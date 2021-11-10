Genital Estetikte Son Zamanlarda Çok Tercih Ediliyor

Tabii kadın hastalıkları ve doğum denilince akla hemen doğum geliyor. Ancak Kadın kadınların yaşadığı birçok kadınsal hastalıklar veya genital estetik gibi konular ve daha fazlası var içinde. Kadınların bu gibi durumlarda yaşadığı tüm rahatsızlıkları da tabi tüm yaşam kalitesini, kendine olan özgüvenini sarsıyor. Bir kadın ruhsal ve bedensel olarak ne kadar sağlıklı olursa, dünyaya gelecek bebekte öyle olur ve sağlıklı nesiller gelişir. Beraberinde estetik operasyonlar ve yenilenmek de şimdi kadınların en çok tercih ettiği mutlu olduğu şeylerden biri oldu. Bununla ilgili olarak Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever Vajina Plasti ameliyatından bahsederek detaylarıyla anlatıyor.

Vajina Plasti Nedir?

Güzel görünmek hem kadın hem erkek için önemlidir. Göze hoş görünen bedenin çeşitli sebeplerle bazı dokularında deformasyon oluşmaya başlıyor. Genital estetikte bunlardan biri. Vajinal bölgenin herhangi bir kısmında deformasyon oluşuyor biz o genişlemeyi giderecek şekilde gençleştirme yapıyoruz. Aynı operasyonda idrar kaçırma ameliyatı da yapılabiliyor. İşlem süresi 45 – 60 dk. arasıdır. Dokuları karşılıklı bir araya getirerek kişiyi tatmin edecek görüntüye ulaşmayı sağlıyoruz. İyileşme süresi 1 hafta 10 gündür. Cinsel hayatı 45 – 50 gün kadar önermiyoruz.

Tekrar eder mi?

Ardından yapılacak normal doğum ile tabii ki tekrar deforme edebilir. Kadınlar kişisel mutlulukları için yaptırmalıdır. Kadın vücudu, tüm hastalıkları ve estetiklerle ilgileniyoruz ve altından başarı ile kalkıyoruz. Bir kadının isteklerini utanmadan çekinmeden belirtmesini ve yerine getirmesini önemli buluyorum.

Peki biraz doğumdan bahsedelim. İki doğum arasında annenin sağlığı açısından ideal olarak kaç yıl olmalıdır?

Gebelik birçok açıdan yoğun ve yorucu bir süreçtir. Gebelikle birlikte vücutta fizyolojik olarak değişimler ve hormonal dönüşümler gözlemlenir. Bu sebeple gebelikler arasındaki süre çok iyi ayarlanmalıdır. İki doğum arasında annenin hem fizyolojik hem de psikolojik olarak hazır olması gerekir. Bu konuda yapılan araştırmalar ideal süresin en az 2 yıl olması gerektiği yönündedir. Ancak bu süre iki gebeliğin başlangıç tarihi değil, iki doğum arasındaki süredir. Anne adayının yaşı 35’den yüksek ise bu süre yarı yarıya düşebilir. Sebebi ise yaş ilerledikçe üreme yeterliliğinin azalmasıdır. Bu nedenle ilerleyen yaşlarda çok uzun süre beklemek faydalı olmayabilir.

Gebelikler arasında kısa bir sürenin olmasının zararları nelerdir?

Yaşanan gebeliklerin arası kısaldıkça yaşanması muhtemel riskler de artış gösteriyor. Yakın zaman aralıklarında hamile kalan kadının vücudunda birtakım olumsuz etkiler gözlemlenebiliyor. Metabolizma ve hormonal olarak yaşanan sağlık problemlerinin başında anemi rahatsızlığı geliyor. Bunun yanı sıra;

Erken doğum,

Konjenitalanomali,

Ölü veya neonatal doğum,

Düşük,

Doğacak bebekte zayıflık,

Doğacak bebekte otizm riski görülebilir.

Üstelik emziren anne doğumdan kısa bir süre sonra tekrar hamile kalırsa sütü kesileceğinden emen bebeğin gelişimi bu durumdan olumsuz etkilenebilir.

Sezaryen ve normal doğum arasında beklenmesi gereken süre farklılık gösterir mi?

Sezaryen ya da normal doğum arasındaki bekleme süresi arasında önemli bir fark yoktur. İki yöntemde de kadınlar diğer hamilelik için en az 2 yıl beklemelidir. Sezaryen doğumda meydana gelen kesiklerin dikişleri, normal doğumda özellikle rahim ve vajinanın deformasyonları iki yıllık bekleme süresi içinde iyileşeceğinden bu süre iki yöntem için de geçerlidir. Herhangi bir sorun ya da gebeliği ertelemeyi gerektiren bir durum yoksa 2 yıl sonra rahat ve sağlıklı bir gebelik yaşamak mümkündür.

Düşük yaptıktan sonra yeniden gebe kalabilmek adına ne kadar beklemek gerekir?

Bir kadının yaşayacağı en zor anlardan biridir düşük. Psikolojik olarak ağır bir yük bırakır üzerine ve atlatma süreci hayli uzun sürebilir. Bir kadın fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da düşük sonrası tekrar gebe kalmaya hazır olmalıdır. Hazır olduğunu hissettiğinde ise bu durumu doktoruyla görüşmelidir. Eğer düşük 8.haftadan önce olmuş ve bu ilk düşük ise düşüğün tekrarlama olasılığı çok daha azdır. Böyle bir durumda anne adayı kısa süre sonra rahatlıkla gebe kalabilirler. 8.haftadan önce olan düşüklerden 2 ay sonra anne tekrar gebe kalabilir. Eğer düşük 8 haftadan sonra olmuş ise bu düşüklerin doktor incelemesi ve tahlillere ihtiyaçları vardır. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bir düşükten sonra tekrar hamilelik için 6 ay ara verilmesi gerektiğini önermektedir. Sebebi ise kadının yaşadığı zorlu süreci atlatıp tamamen diğer bebeğin düştüğünü kabullenmesi gerektiğidir. Bu durumda hem kişinin psikolojik durumu hem de doktorun izlenimleriyle bir yol haritası belirlenebilir.