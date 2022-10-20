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Eylül ayında 24 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

Sağlık-Sen’in ‘Sağlıkta Şiddet Raporu’nda eylül ayında sağlık çalışanlarına yönelik 16 şiddet olayının meydana geldiği, 24 sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığı belirtildi.

20 Ekim 2022 Perşembe 10:24
Eylül ayında 24 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

Sağlık-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, sağlıkta şiddetin artık son bulması gerektiği ifade edildi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, konuya ilişkin, sağlıkta şiddetin ciddi bir halk sağlığı sorununu olarak karşımıza çıktığını söyleyerek, “Yoğun iş yükü ve istihdam yetersizliği altında ezilen sağlık çalışanlarına yönelik empati kurulmalı, şiddet sonrası yaşanan kaotik ortamın sağlık hizmetini sekteye uğrattığı ve telafisi imkânsız sonuçlar doğurabileceği unutulmamalıdır. Her kurum ve toplumun her bir ferdi bu vahim tablodan kendine pay çıkarmalıdır. Sağlıkta şiddetle mücadeleye ortak sahip çıkılmalıdır. X-ray cihazlarının hastanelere yerleştirilmesi önemli bir adım. Silah, bıçak ve benzeri yaralayıcı cisimlerle hastaneye girişlere son bulmalıdır. Tedbirlerin ve güvenlik görevlilerinin yetkilerinin artırılması elzemdir. Öte yandan Sağlıkta Şiddet Yasası’nın getirdiği cezai müeyyidelerin kararlılıkla uygulanması da sağlıkta şiddetle mücadeleye büyük ivme kazandıracaktır” dedi.

‘SAĞLIKTA ŞİDDET ARTIK YAŞANMASIN’

Durmuş, sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye yönelik acil eylem planının hayata geçirilmesi gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

“Tüm kurum ve kuruluşların iş birliğiyle sağlıkta şiddet karşı bir farkındalık kampanyası başlatılmalıdır. Saldırganlar çoğunlukla maalesef hasta yakını olmaktadır. Bu durum sağlıkta şiddet konusunda artık bilinen en temel gerçektir. Ayrıca, hasta muayene alanları ile hasta yakınlarının bekleme alanları ayrı tutulmalı, aynı zamanda hasta yakınlarının hastaları hakkında bilgiye doğru ve kolay ulaşmasının kanalları açılmalıdır. Tüm bu değerlendirmeler ışığında, Eylül ayında gerçekleştirilen şiddet olaylarına baktığımızda, 25 saldırganın neden olduğu 16 şiddet vakasında 24 sağlık çalışanının mağdur olduğunu görüyoruz. Çok üzgünüz ki, 1 güvenlik görevlisi ise hayatını kaybetti. Ay boyunca yaşanan 16 şiddet olayının 12’sine hasta ve hasta yakınları neden olurken, 2’sine kendini bilmez kişiler, 2’sine ise idareciler sebebiyet verdi. Eylül ayında yaşanan şiddet vakalarının 10’u hem sözlü hem fiili, 5’i sözlü, 1 ise mobbing olarak vuku buldu. Şiddet olaylarının 11’i hastanelerde, 1’i sahada, 1’i aile sağlık merkezinde yaşanırken, 1 olay sosyal medya, 2 olay ise SABİM üzerinden gerçekleşti. Ay boyunca yaşanan 16 şiddet olayında; 11 doktor, 7 güvenlik görevlisi, 2 hemşire, 2 acil tıp teknisyeni, 2 diğer sağlık çalışanı mağdur oldu. Maalesef 1 güvenlik görevlisi ise hayatını kaybetti. Şiddet vakalarına sebebiyet veren 25 saldırganın 14’ü hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan 4 saldırgan serbest bırakıldı. 1 saldırgan hakkında soruşturma başlatılırken, 5 saldırgan ise tutuklandı. 1 saldırgan çalıştığı kurumdaki görevinden uzaklaştırıldı. Adli mercilerin verdiği kararların sağlıkta şiddeti caydırıcı etkisi olması gerektiğine inanıyoruz. Sağlık-sen olarak, istiyoruz ki sağlıkta şiddet artık yaşanmasın. Toplumun her bir ferdi şiddetle mücadelemize katkı sunsun. Şiddetin yerine karşılıklı diyalogun hâkim olduğu bir toplum dönüşümü için herkese sorumluluklar düşmektedir.  Biz bu bilinçle sağlıkta şiddetle mücadelemize devam ediyoruz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
SağlıkSenSağlıkŞiddetÇalışanHemşireDoktor
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