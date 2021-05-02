Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1398
ALTIN
471.341
DOLAR
8.2635
STERLİN
11.4503
EURO
9.9422
Konya’da 60 koyun satılacak
Konya’da 60 koyun satılacak
İBB, 541 itfaiye eri alacak
İBB, 541 itfaiye eri...
Sultanbeyli'de satılık dükkan
Sultanbeyli'de satılık dükkan
Ataşehir'de satılık daire
Ataşehir'de satılık daire
TOKİ, Denizli'de 94 konut yaptıracak
TOKİ, Denizli'de 94 konut...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hedeflenen grup aşılanırsa 29 Ekim'de rahatlarız

Bilim Kurulu Üyesi İlhan, “Hedeflenen grup aşılanırsa 29 Ekim'de rahatlarız” dedi.

02 Mayıs 2021 Pazar 11:02
3 Okunma
Hedeflenen grup aşılanırsa 29 Ekim'de rahatlarız

ANKARA (DHA)

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, tedbirlere uyum ve hedeflenen grupların aşılanması ile ekim sonunda rahat bir nefes alınabileceğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, "Tam kapanma ile beraber rakamlar iyi bir düzeye gelirse, 40 yaş altı vatandaşların aşılanması haziran sonuna kadar, 20 yaş üzeri gençlerimizin aşılanması güz döneminde gerçekleşirse, güz döneminde daha iyi zamanlar görebiliriz, bunun için de belki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı iyi bir tarih olarak düşünebiliriz" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, koronavirüse karşı yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin DHA'ya değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. İlhan, herkesin samimi ve bilimin ışığında ilerlemesi gerektiğini belirterek, "Aşılamada belli bir rakamı tutturmuş, kapanma ile beraber kurallara uyan toplumda normale daha yakın bir yaşamın sürdüğüne şahit oluyoruz. Bu nedenle, bu kanıtlar ışığında baktığımızda vatandaşların aşı olması gerekiyor" dedi.

'VEFAT EDENLER ARASINDA AŞISINI YAPTIRMAYAN 65 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLER VAR'

Prof. Dr. İlhan, aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayan 65 yaş üzeri kişilere ilişkin, şunları söyledi:

"Maalesef şu an vefat edenler arasında 65 yaşın üstünde olup aşı sırası geldiği halde aşı yaptırmayan vatandaşlarımız var. Bu, bir hekim olarak beni üzüyor. Aşı olma imkanı var, aşı sırası gelmiş, aşı olsaydı belki o büyüğümüz hastalığı hafif geçirecekti. Bu nedenle aşı olmak gerekiyor. Bunu bir rakamla da ifade edelim; ocak ayı başında yaşlıların vakalar içinde görülme durumunu nisan ayı başına göre kıyasladığınızda yarı yarıya bir düşüş söz konusu. Demek ki aşı bu kadar koruyor. Hatta toplumun genelini ilgilendirecek bir rakamdan bahsetmek gerekirse, biliyorsunuz yaklaşık 1 milyon kadar sağlık çalışanı aşılandı. Sağlık çalışanlarının arasında 20 yaşında gençlerimiz de var, 80 yaşında kıdemli hocalarımız da var. Sağlık çalışanlarında ise vakalar içindeki orana baktığımızda 1 Ocak ile 1 Nisan'ı kıyasladığınızda 4 kat azalma söz konusu. O zaman aşının bu denli etkili olduğunu gördüğümüzde açıkçası aşıya karşı olumsuz görüş geliştirmek, aşı direncini anlayabilmek mümkün değil. Elbette farklı bir kanıt varsa bu görüşülebilir ama bilim hep kanıtlarla ilerler. Eğer bir kanıt, yayımlanmış makale varsa bununla konuşmak gerek. Sosyal medyada 'ben aşıya karşıyım', 'aşı olmayacağım' demekle açıkçası bu iş olmuyor maalesef."

'FARKLI AŞI KAYNAKLARI BULMAK DOĞRU SEÇENEK'

Prof. Dr. İlhan, aşı çeşidinin artmasının avantaj olduğunu kaydederek, "Bazen tedarik sorunları yaşanabilir. Tedarik sorunlarının önüne geçmek için en doğrusu aşıların fazla grupta olması. Yerli aşılarımızın bir tanesi faz 3 aşamasına geldi. Güz dönemine geldiğimizde yerli aşılarımız olursa, elimizin daha da rahat olacağını söylemek mümkün. Bu süre dahilinde farklı aşı kaynakları bulmak doğru bir seçenek. Size bağlı olmayan bir süreçte, dış kaynaklı bir aşıda tedarik sorunu olabilir, bu nedenle bu arayışlar ve bulunan aşı doğru bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor" ifadesini kullandı.

'CUMHURİYET BAYRAMIMIZI İYİ BİR TARİH OLARAK DÜŞÜNEBİLİRİZ'

Prof. Dr. İlhan, 13 aylık bir sürenin koronavirüs ile geride bırakıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"4.5 milyondan fazla kişi koronavirüs tanısı aldı, 39 bine yakın vatandaşımızı da koronavirüsten kaybettik. Haklı olarak vatandaşlarımız çok sıkıldılar. Gerçekten zor süreler yaşıyoruz. Kurallara uyarak daha iyi bir sürece gelebileceğimizi söylemek elbette mümkün. Tam kapanma dönemi yaşıyoruz, bununla beraber rakamlar iyi bir düzeye gelirse, kurallara uyum devam ederse, Sağlık Bakanının dediği gibi 40 yaş altı vatandaşların aşılanması haziran sonuna kadar, 20 yaş üzeri gençlerimizin aşılanması güz döneminde gerçekleşirse, hedeflenen grubun aşılanması gerçekleşirse, güz döneminde daha iyi zamanlar görebiliriz, bunun için de belki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı iyi bir tarih olarak düşünebiliriz. Bu şöyle düşünülmemeli; örneğin 'ekim sonuna geldiğimize herkes maske çıkarak, fiziksel mesafeye uymayacağız, kalabalıkta bir araya geleceğiz' anlamına gelmiyor. Daha belki rahat olabileceğimiz, en azından ailemizi ziyaret edebileceğimiz, kurallara uyarak sosyal mekanlarda bir arada olabileceğimiz, çocuklarımızın okuluna devam edebileceği zamanlar olabilir düşüncesindeyim."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhanHedeflenen GrupAşılama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnaktif aşıda 3. doz gerekebilir
İnaktif aşıda 3. doz gerekebilir
'Mutant virüs ile hamile kadın ölümleri arttı'
'Mutant virüs ile hamile kadın ölümleri arttı'
'Tam kapanma, normale dönüş için fırsat'
'Tam kapanma, normale dönüş için fırsat'
Hacettepe Üniversitesi personel alacak
Hacettepe Üniversitesi personel alacak
Bir Ekip İşi: Gold City Hair Saç Ekim Merkezi
Bir Ekip İşi: Gold City Hair Saç Ekim Merkezi
Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım: Tiroit nodülü kansere dönüşebilir
Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım: Tiroit nodülü kansere dönüşebilir
İşte Sputnik V aşısının üretileceği tesisler!
İşte Sputnik V aşısının üretileceği tesisler!
Sağlık Bakanı Koca: Tam kapanmak zorunlu oldu
Sağlık Bakanı Koca: Tam kapanmak zorunlu oldu
Covid-19 tanılarının yüzde 95'i İngiltere mutasyonu
Covid-19 tanılarının yüzde 95'i İngiltere mutasyonu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma