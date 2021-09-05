Günlük vaka sayısı 20 bin 33 oldu

ANKARA (DHA)

Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 283 bin 385 testte 20 bin 33 vaka tespit edildi. 278 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 464 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 283 bin 385 testte 20 bin 33 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 278 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 464 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 79,55, 2'nci doz ortalaması yüzde 61,45 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 49 milyon 376 bin 328, 2'nci dozda 38 milyon 141 bin 442 ve 3'üncü dozda 8 milyon 900 bin 354 olmak üzere toplam 96 milyon 761 bin 208 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bayburt, Bitlis, Batman, Bingöl, Muş, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.

'YÜZ YÜZE EĞİTİMDE KARARLIYIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayımız 20 bin 33. Kovid- 19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 278. İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylül'de, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı" dedi.