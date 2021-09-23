Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1416.31
ALTIN
492.71
DOLAR
8.6532
STERLİN
11.8549
EURO
10.1649
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alınacak 
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi...
Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik...
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 personel alacak
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri...
6 adet bilet gişesi kiraya veriliyor 
6 adet bilet gişesi kiraya...
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gündüz: Milyonlarca aşı yapıldı, ciddi yan etki görülmedi

ADANA'da, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Covid-19 aşısının önemine vurgu yaparak, "Milyonlarca aşı yapıldı, ciddi yan etkisi görülmedi" dedi. 

23 Eylül 2021 Perşembe 10:56
5 Okunma
Gündüz: Milyonlarca aşı yapıldı, ciddi yan etki görülmedi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, aşıdan kaçınmanın virüsün yayılımını hızlandırdığı belirterek, yeni varyantlara neden olabileceği uyarısında bulundu. Pandemide tek ışığın bilim olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gündüz, ilk aşılanan grup olan yaşlılarda bu tedirginliğin biraz azaldığına dikkat çekti. Gündüz, 50 yaş altı kesimin, hala yan etkilerin görülebileceği düşüncesi ve sosyal medyada yayılan yanlış bilgiler nedeniyle aşı olmaktan kaçındığını dile getirdi. 

'AŞI TEDİRGİNLİĞİNİN BİR NEDENİ DE SOSYAL MEDYA' 

Yan etkileri ön plana çıkararak, aşıdan kaçmanın, yanlış yaklaşım olduğunun altını çizen Prof. Dr. Gündüz, "Dünyada yüz milyonlarla aşı yapıldı ve şu ana kadar ortaya konmuş ciddi bir yan etkisi görülmedi. Aşı tedirginliğinin bir nedeni de sosyal medyada hızla yayılan yanlış bilgiler. Bu paylaşımların saatler içerisinde yüz binlerce kişiye ulaşmasıyla sağlık çalışanları da zor durumda kalıyor. Sonuçta aşıdan vazgeçerek salgının devam etmesine neden oluyor ve birçok insan da bundan zarar görüyor. Hastanelere yatıyor ya da hayatını kaybediyor. En doğru bilgi bilimsel bilgidir. En ufak bir tereddüdü olan mutlaka sağlık kuruluşlarına, hekimlere başvursunlar. Doğru bilgiyi oralardan alsınlar. Kulaktan dolma bilgilere, sosyal medyada yer alan bazı haberlere inanıp, güvenmesinler. Burada tek ışığımız, tek yolumuz bilimdir. Bilime herkes inansın, bilime herkes güvensin" dedi.

'YOĞUN BAKIMLARDA HASTALIĞI OLMAYAN GENÇLER DE VAR'

Toplumun bir bölümünde 'Bana bir şey olmaz' algısının devam ettiğini dile getiren Prof. Dr. Gündüz, bu algı nedeniyle virüsün de yayılmaya devam ettiğini söyledi. Bu direnç devam ederse yeni varyantların olmasının da kaçınılmaz hale geleceğine değinen Gündüz, "Genç kesimin aşılanmaması, aşılananları da riske atıyor. Gençlerin de aşıyı yaptırmaları gerekiyor. Yoğun bakımlarda herhangi bir hastalığı olmayan gençlerin de ağırlaştıklarını, akciğer tutulumlarının olduğunu zaman zaman görüyoruz. Toplum bağışıklığı kazanılması için aşı son derece önemli ve hayati bir durumdur" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanadaÇukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp FakültesiProf. Dr. Hasan Murat GündüzCovid19Aşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soğuk algınlığı şikayeti arttı, aktarlara akın var 
Soğuk algınlığı şikayeti arttı, aktarlara akın var 
Mide ve tiroid sorunları olanlara 'sarımsak' uyarısı
Mide ve tiroid sorunları olanlara 'sarımsak' uyarısı
Çocuğunuzun Odaklanmasını Nasıl Sağlayabilirsiniz?
Çocuğunuzun Odaklanmasını Nasıl Sağlayabilirsiniz?
Turan: Artış devam ederse her türlü önlemi konuşuruz
Turan: Artış devam ederse her türlü önlemi konuşuruz
Pandemide Kalbini İhmal Etme
Pandemide Kalbini İhmal Etme
Uzmanı uyardı: Uzun süreli ve yüksek miktarda florür kullanımına dikkat
Uzmanı uyardı: Uzun süreli ve yüksek miktarda florür kullanımına dikkat
'Kilis'te koronavirüsten hastaneye yatanların yüzde 90'ı aşısız'
'Kilis'te koronavirüsten hastaneye yatanların yüzde 90'ı aşısız'
Ankara Şehir Hastanesi'nde 33 koronavirüs hastası hamileden 32'si aşısız 
Ankara Şehir Hastanesi'nde 33 koronavirüs hastası hamileden 32'si aşısız 
Hiperleksi; çocuklarda harflere ve sayılara takıntılı olma haline dikkat!
Hiperleksi; çocuklarda harflere ve sayılara takıntılı olma haline dikkat!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma