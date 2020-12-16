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Erkekler kadınlara göre daha sağlıklı olduğunu düşünüyor

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (EUROSTAT) Avrupa ülkeleri arasında yaptığı araştırma, kendini sağlıklı hissetme oranı yaş ilerledikçe düşmesine rağmen, her yaş gurubundaki erkeklerin kadınlara göre kendilerini daha sağlıklı hissettiğini ortaya koydu. 16-44 yaş arası erkeklerde kendini sağlıklı hissedenlerin oranı yüzde 88,3 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 86,3 oldu. 45-64 yaş arası erkeklerde ise bu oran yüzde 67,3 iken, aynı yaş gurubundaki kadınlarda yüzde 64,5 olarak görüldü.

16 Aralık 2020 Çarşamba 14:58
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Erkekler kadınlara göre daha sağlıklı olduğunu düşünüyor

İSTANBUL - Medya takip kurumu Ajans Press, sağlık ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre bu yıl sağlık ile alakalı basına 748 bin 756 haber yansıdığı tespit edildi. Bu yıl Kovid-19 sebebiyle genel yansımalar bu şekilde olurken, kanser hastalığının 39 bin 572 haberle, tansiyon hastalığının 18 bin 435 haberle, diyabetin ise 19 bin 766 haberle medyada yer aldığı kaydedildi.

Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa ülkeleri arasında yapılan araştırmaya göre kendini sağlıklı hissetme oranı yaş ilerledikçe düşüyor. Böylelikle 16-44 yaş arası erkeklerde kendini sağlıklı hissedenlerin oranı yüzde 88,3 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 86,3 oldu. 45-64 yaş arası erkeklerine bakıldığında ise bu oran yüzde 67,3 iken, aynı yaş gurubundaki kadınlarda yüzde 64,5 görüldü. 65 yaş üstü bireylere gelindiğinde erkeklerde iyi hissetme oranı yüzde 43,1’e düşerken, kadınlarda yüzde 36,5 olarak kaydedildi.

İstatistiklere göre, her yaş grubundan erkekler kadınlardan daha sağlıklı hissediyor. Araştırmada, insanların sağlıklarını algılama biçimleri ise çevresel faktörler yanı sıra, kültürel ve sosyo ekonomik koşullar gibi birçok faktörden etkilendiği saptandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa İstatistik OfisiErkeklerkadınlarDaha Sağlıklı
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