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Grip aşısı vücutta koruyuculuk sağlar mı?

Grip influenza virüsünün neden olduğu, bulaşıcı bir hastalık olduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yıldız, “Hastalık semptomları virüsün vücuda girmesinden 1-3 gün sonra başlar. Aşı vücutta antikor oluşumunu sağlayarak yüzde 80 koruyuculuk sağlamaktadır. Grip aşısı grip mevsimi boyunca yapılabilir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır” dedi.

24 Eylül 2020 Perşembe 09:59
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Grip aşısı vücutta koruyuculuk sağlar mı?

Medicana Avcılar Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yıldız, grip ve pnömokok aşısı hakkında konuştu. Dr. Kemal Yıldız, “Ateş (38 °C ve üzeri), boğaz ağrısı, kuru öksürük, titreme, burun akıntısı ve tıkanıklığı, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik grip belirtileri arasındadır. Şikâyetler genellikle 7 gün sürer, ilk 2-3 gün içerisinde şiddetlenir ve sonrasında düzelme başlar, ancak iyileşme süresi 1- 2 haftaya kadar da uzayabilir” dedi ve ekledi: “Grip, hasta bireylerin öksürme, hapşırma ve konuşma esnasında yaydıkları damlacıklarla bulaşma olmaktadır. Bu damlacıklar 2 metre mesafeye kadar olan insanlara solunum yolu ile bulaşabilmektedir. Grip tüm yaş grubunu etkileyebilen bir hastalıktır. Ancak risk grubunda yer alan kişilerde hastalık diğer kişilere göre daha ağır seyredebilmektedir. Bu kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit, orta kulak iltihabı ve oldukça nadiren beyin ve sinir sisteminde hasar oluşması, kalp kası hasarı gibi ciddi tablolara neden olabilir”

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yıldız şöyle devam etti;

“Risk grupları; 65 yaş ve üzeri ve 2 yaş altı kişiler, 6 ay- 18 yaş arasında olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler, Şeker hastalığı dahil herhangi bir metabolik hastalığı olanlar, astım dahil kronik solunum yolu hastalığı olanlar, kronik böbrek hastalığı olanlar, kronik kalp ve damar sistemi hastalığı olanlar bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler (kronik kan hastalığı olanlar, kanser hastaları, immunsupresif ilaç kullananlar, HIV/AIDS hastaları), huzurevi, bakımevi vb. ortamlarda yaşayanlar, aşırı kilolu olanlar, gebeler risk grubunda olan kişilerde hastalık ciddi ve ağır seyredebilir ve hatta ölüm görülebilir.’’  

GRİP AŞISI HER MEVSİM YAPILABİLİR”

Risk grubundaki kişilerin erken dönemde (hastalık başladıktan sonraki 24 ile 48 saat arasında) hekime başvurması ve antiviral tedavi alması gerektiğine vurgu yapan Dr. Kemal Yıldız, "Hastalıktan korunmada en etkili metod grip aşısıdır. Güvenli aşılar tüm dünyada uzun zamandan beri kullanılmaktadır. Her yıl vürüslerdeki değişiklikler dikkate alınarak uygun aşı hazırlanmaktadır. Aşı vücutta antikor oluşumunu sağlayarak yüzde 80 koruyuculuk sağlamaktadır. Grip aşısı grip mevsimi boyunca yapılabilir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır.

Aşının koruyucu etkisi, iki hafta sonra başlamaktadır. Koruyuculuğu yaklaşık 6-8 aydır. Aşı için en uygun zaman hastalığın görülmeye sonbahar aylarıdır. Grip aşısı şu gruptakilere yapılmamalıdır: 6 aylıktan küçük çocuklara, Hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara, Ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara, grip aşısı sonrası yaklaşık yüzde 10 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık oluşabilir. Aynı şekilde risk grubunda yer alanların pnömokok aşısı yaptırmaları faydalıdır. Pnömokok aşısı Pnömoniye karşı bir önlem alınmış olunur.’’

DHA

Anahtar Kelimeler:
Grip AşısıKoronavirüsPandemiDr. Kemal YıldızMedicanaAvcılar
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