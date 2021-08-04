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Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Muharrem Mert'ten boyun düzleşmesi uyarısı

BOYUN DÜZLEŞMESİ ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI OLDU CEP TELEFONU VE BİLGİSAYAR BOYUN DÜZLEŞMESİNE SEBEP OLUYOR DEDİ.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 11:40
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Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Muharrem Mert'ten boyun düzleşmesi uyarısı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Hayat Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Uzm. Dr. Muharrem Mert, çağımızın hastalığı olarak da ifade edilebilecek boyun düzleşmesinin omurların anatomik dizilim bozukluğu olduğunu söyledi. Boyun düzleşmesinin yüksek yastıkta yatmak, öne eğik postürde uzun süre çalışmak, cep telefonu ve bilgisayar ya da tablet ile uzun süre ilgilenmek gibi sebeplerden ortaya çıkabildiğini dile getiren Uzm. Dr. Muharrem Mert, Boyun düzleşmesinin teşhisi için hastanın klinik öyküsü alınıp fizik muayenesi yapıldıktan sonra düz röntgen grafisi çekilmesi gereklidir. Röntgende büyük olasılıkla tanı konulabilmektedir. Boyun düzleşmesi için MR tetkiki hastanın klinik bulgularına göre eşlik eden boyun fıtığı ya da diğer sorunların tespit edilmesi amacıyla istenebilir. Boyun düzleşmesi ve boyun fıtığı sıklıkla birbirine eşlik eden klinik bulgulardır ve bir hastada boyun fıtığı varsa boyun düzleşmesi yok anlamına gelmez dedi. Anatomik pozisyona göre bir sapma olan boyun düzleşmesi nedeniyle kasların daha fazla gerildikleri için özellikle boyun arkası bölgede sırt bölgesinin üst kısımlarında ağrıya sebebiyet verdiğini ifade eden Hayat Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Uzm. Dr. Muharrem Mert, “Bu ağrılar Bazen de enseden gelen gerilim tipi baş ağrısına neden olur. Bu ağrılar boyun düzleşmesinin kısa vadedeki olumsuz etkileridir. Postür düzeltilmez ve baş boyun pozisyonu günlük hayatta kötü bir şekilde kalmaya devam ederse orta ve uzun vadede boyun fıtıkları ve buna bağlı olarak kollarda uyuşma karıncalaşma ve güç kaybına varan durumlar görülebilir” şekline konuştu.

EGZERSİZLER İHMAL EDİLMEMELİ.

Açıklamasında, boyun düzleşmesinin ana tedavisi için kişinin kendi kendisine düzgün postürde kalması gerektiğini telkin ederek hatırlatması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Muharrem Mert, boyun düzleşmesinin tedavisi ile ilgili de şunları söyledi: Düzenli yapılan egzersizler de yine önemli bir tedavi seçeneğidir. Kaslardaki ağrılar ve boyun ağrısı için kısa süreli ilaç tedavileri verilebilir. Sürecin tüm aşamalarının desteklenmesi amacıyla hastalar fizik tedavi programına alınabilir. Boyun egzersizlerinin ve postür egzersizlerinin haftada 3-4 kez en azından günde bir defa da olsa yapılması önemlidir. Boyun düzleşmesi çok uzun bir süredir devam ediyorsa ağrılar kronik ağrı vasfını kazanabilir. Bu nedenle tedavide kronik ağrıda kullandığımız ilaç tedavileri başlanması klinik olarak hastaların tedavi edilmesi için doğru bir yaklaşımdır. Ayrıca boyun düzleşmesinde tamamlayıcı tedaviler de özellikle uzun süreli ağrı yaşayan hasta gruplarında etkili ve güzel sonuçlar alınan tedavi seçenekleridir. Tamamlayıcı tedaviler olarak ise hastalarımıza kuru iğneleme, hacamat tedavisi, ozon terapisi veya manuel terapi gibi tedaviler öneriyoruz dedi.

Hayat Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Uzm. Dr. Muharrem Mert açıklamasını, “Son olarak söylemek istediğim şey ise günümüz yaşam ve çalışma alışkanlıkları boyun düzleşmesi için hepimizi aday haline getirmektedir. Eski zamanlardaki gibi düzenli olarak ata binen ve ok atan bir insanda özellikle de elinde bir cep telefonu ya da tablet yokken tabi olarak boyun düzleşmesi beklenmez. Bu nedenle bu duruma çağımızın bir hastalığı diyebiliriz. Postür önemlidir ve kişiyi daha güzel ve yakışıklı gösterir ve bununla birlikte düzgün bir Postür sağlığımız için de gereklidir” diyerek tamamladı.

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Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Muharrem Mertten Boyun Düzleşmesi Uyarısı
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