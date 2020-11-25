Göz Çevresi Kremi Jophielle Fark Oluşturmaya Hazır

İSTANBUL- Göz çevresi cildim mor, ince ve kırışık diyorsanız bu haberimiz tam size göre...

Bu ürün nanopartikül içeren ilk göz çevresi kremi, güneş koruma özelliği hiçbir ek madde kullanılmadan tamamen üretim teknolojisi ve nanopartiküller ile sağlanıyor. Hem göz çevresi estetik işlemleri, ameliyatları, burun ameliyatları sonranda morarmalarda etkili olurken , hem de cildin uzun süreli morluklarında etkili oluyor.

Jophielle Eye Light göz çevresindeki morluklar için geliştirilmiş bir ilk nanopartikül içeren göz çevresi jelidir.

Nanopartiküller sayesinde cildin alt tabakalarına ulaşarak etkili olur

sadece morluklara yönelik değil aynı zamanda gençleştirme antiaging etkili olurken üretim teknolojisi ile güneş ışınlarına karşı göz çevresi hassas cildini korur.

Tüm testleri Ege Üniversitesinde yapılmış olan Jophielle Eye Light bir ARGE ürünüdür. Oftalmolojik ve dermatolojik olarak değerlendirilmiş ve onaylanmıştır.

İçeriğinde peptidler, K vitamini, Aloe Vera, Arnica gibi ürünler ile doğal bir üründür.

Jophielle Eye Light göz çevresinde çizgi görünümünün azalmasına, nemlendirmeye ve renk eşitsizliğini dengelemeye yardımcı olur. Göz çevresindeki kırışıklık görünümünün değişiminde etkili bir dermo-kozmetik üründür. Jophielle Eye light içindeki katı lipid nano partiküller vasıtasıyla UV etkilerini azaltmaya yardımcı olur, güneş koruma özelliği gösterir.

Antioksidan ve antiallerjiktir.

ELİF HAYVALI