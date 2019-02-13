Estetikte son trend: Kylie Jenner vücudu

İSTANBUL / HABİB BABAR

İnsanoğlu yüzyıllardır vücudunda olan fiziksel kusurları gidermek için çare arıyor, “daha güzel” görünmek için plastik cerrahlara başvuruyor.

Son yıllarda insan hayatında oldukça önemli yer tutmaya başlayan estetik ameliyatlarda ise trend Angelina Jolie dudakları ve Kylie Jenner vücudu. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Zafer Atakan son yıllarda Türk insanın en çok tercih ettiği estetik operasyonlar hakkında bilgiler verdi.

SOSYAL MEDYA ESTETİĞİN NABZINI TUTUYOR

Kadın ve erkekteki fiziksel değişimler ya da değişime yönelmeler son yıllarda popüler olan estetik uygulamalar ile ivme kazandı. Eskiden karakteristik olarak toplu ve yuvarlak yüz yapısına sahip olan kadınlar bir takım popüler uygulamalar ile uzun ve oval yüz yapısına, yine toplu ve keskin olmayan hatlara sahip erkekler de keskin ve hatlı yüz yapısına yönelmeye başladılar.Burada hem kadınların hem de erkeklerin, sosyal medyada ve basında sıkça yer alan ROL MODELİ seçtikleri karakterlerin önemi büyük.

TÜRK İNSANI KALIN VE KARMA BİR CİLDE SAHİP

Karakteristik yapımız coğrafi şartlar ve bölgelere göre de değişmekle birlikte kalın ve karma cilde sahibiz.Yuvarlak hatlı ve enli suratlar en belirgin özelliklerimizden. Ancak hem erkekte hem de kadında bu durum değişmeye başladı. Yine tam vücut yapısı, bölgelere göre değişiyor ancak genel olarak orta boylu ve Akdeniz tipli ortalama bir vücuda sahip olduğumuzu söyleyebilirim.

KADINLARDA ROL MODEL KYLİE JENNER

Öncelikle rol model olarak seçilen insanların yüz ve vücut hatlarına benzeme isteği var ve basit işlemlerden başlanılıyor.Örneğin; dudaklarım Angelina Jolia gibi olsun vücudum Kylie Jenner’a benzesin. Erkeklerde de rol model olarak genellikle yüzünde keskin hatları olan atletik vücutlar tercih ediliyor.Bu yüzden karın kaslarını ortaya çıkartan hi-def vücut şekillendirme işlemleri ön planda. Her iki cinsin de ortak olarak en çok tecih ettiği ameliyat ise burun şekillendirme ameliyatı.

KARIN KASI ERKEKLERDE SON MODA

Erkeklerde yüz için rhinoplasti, beden six pack için hi-def karın kasları şekillendirme. Kadınlarda yüz için yüz ovali ve vücut için meme operasyonları ön planda.Hangi işlem yapılırsa yapılsın Akdenizli olma özelliğimizi koruyoruz bu yüzden belki bizim coğrafyamızda yer alan diğer ırklara daha yakın.