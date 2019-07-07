Havuz Ve Deniz Suyu Sistite Davetiye Çıkarıyor!

SUMRU AYDIN

İSTANBUL



Sistit Nedir Ve Neden Olur?

Sistit; mesanenin yani idrar kesesinin iltihaplanmasıdır. Kadınlar anatomik yapı olarak erkeklerden farklıdır. Bu nedenle kadınlarda daha çok rastlanan sistit, tedavi edilmediğinde kronikleşerek boşaltım sisteminde kalıcı hasarlara neden olabilir. Bakteriyel sistitler genellikle 20-40 yaş aralığındaki genç kadınlarda görülmektedir. Dünyada yaşayan kadınların ortalama %25’i hayatı boyunca mutlaka bir kez bu hastalığa yakalanmaktadır. Koli basili isimli bakteri sistit vakalarında en sık görülen sebeptir. Koli basili bakterilerinin vücutta en çok bulunduğu kısım kalın bağırsaktır. Birden farklı sebepten dolayı bu bakteriler mesaneye ulaşarak sistite neden olur.

Havuz sistitinin nedeni ise temiz olmayan havuz ve deniz suyuna bulunan mikroorganizmalardır. Yine havuz içinde bulunan; havuz suyunda mikrop barınmasını, yosunlaşmasını önleyen ve suyun daha berrak görünmesini sağlayan kimyasal maddelerin idrar yoluyla bulaşması da havuz sistitinin diğer bir nedenidir.

Sistite Neden Olan Risk Faktörleri Nelerdir?

* Sıkı, naylon iç çamaşırları

* Uzun süre boyunca oturmak

* Temiz olmayan havuzları kullanmak

* Islak mayo ile uzun süre oturmak

* Tuvalet temizliğinin arkadan öne doğru yapılması ve anüsteki bakterilerin üretraya bulaşması

* Cinsel ilişkinin sonrasında idrara çıkmak, bakterinin dışarı çıkmasına yardımcı olarak sistite karşı önleyici olabilir

* Stres

* Mesane ya da idrar yolunda tıkanıklık; taş, kum vb.

* Genital bölgede kuruluk

* Genital bölgeye uygulanan parfümlü banyo köpüğü, sabun veya pudra kullanımı Diyabet

* Gebelik

* İdrar kanalının kısalığı

Bu Belirtiler Varsa Dikkatli Olun!

Sık ve acil idrara çıkma isteği,

İdrar yaparken yanma ve idrarın az gelmesi,

Mesanede oluşan ağrı ve hassasiyet,

Kokulu ve bulanık idrar,

Yorgunluk hissi,

Hafif ateş,

Bazı durumlarda idrarda kan görülmesi,

Cinsel ilişki sırasında ağrı

Sistit yani idrar yolu enfeksiyonuna yakalanmış olma riski vardır. İhmal edilmeden uzman bir doktor tarafından muayene edilmeli ve ardından tedaviye geçilmelidir.

Sistite Nasıl Tanı Konur Ve Kontrol Altına Almak Ne Kadar Sürer?

Sistit tanısı koyulabilmesi için idrar örneğinde incelemeler yapılır. Sistit hastası olan kişinin idrarında kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve çeşitli bakteriler bulunur. Son aşama olarak enfeksiyona neden olan bakterinin tanımı için idrar kültürüne başvurulur. Sistit hastalığının nedeni eğer kan damarlarında görülen iltihap ise kişiye, üreme sistemi ultrasonu, ilaçlı böbrek filmleri ve sistiskopi uygulanır.

Hastalığın belirlenmesiyle beraber antibiyotik kullanımına başlanır ve genellikle 48 saat içerisinde hastalığın belirtileri geriler. Hastalar iyileştim diye antibiyotik tedavisini kesmemeli ya da yarıda bırakmamalıdır. Bırakılan antibiyotik tedavisiyle beraber enfeksiyon daha da şiddetli hale gelebilir. Hekimin tavsiyesine göre 1 ya da 2 hafta sürecek bir antibiyotik tedavisi hastalığın tekrar etme riskini büyük ölçüde düşürecektir.

İşte Sistit Tedavisi Ve Korunma Yolları

Sistit antibiyotik ile tedavi edilir. Tedaviye başlanmadan önce idrar kültürü yapılmalıdır. Sonuçlar çıkına kadar geçen sürede idrar yolları enfeksiyonlarında etkili antibiyotikler kullanılmalıdır. Kronik olan enfeksiyonlarda tedavi süresi uzayabilmektedir.

Bol su içilmelidir. Su bakterilerin mesaneye tutunmasını engeller ve dışarı atılmasını sağlar.

Kalabalık ve kirli havuzlara girilmemelidir.

Islak mayo ile uzun süre oturulmamalıdır.

Kahve, koyu çay, alkol gibi içecekler ve acılı baharatlı yiyecekler en aza indirilmelidir.

Tuvaletten sonraki temizlik doğru olmalıdır. Temizlik önden arkaya doğru yapılmalıdır. Böylece bakteriler idrar kanalına taşınmaz.

İdrarın tutulmaması gerekir. Olabildiği kadar sık idrara çıkılmalıdır. Böylece mesanede bulunan bakteriler dışarı atılmış olur.

Her gün iç çamaşırınızı değiştirin ve pamuklu çamaşır kullanmaya özen gösterin.

Vajinal deodorant, parfümlü sabun, pudra kullanımı idrar kanalını tahriş edebilir. Bu nedenle bu tarz ürünlerin kullanılması risklidir.