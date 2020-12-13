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Hastalık hafife alınmasın

Yaştan ve kronik rahatsızlıktan bağımsız kurtaramadıklarımız oluyor

13 Aralık 2020 Pazar 18:43
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Hastalık hafife alınmasın

KAYSERİ (DHA)

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker, koronavirüs salgınına karşı uyarıda bulunarak, "Hala ev oturmaları, taziye ziyaretleri devam ediyor. Halkımızın hastalığı hafife almaması gerekiyor. Yaşından ve kronik rahatsızlıklarından bağımsız kurtaramadığımız hastalarımız da oluyor" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker, ülke genelinde koronavirüs vaka sayılarının arttığını hatırlatarak, vatandaşa uyarılarda bulundu. Artık genç hastaların da koronavirüsten ciddi oranda etkilendiğini belirten Uzm. Dr. Toker, "Bunun mevsimle alakası var. Kapalı ortamda bulunmak, havanın soğuk olması her türlü virüste olduğu gibi koronavirüste de etkili. Kişisel mesafe ve maske çok önemli. Kısıtlamalar, hasta takibi açısından çok iyi oldu. Hastalar ayrıştırılabilir hale geldi. Ancak birçok kişi bu kısıtlamalara uymayabiliyor. Net bir tedavi oturmadı. Kitlesel ve toplumsal bağışıklığı sağlamamız adına aşıların bir an evvel büyük kitlilere ulaşması lazım" dedi.

HASTALIĞI HAFİFE ALMAYIN

Koronavirüs salgınının hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Toker, "Hastalığı çok hafif geçiren insanlar var. Açıkçası bu bağışıkla alakalı olabilir. Ancak büyük bir çoğunluk hastalığı ağır geçiriyor. Hastaneye yatacak durumda olmasalar bile hayatlarında geçirdikleri en şiddetli gribal enfeksiyon ve en şiddetli hastalık olarak tanımlıyorlar. İnsanların yaygın kas ağrıları, baş ağrıları, karın ağrıları, ishalleri olabiliyor. Hastaneye yatırdığımız hastalar nefes almakta zorluk çekiyorlar. Solunum cihazlarından ayrılamıyorlar. Halkımızın hastalığı hafife almaması gerekiyor. Yaşından ve kronik rahatsızlıklarından bağımsız kurtaramadığımız hastalarımız da oluyor. Toplum bunu hastane dışında görmediği için belki hafife alıyor. Hala ev oturmaları, taziye ziyaretleri devam ediyor. Aileden biri hasta olduğu zaman o zaman ne demek istediğimizi anlıyorlar ama vakit geçmiş oluyor. Toplum olarak hastalığı yenmemiz için önümüzdeki 2-3 aylık süreçte tüm kurallara uymamız gerekiyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HastalıkKoronavirüsMikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker
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