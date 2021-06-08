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Erkekler kendini daha sağlıklı hissediyor

08 Haziran 2021 Salı 13:28
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Erkekler kendini daha sağlıklı hissediyor

İSTANBUL - Tüm yaş grupları arasında erkeklerin kadınlara oranla kendini daha sağlıklı hissettiği ortaya çıktı. En sağlıklı hisseden yaş grubunun erkeklerde yüzde 88,3 ile 18-44 yaş arası olduğu kaydedildi.

Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, sağlık algısı istatistikleri belli oldu. Böylelikle tüm yaş grupları incelendiğinde, erkeklerin kadınlara oranla kendini daha sağlıklı hissettiği ortaya çıktı. Araştırmada, en sağlıklı hisseden yaş grubu erkeklerde yüzde 88,3 kadınlarda ise yüzde 86,3 ile 18-44 yaş arası oldu. İkinci sırada ise yüzde 67,3 ile erkekler, yüzde 64,5 ile de 45-64 yaş arasının olduğu kaydedildi. En son sırada ise 65 yaş üstü yer alırken, erkeklerin yüzde 43,1’i kendini daha sağlıklı hissederken, kadınlarda yüzde 36,5 olarak saptandı. Veriler Avrupa ülkelerini kapsarken, hem kadın hem de erkek nüfusta, yaşlandıkça sağlıklı olma algısının azaldığı görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press, sağlık ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini de inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre, sadece bu yıl içerisinde sağlık başlığı ile alakalı basına 290 bin 617 haber yansıdığı tespit edildi. Kovid-19 ile bu anlamda haber çıkışları artarken, kanser, kalp krizi, şeker, tansiyon gibi hastalıkların medyada konuşulma oranının oldukça yüksek olduğu saptandı. Avrupa’daki en yaygın ölüm şekilleri arasında ilk 3’ü çeken hastalıklar ise kanser, kalp krizi ve felç olarak gözlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErkeklerSağlıklı
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