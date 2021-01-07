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Güzellik Koçu ve Uzman Estetisyen Sakine Soydan 23 yıllık tecrübesiyle güzelliğinize güzellik katıyor

Her yaştan kadın için güzellik ev estetik çok önemlidir. Özellikle cilt sağlığını koruyabilmek ve her yaşta canlı ve parlak bir cilt sahibi olabilmek için kadınlar birçok farklı uygulama yapmaktadır…

07 Ocak 2021 Perşembe 13:23
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Güzellik Koçu ve Uzman Estetisyen Sakine Soydan 23 yıllık tecrübesiyle güzelliğinize güzellik katıyor

HABER: ASLAN SAYIM


Her yaştan kadın için güzellik ve estetik çok önemlidir. Özellikle cilt sağlığını koruyabilmek ve her yaşta canlı ve parlak bir cilt sahibi olabilmek için kadınlar birçok farklı uygulama yapmaktadır. Yapılan tüm uygulamaların amacı ilerleyen yaşlara rağmen her zaman canlı ve dinamik bir cilde sahip olabilmek içindir.

Ankara’da kaliteli ve hijyenik hizmet sunan bir Estetik ve Güzellik Merkezi arıyorsanız Sakine Soydan’a ulaşabilirsiniz. Güzellik Koçu ve Uzman Estetisyen Sakine Soydan’ın tecrübeli ellerinden güzelliğe dair her tür uygulamayı bulabilirsiniz. Profesyonel uzmanlar tarafından yapılan tüm uygulamalarda en net ve kalıcı sonuçlar alınmaktadır.

Sakine Soydan: 23 yıldır estetisyenlik ve medikal kozmetik uzmanlığı yapıyorum. Cilt, kozmetikler, bakım protokolleri, kalıcı makyaj, cilt hastalıkları, epilasyon uzmanlık alanlarım. 18 yıl medikal kozmetik uzmanı olarak bir firmada çalıştıktan sonra, altı yıldır da kendi işletmemde hizmet veriyorum. Merkezimizde kalıcı makyaj uygulamaları, lazer epilasyon, iğneli epilasyon, dermapen uygulaması, cilt bakımı, protez tırnak yapımı, manikür, pedikür, ipek kirpik uygulamaları uzman ve sertifikalı personelimiz tarafından uygulanmaktadır. Salonumuz pandemi koşullarına uygun haftalık dezenfekte edilip, randevu saatleri birer saat aralıklarla verilmektedir. Her müşteri için tek kullanımlık ürünler kullanılmaktadır. Müşterilerin  yanlarında bir yakınları olmaması konusunda uyarılıyor Salonumuz Ankara Çankaya Tunalı Hilmi caddesindedir. Müşteri memnuniyeti, sağlık, hijyen koşulları en önem verdiğimiz hususlardandır” dedi.

Güzellik Koçu ve Uzman Estetisyen Sakine Soydan, farklı birçok uygulama yapmakta. Profesyonel cihazlar ve en kaliteli malzemeler ile yapılan cilt bakımlarında her cilt türü ve her sorunlu cilt yapısı için en uygun olan yöntem ve malzemeler kullanılmakta. Lazer epilasyon son yılların en önemli hizmetlerinden birisidir. Lazer epilasyonuygulamaları için Sakine Soydan ile görüşmeden sürece karar vermeyin. En kaliteli hizmet, en uygun fiyatlar üzerinden sizlere sunulmakta.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 07.01.2021 13:25
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