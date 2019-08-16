Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96133
ALTIN
270.943
DOLAR
5.5549
STERLİN
6.7625
EURO
6.1567
Avcılar 2 leyleği kanatsız bıraktı
Avcılar 2 leyleği kanatsız bıraktı
Uzmanından üniversiteye yeni başlayacaklara tavsiye
Uzmanından üniversiteye yeni başlayacaklara tavsiye
Bursaspor, sezonu İstanbul'da açıyor
Bursaspor, sezonu İstanbul'da açıyor
Mesut Özil ABD yolcusu mu?
Mesut Özil ABD yolcusu mu?
Ünlü şarkıcı rezidansta ölü bulundu
Ünlü şarkıcı rezidansta ölü bulundu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Güneş Işığı Deri Kanserine Neden Olabilir

Güneş hayatımızın vazgeçilmezidir. Özellikle de tatille özdeşleşen yaz ayları, güneşe maruziyetimiz isteyerek ya da istemeden de olsa artırıyor. Yaz aylarının bıraktığı önemli sorunlardan biri de güneş lekeleridir.  Medicana Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Karakoca yaz aylarında oluşan güneş lekeleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Güneş Işığı Deri Kanserine Neden Olabilir

Güneş hayatımızın vazgeçilmezidir. Özellikle de tatille özdeşleşen yaz ayları, güneşe maruziyetimiz isteyerek ya da istemeden de olsa artırıyor. Yaz aylarının bıraktığı önemli sorunlardan biri de güneş lekeleridir.  Medicana Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Karakoca yaz aylarında oluşan güneş lekeleri hakkında önemli bilgiler verdi.

16 Ağustos 2019 Cuma 13:19
5 Okunma
Güneş Işığı Deri Kanserine Neden Olabilir

Dünyanın en büyük enerji kaynağı olan güneş, değişik dalga boylarında ışınlar yaymaktadır.  Bu ışınlardan sadece ‘Görünen Işık ve Ultraviyole’ ışınları dünyaya ulaşır.

Göz Harabiyeti Yapar


Dr. Yeliz Karakoca , '' Cildimizin normalden önce yaşlanmasının da en önemli nedeni olan güneş ışığı, son yıllarda sık tatile gitme ve solaryuma girme gibi değişen sosyal eğilimlerle birlikte uzun süreli ve tekrarlayan temasın etkisiyle deri kanserlerine daha sık karşılaşmamıza yol açmaktadır.  Bu artışın bir diğer nedeni de ozon tabakasının incelmesiyle dünya yüzeyine ulaşabilen zararlı güneş ışınlarının artmasıdır. Aşırı güneş ışığına maruz kalmanın olası sonuçları ;  Cilt lekeleri (çiller, solar lentigo, melazma) oluşabilir. Güneş yanıkları gelişebilir. Deriniz normalden erken yaşlanabilir. Deride kuruma, kalınlaşma, sarı, opak-mat bir görünüm ve damarlanma meydana gelir. İnce kırışıklık ve çizgilenmeler artar. Deriye ait bağışıklık sistemi zayıflar (hücresel immüniteyi baskılar). Deri kanserlerine zemin hazırlanır. Göz harabiyeti yapar. Güneş cilt lekelerinin oluşumunda en önemli etkendir. Derinin üst yani epidermis kısmında çil, solar lentigo ya da daha alt dermis kısımlarında melazma olarak tanımlanan farklı çeşitlerde güneş lekeleri oluşabiliyor. Yüzde oluşan “kahverengi geniş lekeleri (melazma), genellikle 30’lu yaşlardan sonra buğday ve esmer tenlilerde görülmekte, güneşin deride yılların biriktirdiği etkiyle ortaya çıkan ve lentigo olarak adlandırılan lekeler ise 40’lı yaşlardan sonra ortaya çıkmaktadır. '' diye ifade etti.

Melazma Kadınlarda Daha Sık Görülür

Dr. Karakoca, '' Melazma, Güneşe maruz kalan bölgelerde, özellikle yüzde ortaya çıkan ve deride renk koyulaşmasıyla seyreden bir cilt sorunudur. Melazma daha çok kadınları ve buğday ve esmer tenli kişileri etkilenmektedir. Yeni başlayan lekelerde daha iyi yanıt alınabildiği gibi lekenin oluşma süresi uzadıkça tedavi de o ölçüde zorlaşıyor. Tedavinin sonucuna etki eden bir diğer unsur ise lekenin derinliği oluyor. Yüzeysel lekeler tedavilerle kolayca yok olurken derin lekeler ısrarla kalabiliyor. Bununla birlikte cildin tipi de tedavi açısından zorlayıcı olabildiği için ten rengi çok koyu, cildi hassas veya kızarık yapıda olanlarda dikkatli olunması gerekiyor. '' Lentigo da her iki cins eşit oranda etkilenirken genel olarak 40 yaş sonrası görülür diye konuşan Dr. Yeliz Karakoca, ''Hem daha koyu renkli hem de boyutlarının daha büyük olması, güneş lekesini çilden ayıran özellikler olarak sıralanıyor. Lentigolar, her mevsim deride kalıcı olmakla birlikte güneşe maruziyet nedeniyle yaz aylarında renginde koyulaşma gözleniyor. Lekeler özellikle açık tenli kişilerde güneşe maruz kalan el sırtı, yüz, omuz, sırt ve göğüs ön yüzü gibi cilt bölgelerinde ortaya çıkmaktadır. Cildin güneş ışığına aşırı renk üreterek tepki vermesi sonucu ortaya çıkan yüz çilleri en çok alın, yanak, burun üzerinde görülüyor. ''

Düzenli Aralıklarla Deriyi Kontrol Ettirmek Önemlidir

Deri kanseri gelişiminde en önemli faktörün güneş ışınlarına aşırı derecede maruz kalmak olduğu uzun yıllardır bilinen bir gerçek olduğunu kaydeden Dr. Yeliz Karakoca konuşmasını şöyle noktaladı: ''Sürekli güneşe maruz kalmak uzun zaman içinde bazal hücreli ve skuamöz hücreli deri kanserlerine yol açarken, aralıklı ama özellikle yanık oluşturacak derecede yoğun güneş ışınına maruziyet ‘ben kanseri’ olarak bilinen melanom gelişiminden sorumlu tutuluyor. 0-18 yaş arasında güneş ışığından tam olarak korunmuş çocuklarda deri kanserlerinin oranı %98 azalır.  Derideki değişiklikleri fark etmek düzenli aralıklarla deriye bakmakla, vücudu ayda bir kontrol etmekle mümkündür. Altta yatan ne olursa olsun güneş koruyucu kremlerin çok yoğun sürülmesi ve sık sık tekrarlanması gerekmektedir. yüzde 100 korumanın sağlanamamasından dolayı da güneşlenmemek, şapka ve giysiler gibi fiziksel olarak korunmak gerekmektedir. Tedavide leke açıcı kremler, mezoterapi, PRP, Dermapen, Karbon Peeling, Thulium Lazer, Fraksiyonel Lazer, Kimyasal Peelingler, Enzimatik Peeling   yöntemleri kullanılır. '' dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Güneş ışığıDeri KanseriMedicana Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz KarakocaYaz Ayları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıcak Havalarda Kalbinize İyi Bakın!
Sıcak Havalarda Kalbinize İyi Bakın!
Bacaklarda Ağrı, Uyuşma ve İdrar Kaçırma Omurilik Kanal Darlığı Habercisi Olabilir
Bacaklarda Ağrı, Uyuşma ve İdrar Kaçırma Omurilik Kanal Darlığı Habercisi Olabilir
Bakan Koca: 40 ilde 264 kaplıca bakanlığımızın izniyle hizmet veriyor
Bakan Koca: 40 ilde 264 kaplıca bakanlığımızın izniyle hizmet veriyor
'Kansere davetiye çıkarmadan güneşlenin'
'Kansere davetiye çıkarmadan güneşlenin'
8 haftadan uzun süren öksürük kanser habercisi olabilir
8 haftadan uzun süren öksürük kanser habercisi olabilir
İNSANLIĞA İLK DEFA SUNULAN DURUŞ
İNSANLIĞA İLK DEFA SUNULAN DURUŞ
Kavurmanın püf noktaları
Kavurmanın püf noktaları
Alerjik Konjonktivit, Göz Altı Morluklarına Neden Olabilir
Alerjik Konjonktivit, Göz Altı Morluklarına Neden Olabilir
Kollarda Ağrı ve Uyuşma Boyun Fıtığı Habercisi Olabilir
Kollarda Ağrı ve Uyuşma Boyun Fıtığı Habercisi Olabilir

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans