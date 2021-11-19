Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,754.49
ALTIN
647.95
DOLAR
10.86
STERLİN
14.67
EURO
12.34
Türkiye Taşkömürü Kurumu Nitelikli İşçi Alıyor 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Nitelikli...
Bilişim Personeli İstihdam Edilecek 
Bilişim Personeli İstihdam Edilecek 
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alıyor 
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel...
Sincan AVM’de 108 adet dükkan satışa çıkarıldı
Sincan AVM’de 108 adet...
Üniversite içerisindeki ticari alanlar kiraya verilecek
Üniversite içerisindeki ticari alanlar...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hastalıklarına rağmen 90 yaşında koronayı yendi

ERZURUM'da yaşayan Neriman Yavuz (90), Alzheimer dahil yaşlılığa bağlı birçok hastalığı olmasına rağmen 3 ay tedavi gördüğü hastanede koronavirüsü yenmeyi başardı.

19 Kasım 2021 Cuma 10:41
3 Okunma
Hastalıklarına rağmen 90 yaşında koronayı yendi

Eşini 2001 yılında kanser nedeniyle kaybeden, 4 çocuk annesi Neriman Yavuz, rahatsızlanınca yakınları tarafından 17 Eylül'de Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Burada test yapılan Yavuz'un, Covid-19'a yakalandığı belirlendi. Hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedaviye alınan Yavuz, yaklaşık 3 ayda koronavirüsü yendi. Neriman Yavuz'un yaşlılık nedeniyle birçok rahatsızlığının bulunduğunu ve Alzheimer olduğunu söyleyen kardeşi Aysel Turan, "Ablamı acil servise getirdiğimizde çok rahatsızdı. Yapılan testler sonucu Covid-19 olduğunu öğrendik. Enfeksiyon servisine çıkardılar. Ablamın yaşlılık nedeniyle birçok hastalığı var. Her şeye rağmen doktorlarımızın büyük özverisiyle hastalığı yenmeyi başardı" dedi.

'TEK DOZ AŞI YAPTIRMIŞ'

Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi Covid-19 Sorumlusu Dr. Hümeyra Başçı ise "Hastamız buraya geldiği zaman çok düşkün bir durumdaydı. Tek doz aşı yaptırılmış. Koronavirüse yakalanmış ve ek hastalıkları vardı. Anında müdahale ederek tedavilerine başladık. Bizim yüksek tedavilerimiz sonrasında Neriman ablamız koronavirüsten kurtuldu. Hastamızın yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıkları var. Kendisini buradan taburcu edip, mevcut hastalıkları nedeni ile tam olarak iyileşemeyen ve yaşam sonunda desteğe ihtiyacı olan hastalara yardım etmeyi amaçlayan palyatif bakıma alınacak" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumNeriman YavuzKoronavirüsCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doç. Dr. Akelma: Aşı olmak için yakınınızın ölmesini beklemeyin
Doç. Dr. Akelma: Aşı olmak için yakınınızın ölmesini beklemeyin
'Koronavirüs insanlar üzerinde korku, yalnızlık, çaresizlik ve tedirginlik yarattı'
'Koronavirüs insanlar üzerinde korku, yalnızlık, çaresizlik ve tedirginlik yarattı'
"Covid-19 tomografilerinde akciğer kanseri saptamak mümkün"
"Covid-19 tomografilerinde akciğer kanseri saptamak mümkün"
Bilim Kurulu üyesi Akın'dan 'aralık' uyarısı
Bilim Kurulu üyesi Akın'dan 'aralık' uyarısı
Yanlış antibiyotik kullanımı hayati riske neden olabilir
Yanlış antibiyotik kullanımı hayati riske neden olabilir
Her Çocuk Eşittir, Çocuğun Dini, Dili, Milleti Yoktur!
Her Çocuk Eşittir, Çocuğun Dini, Dili, Milleti Yoktur!
Opr. Dr. Çamlı: Aşı karşıtlarının çarpıtılmış bilgilerine karşı tavır konulmalı
Opr. Dr. Çamlı: Aşı karşıtlarının çarpıtılmış bilgilerine karşı tavır konulmalı
Kontrolsüz kan sulandırıcı ilaç kullanımı kanama riskini arttırıyor
Kontrolsüz kan sulandırıcı ilaç kullanımı kanama riskini arttırıyor
Avrupa, Kovid-19’un merkez üssü!
Avrupa, Kovid-19’un merkez üssü!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma