte; kanama görülen hastalarda yaklaşım değişir. Bu durumda endoskopik olarak varislerin bantlanması ya da bunların içlerinin tıkayıcı tedavisiyle kapatılması gibi tedaviler gündeme gelir” ifadelerini kullandı.

“TANISI İÇİN ENDOSKOPİ ALTIN STANDART”

Özofagus varislerinde tanıyı koymak için endoskopik yöntemin altın standart olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ergün, “Sorun sadece yemek borusu ile sınırlı olarak yaşandığı için farklı sindirim sistemi sorunlarıyla bağlantısı pek yoktur. Siroz hastası kan kusuyorsa, altta yatan sorunun özofagus varisi olması çok muhtemeldir. Sorunun tanısı gibi tedavisi de endoskopik yöntemle yapılır” dedi.
 

“KANSERE YOL AÇMAZ”

Özofagus varislerinin kansere yol açmayacağını ancak şiddetli kanamaların tek başına bile yaşamı tehdit edebileceğini aktaran Prof. Dr. Ergün, sözlerini şöyle sonlandırdı:

 “Genel olarak sirozlu hastalarda eşlik eden asit (yani karında sıvı birikmesi) görülebileceği için tuzdan kaçınmaları gerekir. Hepatitleri varsa ilaçlarını muntazam kullanmaları önerilir. Varisleri olan hastalarda ayrıca varislerin içindeki basıncı azaltan beta bloker grubu ilaçları kullanmaları uygun olur. Siroza bağlı varis kanaması ya da asit gibi diğer komplikasyonlar gelişmişse hasta aslında karaciğer nakil adayıdır. Nakil yapılan bir merkezde kaydının olması, nakil listesinde adının bulunmasında fayda vardır. Vericisi bulunduğunda bu hastalar için kesin tedavi karaciğer naklidir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hepatit HastalığıYemek Borusu Varisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüsten ölen sağlık çalışanlarının isimleri, hastanede yaşatılıyor
Koronavirüsten ölen sağlık çalışanlarının isimleri, hastanede yaşatılıyor
"Damar Daralmaları ölüm riskini arttırıyor"
"Damar Daralmaları ölüm riskini arttırıyor"
Türkiye tamamen kapanabilir!
Türkiye tamamen kapanabilir!
"Pandemide çocuklar da ruhsal olarak çok yıprandı"
"Pandemide çocuklar da ruhsal olarak çok yıprandı"
Prof. Dr. Yıldız: Kalp hastaları yan etki endişesiyle sırası geldiği halde aşı olmuyor
Prof. Dr. Yıldız: Kalp hastaları yan etki endişesiyle sırası geldiği halde aşı olmuyor
Doç. Dr. Kömür: Korona önlemleriyle bu yıl grip vakası neredeyse hiç görmedik
Doç. Dr. Kömür: Korona önlemleriyle bu yıl grip vakası neredeyse hiç görmedik
Can kaybı 30 bin 61'e yükseldi
Can kaybı 30 bin 61'e yükseldi
Bakan Koca: Hafta içi riski her yerde düşürelim
Bakan Koca: Hafta içi riski her yerde düşürelim
'Kovid- 19'a yakalanan böbrek hastalarında ölüm riski çok yüksek'
'Kovid- 19'a yakalanan böbrek hastalarında ölüm riski çok yüksek'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma