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FATİH KIRAR'DAN SİHİRLİ DOKUNUŞLAR

Bir çok insanda yaygın olarak rastlanan  hastalıkların neredeyse başında gelir fıtık. Dayanılmaz ağırlar yaşar  amelyattan korktuğumuz için ilaçlarla tedavi etmeye çalışırız. Bir cok yöntemi deneriz ama artik korkmaya gerek yok.

21 Mayıs 2021 Cuma 17:23
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FATİH KIRAR'DAN SİHİRLİ DOKUNUŞLAR

HABER: SEDAT SARIKAYA

Halk arasında sinir yakma tedavisi olarak bilinen radyofrekans ile ameliyatsız fıtık tedavisi yan etkisi minimum olan bir yöntemdir. Genel anestezi gerektirmediği için ameliyat gibi bir durum söz konusu değildir. Bu yöntemin amacı kişiyi çözümüme kısa yoldan kavuşturmak, ağrıyı azaltmak ve  bölgesindeki hasarı direkt olarak gidermektir. Problemli bölgeye 60 ila 80 derecelik bir akım verilerek doku hasarı oluşturulmaktadır. Bu sürekli akım şeklinde uygulanan klasik yöntemdir. Kesikli radyofrekans tedavisinde aralıklı akım uygulanır ve 42 derece gibi düşük bir ısı verilir. Sinirler üzerinde düzenleyici bir etkiye sahip olması kesikli frekansın ağrıyı uzun süre ve kalıcı gidermesini sağlar. Boyun ve bel fıtığı tedavisi için genellikle kesikli radyofrekans tercih edilmektedir. Ameliyat kararı verilen çoğu hastalarda ameliyatsız fıtık tedavileri uygulanıp, fıtığından kurtulan hastaların sayısında ciddiye alincak orandadir 

Bel ve Boyun Fıtığı tedavisi için uygulanan radyofrekans yöntemi operasyonun hemen ardından etkisini göstermeye başlar. Hastaya reçete edilen ilaçların da düzenli kullanımı önemlidir. Genellikle bu yöntemi uyguladığımız hastaların bir haftada daha iyi hissettiklerini öğrenmekteyiz. Bu da radyofrekans yöntemine önyargıyla yaklaşanlara umut olmaktadır. Şunu da eklemekte fayda var ki her tedavi gibi radyofrekanstan alınacak verimde hastanın durumuna göre değişebilir. Tedavilerin kıyaslanması büyük hatadır. Radyofrekansa ikinci kez ihtiyaç duyan hastalar genellikle verilen egzersizleri ve ilaçları aksatanlardır. Özellikle bel fıtığı tedavisi için radyofrekansa başvurulduğunda hızla sonuç vermesi fazla kilolara bağlıdır. Hastanın ilerleyen zamanda şikayetleri devam ederse ikinci kez radyofrekans uygulanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih KırarSihirli Dokunuşlar
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