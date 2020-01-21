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Gözleri kör olma noktasına gelen üniversiteliye Engelsiz Yaşam Vakfı sahip çıktı

Engelsiz Yaşam Vakfı “keratokonus” teşhisi konulan ve gözlerinde yüzde yetmiş görme kaybı yaşayan 21 yaşındaki üniversiteli Asel Orhan’a yardım eli uzattı. Genç kızı Malatya’dan İstanbul’a getiren vakıf, İstanbul Fatih’deki Global Göz Tıp Merkezi ile işbirliği yaparak Op.Dr. Hasan Oğuzhan’nın uzmanlığında tedavisini üstlendi. Asel, atlı ay sürecek olan uzun ve ciddi bir tedavi sonunda sağlığına kavuşacak.

Gözleri kör olma noktasına gelen üniversiteliye Engelsiz Yaşam Vakfı sahip çıktı

Engelsiz Yaşam Vakfı “keratokonus” teşhisi konulan ve gözlerinde yüzde yetmiş görme kaybı yaşayan 21 yaşındaki üniversiteli Asel Orhan’a yardım eli uzattı. Genç kızı Malatya’dan İstanbul’a getiren vakıf, İstanbul Fatih’deki Global Göz Tıp Merkezi ile işbirliği yaparak Op.Dr. Hasan Oğuzhan’nın uzmanlığında tedavisini üstlendi. Asel, atlı ay sürecek olan uzun ve ciddi bir tedavi sonunda sağlığına kavuşacak.

21 Ocak 2020 Salı 13:15
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Gözleri kör olma noktasına gelen üniversiteliye Engelsiz Yaşam Vakfı sahip çıktı

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

Önünde engel olan herkese yardım eli uzatma felsefesinden yola çıkarak kurulan Engelsiz Yaşam Vakfı, sağlık problemi yaşayan üniversiteli genç kıza yardım eli uzattı. Malatya'da yaşayan 21 yaşındaki Asel Orhan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nde eğitim görüyor. Ancak bir süre önce gözlerinden rahatsızlandı ve  “keratokonus” teşhisi konularak ameliyat masasına yattı. Teşhis geç konulduğu için tam bir iyileşme sağlanamadı ve gözleri yüzde 60-70 kadar görme kaybı yaşıyor. Bu durumun eğitim hayatını neredeyse durma noktasına getirdiğini söyleyen Asel "Her şeyi çok bulanık görüyorum ve bu durum hem hayatımı hem de eğitim hayatımı ciddi ölçüde zora soktu. Arkadaşlarım derslerimi bana anlatarak eğitimimi zorlukla sürdürüyorum" diyor. Vakf başkanı Atilla Kaplakarslan’da Asel Orhan’nın tedavisinin yakından takip edileceğini belirterek “25 bin lira gibi bir tedavi masrafı da kızımız için ciddi bir problemdi. Bu konu da yardımcı olan herkese çok teşekkür ederiz. Bir engeli daha ortadan kaldırmış olduk” dedi.

Tedavi altı ay sürecek…

Gözlerindeki “keratokonus” hastalığın hızlı ilerlemesinin durdurulmasına ve daha sonra da tedavisine başlanacak olan Asel Orhan’ı tedavi edecek Op.Dr.Hasan Oğuzhan da “Genç kızımız yüzde 60-70 kadar görme kaybı yaşıyor ve sadece yüzde otuz görebiliyor. Bu hastalık önce durdurulmalı ve ardından da tedavi sürecine başlamalıyız. Ciddi bir tedavi süreci ile altı ay sonra düzelecektir. Bu hastalıkta erken teşhis çok önemli” dedi. Op.Dr.Hasan Oğuzhan ebeveynleri de uyararak “keratokonus hastalığı küçük yaştaki çocukların elleriyle gözlerini ovalayarak kaşımalarının da hastalığın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Gözler kesinlikle ovalanarak kaşınmamalı ve tatilde olduğunuz şu günlerde çocuklar göz muayenesinden geçirilmeli. Erken teşhis çok önemli” dedi.

(Keratokonus nedir: kornea denilen ve gözün en önündeki saat camı gibi olan saydam kırıcı tabakanın ilerleyici bir şekilde incelerek öne doğru konik tarzda uzaması şeklinde tanımlanabilir. Tedavi edilmediğinde ciddi görme sorunlarına yol açıyor ve ergenlik veya 20'li yaşlarda özellikle de genç kadınlarda daha sık görülüyor)

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Anahtar Kelimeler:
Engelsiz Yaşam VakfıKeratokonusAsel OrhanFunda Akosman Erman
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