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‘Estetik uygulamalar diş hassasiyetine yol açmaz’
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‘Estetik uygulamalar diş hassasiyetine yol açmaz’

Estetik diş tedavisi olarak bilinen restoratif diş tedavisinin dişlerde meydana gelen sert doku kayıplarının da tedavi edilmesinde kullanıldığını söyleyen diş hekimi Göker Taşkınsu bu tedavilerin diş hassasiyetine yol açtığı yönündeki düşüncenin doğru olmadığını söyledi.

‘Estetik uygulamalar diş hassasiyetine yol açmaz’

Estetik diş tedavisi olarak bilinen restoratif diş tedavisinin dişlerde meydana gelen sert doku kayıplarının da tedavi edilmesinde kullanıldığını söyleyen diş hekimi Göker Taşkınsu bu tedavilerin diş hassasiyetine yol açtığı yönündeki düşüncenin doğru olmadığını söyledi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:55
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‘Estetik uygulamalar diş hassasiyetine yol açmaz’

İSTANBUL - Birçok diş rahatsızlıklarında restoratif diş tedavisinin uygulanabileceğini belirten Dentakademi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden diş hekimi Göker Taşkınsu “Çürük dişlerin tedavisinde, kırılmış, aşınmış ya da hassasiyet oluşmuş dişlerde, hafif çapraşık dişlerin düzeltilmesinde restoratif diş tedavisi uygulanabilir. Restoratif diş tedavisi her yaş aralığındaki ve hatta onkoloji tedavisi gören kişilerde olmak üzere kolaylıkla uygulanabilir bir işlemdir. Restoratif diş dolgusu halk arasında beyaz dolgu olarak bilinen dolgulardır. Restoratif diş dolgusu çürük, kırılmış, aşınmış ya da hassasiyete uğramış dişlerin tedavisinde kullanılabilir” dedi.

‘EN ÇOK TERCİH EDİLEN İŞLEM DİŞ BEYAZLATMA’

Diş beyazlatma işlemiNİN restoratif diş tedavisinde en çok tercih edilen işlemlerden biri olduğunu belirten Taşkınsu, “Diş beyazlatma işlemi ev tipi ve ofis tipi beyazlatma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ev tipi beyazlatmada dişlerinin ölçüsü alınarak kişiye özel plaklar hazırlanır ve bu plaklarla birlikte kişiye beyazlatma ajanı verilir. Bu uygulamayı kişiler evde kendi başına istediği zaman uygulayabilir. Ofis tipi beyazlatma ise diş hekimlerinin muayenede yaptıkları bir işlemdir ve altı aydan önce tekrarlanamaz. Beyazlatmada en etkili olan iki beyazlatma tipinin birlikte kullanılmasıdır ancak beyazlatma işleminin ömrü hastaya bağlıdır. Kola ve kahve gibi renkli içecekleri çok tüketen ya da günlük ağız ve diş bakımını düzenli yapmayan kişilerde beyazlatma işlemi daha kısa ömürlü olmaktadır” dedi.

‘TEDAVİDEN SONRA GÜNLÜK AĞIZ VE DİŞ BAKIMINA DİKKAT EDİLMELİ’

Estetik uygulamaların hiçbirinin hassasiyete ya da dişte bir rahatsızlığa yol açmayacağını belirten diş hekimi Taşkınsu, “Estetik gülüş tasarımı yapılmadan önce hastanın diş sağlığından emin olunmalı, çürük sorunu varsa önce bu sorun tedavi edilmeli ve hastanın diş çene yapısına göre tedavi yöntemi belirlenmelidir. Restoratif diş tedavisi uygulanan kişiler günlük ağız ve diş bakımına özen göstermeye devam etmelidir” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Estetik UygulamalarDiş Hassasiyeti
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