Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101331
ALTIN
234.706
DOLAR
5.5576
STERLİN
7.2787
EURO
6.2817
AKSUNGUR gökyüzü ile buluştu
AKSUNGUR gökyüzü ile buluştu
Özel sporcular ödüllendirildi
Özel sporcular ödüllendirildi
‘Yetenek Kuşağı’ programı ile mühendis arıyor
‘Yetenek Kuşağı’ programı ile mühendis...
Mide botoksuna FDA ve EMA onay vermedi
Mide botoksuna FDA ve EMA...
Âşık Veysel, 46. ölüm yıldönümünde Maltepe’de anıldı
Âşık Veysel, 46. ölüm yıldönümünde...

“Fazla tüketim için, AVM’lerin oksijen oranı yüzde 18”

Çevreci, gezgin ve tütün ürünlerine karşı olan mücadeleleriyle adından sıkça söz ettiren Prof. Dr. Orhan Kural, Türkiye’nin tüketim toplumu haline geldiğini söyledi. Kural, “AVM’lerin oksijen oranı yüzde 21 olması gerekirken, yüzde 18, çünkü insanları alışverişe sürüklemek istiyorlar” dedi.

“Fazla tüketim için, AVM’lerin oksijen oranı yüzde 18”

Çevreci, gezgin ve tütün ürünlerine karşı olan mücadeleleriyle adından sıkça söz ettiren Prof. Dr. Orhan Kural, Türkiye’nin tüketim toplumu haline geldiğini söyledi. Kural, “AVM’lerin oksijen oranı yüzde 21 olması gerekirken, yüzde 18, çünkü insanları alışverişe sürüklemek istiyorlar” dedi.

22 Mart 2019 Cuma 12:06
0 Okunma
“Fazla tüketim için, AVM’lerin oksijen oranı yüzde 18”

İSTANBUL - İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta öğrencilerle bir araya gelen Orhan Kural, tüketimin hiçbir zaman mutluluk getirmeyeceğini ifade etti. 193 ülkeyi gezerek, dünya klasmanında 47. sırada yer alan Kural, “Mutluluğun ufak detaylar olduğuna inanıyorum. Ben her şeyimi hep ikinci el kullanırım. İnsanların neden sürekli tüketim yaptığını anlamıyorum. Alışveriş merkezleri birer tüketim mabetleri, azla yaşamak mutluluktur” diye konuştu.

“NİKAHA EVET, DÜĞÜNE HAYIR”

Tüketimin hiçbir zaman mutluluk getirmeyeceğine inandığını ve az tüketerek yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Kural, fazla tüketim yapan insanları eleştirdi. Kural, “Amerika’da 100 eşya ile yaşayıp sürekli geziyorlar, seyahate çıkıyorlar. Yazlık evlere gerek yok, o parayla insanlar gezebilir. Nikaha evet ama düğünlere hayır. Bugün 22 bin kişi açlıktan ölürken evlerdeki mutfak robotlarının sadece yüzde 10’u kullanılıyor” dedi.

Kural, reklamların insanları harcama yapmaya ittiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Reklamlarla kandırılıp onları alıyorlar ve daha sonra bir köşeye atıyorlar. 48 parçalı yemek takımlarını almaya hiç gerek yok çünkü kullanmıyorlar. Ben bunu savunuyorum ve kendim yapıyorum ufacık bir evde yaşıyorum. Yaşarken vermesini bilen insanlar olun, çünkü kimse yanında hiçbir şey götüremiyor. Bugün varız yarın yokuz, yaşam anlardan ibaret.”

“TÜKETİM MUTLULUK GETİRMEZ”

Dünyanın  her yerini gezmiş olmasına rağmen İstanbul’daki alışveriş merkezi sayısının her yerden fazla olduğuna dikkat çeken Kural, “İnsan her şeyi ihtiyacı kadar almalıdır. Türkiye günden güne tüketim toplumu oluyor. Alışveriş merkezlerinde oksijen yetersiz. Yüzde 21 olması gerekirken yüzde 18 civarında. İnsanları alışverişe sürüklemek için, merkezlerde saat de yoktur, karanlıktır. Bunları insanları iyice tüketime yöneltmek için yapıyorlar. Tüketim hiçbir zaman mutluluk getirmez, hiçbir zaman tüketmek mutlu etmez. Mutluluk ufak detaylardadır. Çocuklara yardım etmek, yaşlılara sevgi göstermektedir. İnsanlar paylaşmayı, lüzumsuz şeylerin hepsini vermeyi bilsinler, hediye etsinler” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AVMOksijen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mide botoksuna FDA ve EMA onay vermedi
Mide botoksuna FDA ve EMA onay vermedi
Açıkta satılan yiyeceklere dikkat
Açıkta satılan yiyeceklere dikkat
'Uzak ve yakını görme bozukluğu tek operasyon ile düzeltilebiliyor'
'Uzak ve yakını görme bozukluğu tek operasyon ile düzeltilebiliyor'
Her beyin tümörü hayatı tehdit etmez
Her beyin tümörü hayatı tehdit etmez
Yaşlanma 20'li yaşlarda başlıyor
Yaşlanma 20'li yaşlarda başlıyor
1915’li tıbbiyelilerin tamamı Çanakkale’de şehit düştü
1915’li tıbbiyelilerin tamamı Çanakkale’de şehit düştü
"Akupunkturla 10 ayda 40 kilo verebilirsiniz"
"Akupunkturla 10 ayda 40 kilo verebilirsiniz"
Funda Akosman Erman, özlenen programlarıyla geri döndü
Funda Akosman Erman, özlenen programlarıyla geri döndü
Dayanılmaz Eklem Ağrılarına Dikkat!
Dayanılmaz Eklem Ağrılarına Dikkat!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans