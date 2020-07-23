Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Jandarmada FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Son Dakika
Jandarmada FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
TTK Başkanlığı'na Prof. Dr. Birol Çetin atandı
Son Dakika
TTK Başkanlığı'na Prof. Dr. Birol...
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale...
Mariano: Sizi uzaktan da olsa hep destekleyeceğim
Mariano: Sizi uzaktan da olsa...
Tatilde cilt bakımı için ipuçları
Tatilde cilt bakımı için ipuçları
İş fırsatları için hemen tıkla!

'HAYAT, UMUT VERİCİ BİR DÜZENE GİRİYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 43 bin 404 testten 902'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 545 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 205 bin 214'e yükseldi.

23 Temmuz 2020 Perşembe 11:07
0 Okunma
'HAYAT, UMUT VERİCİ BİR DÜZENE GİRİYOR'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 43 bin 404 test yapıldı, 902 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken, 1203 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 403 bin 31, toplam vaka sayısı 222 bin 402, toplam vefat sayısı 5 bin 545, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1244, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 381, toplam iyileşen hasta sayısı 205 bin 214 oldu.

'HAYAT, UMUT VERİCİ BİR DÜZENE GİRİYOR'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatilde cilt bakımı için ipuçları
Tatilde cilt bakımı için ipuçları
Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz
Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz
Hedefe yönelik ilaç devri başlıyor
Hedefe yönelik ilaç devri başlıyor
Bakan Koca: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin
Bakan Koca: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin
Prof. Dr. Vançelik: Toplu ve kapalı alanlarda koronavirüs riski 3 kat artıyor
Prof. Dr. Vançelik: Toplu ve kapalı alanlarda koronavirüs riski 3 kat artıyor
Koronavirüste son durum
Koronavirüste son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Bakan Koca'dan Başakşehir ve Trabzon taraftarına uyarı 
Bakan Koca'dan Başakşehir ve Trabzon taraftarına uyarı 
Can kaybı 5 bin 475'e yükseldi
Can kaybı 5 bin 475'e yükseldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı