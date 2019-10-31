Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uğur Yücel ile seyirci arasında güldüren diyalog
Uğur Yücel ile seyirci arasında...
Antalya Film Forum'un kazananları belli oldu
Antalya Film Forum'un kazananları belli...
Bocce Volo Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu
Bocce Volo Milli Takımı'nda hedef...
Bu mesleklerde çalışan erkekler dikkat: Meme kanseri olabilirsiniz
Bu mesleklerde çalışan erkekler dikkat:...
Her maçı tek tek alacağız
Her maçı tek tek alacağız
İş fırsatları için hemen tıkla!

​​​​​​​GENLERİNİZİN SİZE MESAJI VAR!

Sağlık teknolojileri ve özellikle genetik alanında kaydedilen güncel gelişmeler ışığında, geleneksel tıbbın “hastalık” merkezli yaklaşımı; kişiselleştirilmiş tıp adı altında “hasta” merkezli tanı ve tedavi süreçlerine kayıyor. Artık sadece hastalık belirtileri ile uğraşmak yerine, altta yatan kişiye özgü nedenleri anlamak ve sonrasında hastalığın sebeplerini tedavi etmek hedefleniyor. 

​​​​​​​GENLERİNİZİN SİZE MESAJI VAR!

Sağlık teknolojileri ve özellikle genetik alanında kaydedilen güncel gelişmeler ışığında, geleneksel tıbbın “hastalık” merkezli yaklaşımı; kişiselleştirilmiş tıp adı altında “hasta” merkezli tanı ve tedavi süreçlerine kayıyor. Artık sadece hastalık belirtileri ile uğraşmak yerine, altta yatan kişiye özgü nedenleri anlamak ve sonrasında hastalığın sebeplerini tedavi etmek hedefleniyor. 

31 Ekim 2019 Perşembe 15:24
6 Okunma
​​​​​​​GENLERİNİZİN SİZE MESAJI VAR!

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL
 

Bu yeni yaklaşımda her bireyin hastalığı kendine özgüdür ve tedavide kişiselleştirme şarttır. Klinik amaçlı yapılan genetik testler ile kişilerin yalnızca hangi hastalıklara sahip oldukları değil, aynı zamanda hangi hastalıklara yatkın oldukları da saptanabiliyor. Böylece sadece tanı ve tedavi amaçlı değil koruyucu hekimlik yaklaşımları için de çok değerli bilgiler elde edilmiş oluyor. 

Hastalanmadan, hastalığın tespiti ve tedavisi mümkün!

Konu ile ilgili bilgi aldığımız kişiselleştirilmiş tıp hekimi Dr. Sibel Özgül bireye özgü tedavinin esas olduğunu belirterek, genlerinizin size mesajı var diyor ve ekliyor: 

“Kromozomlarımızı oluşturan DNA sarmallarımız hayati fonksiyonlarımızla ilgili genetik talimatlarla doludur. Bu talimatları kişinin kullanma kılavuzu gibi düşünebilirsiniz. Bu kılavuzu eğer doğru deşifre eder ve klinik anlamını bilirsek bu sayede; taşıdığımız hastalık risklerinden, nasıl beslenmemiz gerektiğine; hangi egzersiz biçiminden, bir ilaca nasıl cevap vereceğimize; psikolojik olarak güçlü ve zayıf yönlerimize kadar pek çok bilgiye ulaşmak mümkün olabiliyor.

Kişiselleştirilmiş Tıp kapsamında hastalarımızın aile hikayesi ve mevcut ihtiyaçlarına göre seçerek yapılan genetik analizler ışığında, o bireye özgün çözümler sunuyoruz.  Kolesterolümüz genetik olarak mı yükseliyor, kanser riski taşıyor muyuz, neden kilo veremiyoruz gibi her soru ve sorun genetik bilgiler ışığında bireysel olarak değerlendiriliyor. Bu sayede, kişinin genetiği de göz önünde bulundurularak uygun tedavi protokolünü planlamak, hastalığın tespit etmek veya önlemek mümkün olabiliyor. Bu sebeple son on yıldır özellikle gelişmiş ülkelerde koruyucu hekimlik ve tarama programlarını öncelik veriyor. Ümit ediyorum ki şu anda bizim kliniğimiz gibi özel sağlık kurumları ile sınırlı olan kişiselleştirilmiş hekimlik yaklaşımları orta vadede ülkemiz sağlık politikalarının da bir parçası olacaktır.”

DR. SİBEL ÖZGÜL HAKKINDA

 1994 yılında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 

Uzun yıllar kamuda aile hekimliği ve yöneticilik yaptı. 

Sağlık Bakanlığı medikal estetik hekimlik eğitim programını bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezoterapi eğitimi ve yine aynı fakültenin düzenlediği botoks uygulamaları eğitimini aldı.

2005-2006 yıllarında “Tamamlayıcı Tıp” ile ilgili uluslararası IGNH birliğine bağlı Türkiye-Almanya işbirlikli nöralterapi, şelasyon, detoksifikasyon, akapunktur, vega sistemleri ve beslenme danışmanlığı, manyetik alan ve O2 tedavileri eğitimlerini aldı. 

Dr. Sibel Özgül aldığı “Tamamlayıcı Tıp” eğitimlerinden sonra “Moleküler Biyoloji ve Genetik” doktorasına başladı. 

  

Kendi kliniğinde “Kişiselleştirilmiş Tıp” alanında hizmet vermekte, hücre yenileme ve mitokondriyal disfonksiyon tedavileri yapmaktadır.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 31.10.2019 08:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu mesleklerde çalışan erkekler dikkat: Meme kanseri olabilirsiniz
Bu mesleklerde çalışan erkekler dikkat: Meme kanseri olabilirsiniz
Bazı tiroid nodülleri ameliyatsız tedavi edilebiliyor
Bazı tiroid nodülleri ameliyatsız tedavi edilebiliyor
'Sedef hastalarının yüzde 25'i depresyonda'
'Sedef hastalarının yüzde 25'i depresyonda'
Meme kanserini 12’den vuran akıllı ilaçlar geliştirildi
Meme kanserini 12’den vuran akıllı ilaçlar geliştirildi
Türk doktorlar, Tel Abyad'da sağlık hizmeti vermeye başladı
Türk doktorlar, Tel Abyad'da sağlık hizmeti vermeye başladı
Sezaryen, bebeklerin bağırsak sağlığını tehdit ediyor"
Sezaryen, bebeklerin bağırsak sağlığını tehdit ediyor"
Meme kanserinde Kendinizin Doktoru Olun! 
Meme kanserinde Kendinizin Doktoru Olun! 
Ahşap mutfak ürünlerinde kanser riski
Ahşap mutfak ürünlerinde kanser riski
Uzun süren ağrılar kas spazmına neden olabilir
Uzun süren ağrılar kas spazmına neden olabilir

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans