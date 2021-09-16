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Fizyolif fizyoterapi ve danışmanlık ile omurga ağrılarına son

Klinik Pilates, Omurga Sağlığı, Skolyoz-Schroth (duruş bozukluğu) bel-boyun fıtığı, sporcu rehabilitasyonu, ortopedik rehabilitasyon ve ağrı inhibisyonu rahatsızlığı olanları gönül rahatlığıyla muayeneye bekliyor.

16 Eylül 2021 Perşembe 13:41
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Fizyolif fizyoterapi ve danışmanlık ile omurga ağrılarına son

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL- Bahçeşehir 1.kısım mah. Dalgıçkuşu cad. Defne 02. B8 Blok. Daire 6. Kat1.  Başakşehir / İstanbul adresinde hizmet veren kurum; Toplumun fiziksel sağlığının korunması ve bireyin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla uluslararası standartlarda, multidisipliner anlayışı ile kişiye özel sağlık hizmeti sunmak, güvenilir, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlamayı hedefleyen, sunduğu hizmetlerde referans gösterilen, mükemmeliyet odaklı akademik sağlık kurumu olmayı hedeflemek adına kurulan Fizyolif fizyoterapi açıldığı günden bu yana omurga sorunu yaşayanların en güvenilir adresi haline geldi.
Ağustos ayından beri Bahçeşehir 1. Kısım'da Fizyoterapist Elif Seyitoğlu'nun hizmet verdiği bu merkez; Klinik Pilates, Omurga Sağlığı, Skolyoz-Schroth (duruş bozukluğu) bel-boyun fıtığı, sporcu rehabilitasyonu, ortopedik rehabilitasyon ve ağrı inhibisyonu rahatsızlığı olanları gönül rahatlığıyla muayeneye bekliyor.

Fizyoterapist Elif Seyitoğlu Kimdir?
1994 İstanbul doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünü bitirdim. İtalya’da Skolyoz üzerine online yüksek lisans programına katıldım. Schroth eğitimini Barcelona Skolyoz (BSPST) okulundan Schroth based methodu olarak bilinen omurga sağlığı üzerine eğitimlerimi tamamladım. 2021 Ağustos ayında Fizyolif Fizyoterapi ve Danışmanlık Merkezini hizmete açtım. Klinik Pilates, Omurga Sağlığı, Skolyoz-Schroth (duruş bozukluğu) bel-boyun fıtığı, sporcu rehabilitasyonu, ortopedik rehabilitasyon ve ağrı inhibisyonu üzerinde aktif olarak hizmet vermekteyim.

DHA

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