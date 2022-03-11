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Evde sağlık raporu uygulaması yaygınlaşıyor

Yatağa bağımlı hastalar için evde sağlık raporu uygulaması yaygınlaşıyor

11 Mart 2022 Cuma 13:14
Evde sağlık raporu uygulaması yaygınlaşıyor

ANKARA - Sağlık Bakanlığı'nca yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporlarının evlerinde görüntülü görüşme ile düzenlenmesine imkan sağlayan uygulama, ülke genelinde yaygınlaştırılıyor. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Şubat'ta Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'Uzaktan Sağlık Hizmeti' projesi kapsamında, yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporlarının artık evlerinde düzenleneceğini; pilot uygulamanın Bilecik, Sinop, Tunceli'de başladığını ve kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Söz konusu uygulama, 3 pilot ilin ardından diğer illerde de yaygınlaştırılıyor. Bu kapsamda Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde evinden çıkamayan Şerife Gölge ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu arasında uzaktan görüntülü görüşme gerçekleştirildi. Eve giden sağlık çalışanlarının desteğiyle gerçekleştirilen görüşme sonrası hasta değerlendirilerek 'Durum Bildirir Formu' düzenlendi. Şerife Gölge, uygulama sayesinde evden çıkmak zorunda kalmadan sağlık kurulu raporu aldı. Şerife Gölge'nin yakınları, aldıkları çevrim içi hizmet sayesinde hem hastanın hem de kendilerinin yorulmadan, sıkıntı çekmeden rapor işlemlerinin kolayca çözümlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca Düzce'de de yine uzaktan görüşme yöntemiyle evinden çıkamayan yatağa bağımlı hastanın sağlık kurulu raporu işlemleri gerçekleştirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Evde Sağlık Raporu UygulamasıYatağa Bağımlı Hastalar
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