Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1162
ALTIN
487.029
DOLAR
7.8456
STERLİN
10.2168
EURO
9.2724
Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü
Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere...
Hamza Hamzaoğlu: Bizi hedefe taşıyabilecek iyi bir kadro kurduk
Hamza Hamzaoğlu: Bizi hedefe taşıyabilecek...
"İyot eksikliği kansere neden olabilir"
"İyot eksikliği kansere neden olabilir"
Ermeni Kurmay Albay ağır yaralandı
Son Dakika
Ermeni Kurmay Albay ağır yaralandı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan istifa sinyali
Son Dakika
Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan istifa sinyali
İş fırsatları için hemen tıkla!

ERKEK İNFERTİLİTESİNDE TELE TIP GELENEKSEL MUAYENENİN YERİNİ ALABİLİR Mİ?  

Modern testler ve teknoloji ile bu zamanda hala fiziksel muayene gerekli mi?

09 Ekim 2020 Cuma 12:59
4 Okunma
ERKEK İNFERTİLİTESİNDE TELE TIP GELENEKSEL MUAYENENİN YERİNİ ALABİLİR Mİ?  

İZMİR

ASLI M. SARI

ÜROLOJİ UZMANI DOÇ. DR. EMRE BAKIRCIOĞLU 

Hastaların değerlendirilmesi için standart uygulama, özgeçmiş ve medikal geçmişi, fiziksel muayenesinin yapılması ve ardından gerekirse laboratuvar testlerinin yapılmasıdır. Tele tıbba geçtiğimiz son zamanlarda fiziki muayenenin değeri veya gerekliliği konusu gündeme geldi. Modern testler ve teknoloji ile bu zamanda hala fiziksel muayene gerekli mi? Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, bu sorunun yanıtını verdi.  

Hastanın hızlı bir şekilde ve pandemi sürecinde risk almadan yardım alması hekimlere ve hastalara faydalıdır. Ancak infertil erkeğin muayenesinde 2 ana unsur vardır. Genital yapıların / organların hem görsel muayenesi ve hem de elle (palpasyon) muayenesidir. Muayenenin bir kısmı, örneğin hastanın normal androjenize olup olmadığını, 2 testisin mevcut olup olmadığını, hipospadias olup olmadığını belirlemek için video/ görüntü alınabilir. Bununla birlikte, en değerli muayene bileşenlerinden bazıları hala el ile muayeneye (palpasyon) dayanmaktadır. Testislerin boyutunun değerlendirilmesi, azospermi olan erkekleri değerlendirmek için algoritmanın hayati bir parçası olmaya devam etmektedir. Daha küçük testisler, çoğu zaman spermatogenezde bozulma olduğunu gösterir. Testislerde hassasiyet var mı veya testis kanserini düşündüren el ile hissedilen sert kitle mi var? Anormal derecede yumuşak mı yoksa sert mi? Bu sorular hala fizik muayeneyi gerektirir.  

KLİNİK VARİKOSELİN TEŞHİSİ GENELLİKLE FİZİK MUAYENE GEREKTİRİR 

 

Klinik varikoselin teşhisi genellikle fizik muayene gerektirir. Büyük (3. derece) varikoseller skrotal (torbadan) duvardan görülebilmesine rağmen, 1 ve 2 derece (küçük ve orta) öksürme veya ıkındırma yolu ile genişleyen hissedilebilen damarların bulunması ile teşhis edilir. Aslında videoda görülen büyük bir varikoselin varlığı elle muayene ile doğrulanmalıdır. Ayrıca, ultrason büyük varikoselleri görüntüleyebilmesine rağmen, ultrasonografi ile not edilen birçok varikosel subkliniktir. Elle muayene varikosel tanısı için yeterlidir. Ancak muayenede varikosel tespit ettiğimiz hastalarımızdan ultrason ile inceleme isteriz. Muayene ile tespit edilmeyen ancak ultaroson ile tespit edilen (subklinik) varikoselin tedavisi gerekmez, ameliyat önerilmez.  

Ayrıca öykü, fiziksel muayene ve test sonuçlarının hepsinin erkek infertilitesinde nedeni belirlemeye ve tedaviyi yönlendirmeye yardımcı olduğunu bildirmek isterim. Tıkanıklığa bağlı ve tıkanıklığa bağlı olmayan azospermi arasındaki ayrım, testis boyutu ve kıvamı, epididimal varlığı ve kıvamı ve sperm kanalı varlığının veya yokluğunun sonuçları ile birlikte değerlendirilir.  

Ultrasonografi, erkek infertilitesinde yardımcı görüntüleme yöntemidir ancak asla genital muayenenin yerini tutamaz. Aslında, Amerikan Üreme Sağlığı kılavuzları infertilite değerlendirmeleri için rutin skrotalultrasonun kullanılmamasını önermektedir. Testis kitlesi tanımlamak gibi seçilmiş durumlarda tanı koydurucudur, ancak çoğu hastada gerekli değildir.  

Muayene odalarından sanal ortamlarda tele tıp hizmetine taşındığımız bu günlerde, geleneksel yöntemlerle hastalarımızın değerlendirilmesi çok önemlidir. Erkek infertilitesinde erkeğin mutlaka erkek infertilitesi konusunda uzman bir ürolog tarafından değerlendirilmesi gerekir.   

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ERKEK İNFERTİLİTESİTele TıpGeleneksel Muayeneönce VatanHastaDr.Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre BakırcıoğluAslı Mercan SarıVarikosel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerli Covid-19 ilacında sona gelindi
Yerli Covid-19 ilacında sona gelindi
"İyot eksikliği kansere neden olabilir"
"İyot eksikliği kansere neden olabilir"
Bakan Koca: Salgın, eylül ayında Adana’da pik yaptı
Bakan Koca: Salgın, eylül ayında Adana’da pik yaptı
Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Okullarda düzensiz kalabalıkların oluşması engellenmeli
Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Okullarda düzensiz kalabalıkların oluşması engellenmeli
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, 'hafife almayın' diye uyardı
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, 'hafife almayın' diye uyardı
'Koronavirüs tiroit iltihabına neden olduğunda hayati risk artar'
'Koronavirüs tiroit iltihabına neden olduğunda hayati risk artar'
Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Eski Bakan Cahit Turhan koronavirüse yakalandı
Eski Bakan Cahit Turhan koronavirüse yakalandı
Bakan Koca koronavirüste son durumu paylaştı
Bakan Koca koronavirüste son durumu paylaştı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma