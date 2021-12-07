Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,949.95
ALTIN
783.88
DOLAR
13.70
STERLİN
18.19
EURO
15.47
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
Hakkari Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel alıyor
Hakkari Üniversitesi 25 Sözleşmeli...
İnönü Üniversitesi 258 Sözleşmeli Personel alacak
İnönü Üniversitesi 258 Sözleşmeli...
Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur istihdam edecek
Jandarma Genel Komutanlığı 60...
4/B Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
4/B Sözleşmeli Personel Alımı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Hastaneye başvuru sayılarında artış var"

Prof. Dr. Kıraklı: 3'üncü doz aşı yaptırmayanlar nedeniyle hastaneye başvuru sayılarında artış var

07 Aralık 2021 Salı 11:20
4 Okunma
"Hastaneye başvuru sayılarında artış var"

İZMİR - İZMİR'de Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Prof. Dr. Cenk Kıraklı, yoğun bakımda yatan hastaların yarısının hiç aşı olmamış, yarısının da hatırlatma dozunu olmamış kişilerden oluştuğunu söyledi. 3'üncü doz aşı yaptırmayı ihmal eden kişiler nedeniyle hastaneye başvuran sayısının arttığını belirten Prof. Dr. Kıraklı "İkinci dozun üzerinden 4-6 ay geçtikten sonra 3'üncü doz uygulanabilir. Bu özellikle risk grubundakiler için çok önemli" dedi.

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Prof. Dr. Cenk Kıraklı, hatırlatma dozunun hastalığı önlemede ya da hafif geçirmede sağladığı etkinin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Kıraklı, "Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların yaklaşık yarısı hemen hemen hiç aşı olmamış kişilerden oluşuyor. Bu hastaların yaş ortalamaları oldukça genç. 18-20 yaş aralığında birçok hastamız var. Gebe hastalarımız da var. Aşı olmamış hastalarımızın yaş ortalamasının genç olması oldukça can sıkıcı. Bir diğer grup da inaktif aşı olan, 2 doz Sinovac aşısı olan hastalar. Genellikle aşılı hastalarımızın çoğu hem ileri yaşta hem de kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler. Bu gruptaki kişilerde aşılar, her zaman istenen sonucu vermiyor. Bugüne kadar 2 inaktif aşı üzerine 1 mRNA aşısı olmuş sadece tek bir hastamız oldu. Onun da genel durumu çok kötü değildi" dedi.

'AŞI BULAŞMAYI YÜZDE 100 ENGELLEMİYOR'

2 doz aşı olan kişilerin diğer önlemleri ihmal ettiğini dile getiren Prof. Dr. Kıraklı, hastalığa yakalanma riskinin devam ettiğini hatırlattı. Prof. Dr. Kıraklı, "Klasik aşılar hastalığa yakalanmayı önler ama pandemi dönemindeki aşıların ne yazık ki tam olarak hastalığı önleme özelliği yok. Hastalığa yakalanma riskini bir miktar azaltıyor. Hafif geçirmeyi sağlıyor ama tamamen bulaşmayı yüzde 100 engellemiyor. Aşı olduktan sonra da maske, mesafe gibi koruma önlemlerine dikkat etmek gerekiyor. Aşı olduktan sonra 'nasılsa aşılıyız' diyerek, önlemleri biraz ihmal edenler oluyor. Oysaki hastalık kapma riskleri hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'AŞILAR VARYANTLARA KARŞI DA ETKİLİ'

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı takvimine göre 6 ay aranın ardından 3'üncü doz aşının yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kıraklı, şunları söyledi:

"İkinci dozun üzerinden 4-6 ay geçtikten sonra 3'üncü doz uygulanabilir. Bu özellikle risk grubundakiler için çok önemli. Risk grubunda olmayanlar, bu süreyi biraz daha uzun tutabilir. Ama risk grubundakilerin ikinci dozdan sonra 6 ay geçmişse hatırlatma dozunu mutlaka olmaları öneriliyor. Şu anda yatan hastalarımız arasında delta varyantı var. Yeni çıkan varyant konusunda bilgimiz yok. Yeni varyantlar da ülkemize gelecektir. İlk bilgiler, bu varyantlara karşı da aşıların etkisi azalsa bile bir miktar devam ettiği yönünde. Herkesin aşı takvimini mutlaka tamamlaması lazım."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Kıraklı3üncü Doz Aşı Yaptırmalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Aşılı, aşısız herkese izolasyon uygulanmalı'
'Aşılı, aşısız herkese izolasyon uygulanmalı'
'Adana'da vakalarımız 45 yaş altında yığılmaya başladı'
'Adana'da vakalarımız 45 yaş altında yığılmaya başladı'
Eskişehir'de 100'üncü Turkovac gönüllüsü aşısını oldu
Eskişehir'de 100'üncü Turkovac gönüllüsü aşısını oldu
Ünlü Azeri diyetisyen Aysel Babashova: İnsülin direnci nedir?
Ünlü Azeri diyetisyen Aysel Babashova: İnsülin direnci nedir?
Ameliyatsız varis tedavilerinde öğle molası konforu…
Ameliyatsız varis tedavilerinde öğle molası konforu…
Prof. Dr. Kurugöl: Covid-19, kilolu çocuklarda ağır seyrediyor
Prof. Dr. Kurugöl: Covid-19, kilolu çocuklarda ağır seyrediyor
Kovid-19'un kimde nasıl seyredeceğinin şifreleri bu genetik araştırmayla çözülecek
Kovid-19'un kimde nasıl seyredeceğinin şifreleri bu genetik araştırmayla çözülecek
Bakan Koca: En çok vaka artışı Osmaniye, Adana, Mersin'de
Bakan Koca: En çok vaka artışı Osmaniye, Adana, Mersin'de
Bursa'da meslek liseleri Covid-19 antijen test kiti üretti
Bursa'da meslek liseleri Covid-19 antijen test kiti üretti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma