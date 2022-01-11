EVLİLİK ÖNCESİ GEBELİKTE ŞUNLARA DİKKAT

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Bilimsel Danışmanı Neonatolog Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu moderatörlüğünde aylık olarak gerçekleştirilen programlar 2022 yılında yeni bir imajla “Aile Akademisi” başlığı altında sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bu haftaki canlı yayında “Gebelik Öncesi Yaklaşımlar” konulu programla izleyenlerin karşısına çıkan Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu ve Beslenme Diyet Uzmanı Büşra Çengel, konu ile ilgili bilgiler sunup, merak edilenleri yanıtladı.

"Anne ve bebek sağlığıyla alakalı birçok program düzenledik. Değerli hocalarımızın da katkı ve emekleriyle medikal kadromuzun güçlü alt yapısıyla birlikte çok güzel işler başardık. 2021 tarihinde 1.100 bebek dünyaya gelmiş ve hastanemiz 2022 yılında da bu hizmetleri aynı kalitede sunup sizlerin beğenisini almaya devam edecek” diyerek programı başlatan moderatör sunucu Gönül Dilek, gebelik öncesi merak edilenleri sordu.

BEBEKLERİMİZ HASTANEMİZDE TAKİP EDİLİYOR

“Bebeklerimizin büyük bir bölümü kendi hastanemizde takip ediliyor” diyen çıkan Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, “Bu bebeklerin izlenmesi bütüncül yaklaşım bunların hepsi son derece önemli bir yaklaşım” diyerek bilgi verdi.

EVLİLİK ÖNCESİ YAKLAŞIMLAR

“Bugün ki konumuz evlilik öncesi yaklaşımlar” diyen Hastanesi’nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Bilimsel Danışmanımız Neonatolog Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu “Değerli anne baba adayları anneler babalar büyük anneler büyük babalar hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 2021 yılı içerisinde her ayın ilk perşembe günü aynı saat sizlerle birlikteyiz. Amacımız aynı güçlü ve gelişmiş toplumlar için sağlıklı nesiller temek çocuk sağlığı aynı amaç doğrultusunda bu defa aile akademisi diyerek anne baba adaylarını bilinçlendirmeyi ön plana çıkarmak istedik. Bilindiği gibi güçlü ve gelişmiş bir toplumun temeli çekirdek ailede. Çekirdek ailenin de bilinçlendirilmesi çok önemli.

Genellikle kişiler gebe olduktan sonra bizlere müracaat ediyorlar. Programımızda da belirttiğimiz gibi amacımız gebelik öncesine çekmek” şeklinde konuştu.

GEBELİKLERİN İLK AŞAMASINDA DOKTORU İHMAL ETMEYİN

“Planlanan bir gebelik varsa bizlere 3-4 ay öncesinde başlanması son derece önemlidir” diyen Beslenme Diyet Uzmanımız Büşra Çengel, “Hastalarımızdan genel bir kan tahlili istiyoruz ve ordan çıkan sonuca göre beslenmemizi planlıyoruz. Eğer ki ilk amacımız bizim anne adayını ideal bir ağırlığa indirmek sonrasında gebelik esnasında demir ve folikasit ihtiyacıda artıcak depolarını önceden doldurmak istiyoruz. Yeterli ve dengeli beslenme esnasında yapılması gerekiyor. Folik asit ağırlıklı demir içerek yiyecekleri ekliyoruz. Yeşil yapraklı sebzeler kuru bakliyatlar yoğurt çok güzel folik asit kaynağıdır” dedi.

GECE YEMELER OBEZİTEYE DAVETİYE AÇAR

“Kişide çok fazla ağız kuruluğu çok sık idrara çıkma varsa gece yemeleri artmış ise obezite sinyalini vermektedir. Obezite anne adayı planlanan bir gebelikse mutlaka ve mutlaka kontrollerden geçerek gebe kalması gerekir” şeklinde konuşan Büşra Çengel, “Demir eksikliği varsa eğer mutlaka bir ilaç öneriyoruz. Çay kahve tüketimini azaltıyoruz. Tam tahıllı yiyeceklerden de destek alınır” ifadelerine yer verdi.

FAZLA KİLO SORUN MU?

“25 yaşındayım 1. Gebeliğim ergenlikten beri kilom fazla gebeliğim için sorun yaratır mı?” sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, “Birkaç kilo verilirse insülin direnci düşer ve kendini daha iyi hisseder ve bir diyet uzmanında destek alınmasını öneririm” dedi.

YAŞ NE KADAR ÖNEMLİ?

“34 yaşındayım 6 aylık evliyim gebe kalsam sağlıklı bebek mümkün olur?” sorusuna Nuhoğlu, “30 yaş ve üstü bir takım genetik sorunlar ortaya çıkar. Dezavantajları olsa da daha bilinçli anne adayları oluyor” dedi.

ANNE ADAYLARI DİKKAT

Dyt. Büşra Çengel gebelerin yapacaklarını şöyle sıraladı;

Annelerimizin aklında kalması açısında madde halinde sıralarsak;

Obezite

Kan tahlil taraması

Folik asit demir içerek besinler tüketilmeli

Su içmeyi unutmayalım

Protein ağırlıklı beslenelim.



HABER: ELİF HAYVALI