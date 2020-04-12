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Güçlü Bir Bağışıklık Sistemi Sizin Elinizde! 

Bağışıklık sistemimizin değerini bugünlerde fazlasıyla anlamış bulunuyoruz. Bağışıklık sistemimiz hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelere karşı koruyan bir sistemdir. Sağlık Notlarında bu hafta bağışıklık sistemimiz için yapmamız gerekenleri Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül NAVDAR sizin için anlatıyor.  Korona virüsüne karşı yapmamız en doğru şey evde kalmak ve sosyal izolasyonumuza dikkat etmek. Evde kal Türkiye! Bugünler de geçecek! 

12 Nisan 2020 Pazar 19:54
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Güçlü Bir Bağışıklık Sistemi Sizin Elinizde! 

SUMRU AYDIN

İSTANBUL

Bağışıklık Sistemimizi Güçlendirmenin Öneminden Bahseder Misiniz?

Doğum ile birlikte aktif hale gelen bağışıklık sistemi zayıfladığında insanın hastalığa yakalanma riski da aynı oranda artar. Bağışıklık sistemindeki zayıflığı fırsat bilen virüs ve mikroplar ise vücuda akın ederek hastalıklara davetiye çıkarır. Zayıf bir bağışıklık sistemi enfeksiyona yol açar, enfeksiyon bağışıklık sisteminde hasara neden olur ve bu da vücut direncini daha da zayıflatır. Vücudun hastalıklara yakalanma riskini minimize etmek ise bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçer. Bu sayede vücut tekrar hastalıklara karşı direnç kazanır.

1. Her Zaman Pozitif Olmaya Çalışın

Siz mutlu oldukça stresten uzaklaşacak ve bağışıklık sisteminin en büyük düşmanı stres ile vedalaşmış olacaksınız. Unutmayın! Mutlu, pozitif, kahkaha atan arkadaşlarına, ailesine, çocuklarına düşkün ve hayvan besleyip seven bir insanın bağışıklık sistemi, bunları yapmayan bir insanınkine göre daha güçlüdür.

2. Bol Alkali, Bol Oksijen

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin diğer bir anahtarı da oksijendir. Bağışıklık sistemi ancak alkali ve oksijen bir ortamda güçlenebilir. Egzersiz yapın, bol miktarda su için ve vücudunuzda alkali ortam sağlamaya yarayan yeşil sebzeler yiyin.

3.Hayatınızda Yeşil Sebzelere Yer Açın 

Sebzeler, vücudun bağışıklık sistemine yardımcı olan vitaminler, mineraller ve bitkisel besinlerce zengindir. Lifli yeşillikler ve brokoli, karnabahar ve kabak gibi sebzeleri yiyebilirsiniz.

4. Sarımsak Vazgeçilmeziniz Olsun

Vücudu virüs ve mikroplardan koruyan, bağışıklık sistemini güçlendiren sarımsağı çiğ ya da pişmiş haliyle mutlaka tüketin.

5. Tercihiniz Her Zaman Sağlıklı Besinler Olsun

Besinlerden alınan çinko ve C vitamini çok önemlidir. Meyvelerin çoğu ve kırmızı biber C vitamini en mükemmel kaynağıdır. Çinko ise zencefil, kuru yemişler ve tohumlardan bulunur.

6. Unutmayın, Su Hayattır

Su, bütün besinlerle atıkları vücuttan kan ve lenf sıvıları yoluyla taşıyan bir 2 litre su içmenin faydası büyüktür.

7. Vücudunuzu Dinlendirmeyi İhmal Etmeyin 

Stres ve yorgunluk bağışıklık sistemimizi zayıflatır ve bu bitkinlik bizi daha kolay hasta eder. Önemli bir detayı atlamayın; dinlenmeyi ve uyku zamanlarında vücudumuz kendi toplar, onarır.

8. Tüm Kötü Alışkanlıklara Veda Edin

Paketlenmiş ve işlenmiş hazır gıdalar, kafein ve sigara bağışıklık sistemimizi tehlikeye sokuyor.Bunların yerine ekinezya ve ginseng gibi bitkisel çaylar, taze meyve ve sebze sularını tercih edin.

9. Terlemek Sandığınız Kadar Kötü Değil

Vücut ısımızdaki artış, bağışıklık sistemimizin enfeksiyona ve hastalıklara karşı aktif olarak savaşmasının bir yoludur. Terleme ise vücudumuzda birikmiş toksinler deri yoluyla atılmasını sağlar. 

10. Soğuk Duşun Gücüne İnanın

Banyodan çıkmadan önce son duşunuzun ılık ve biraz daha soğuk olmasına dikkat edin. Bu durum, bağışıklık hücrelerine giden lenf dolaşımını hızlandırır. 

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Sumru AydınAvrasya HastanesiGüçlü Bir Bağışıklık Sistemi Sizin Elinizdeönce VatanSağlık Notları
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