Ergenlik Dönemine DİKKAT! 

SUMRU AYDIN

Sağlık Notlarında Bu hafta “Ergenlik” konusunu işliyoruz. Özellikle kız annelerine “dikkat!” diyoruz çünkü kızların ergenlik döneminde fiziksel ve ruhsal olarak yaşadıkları daha çeşitli oluyor. Elbette erkek çocukları da artık çocukluktan çıkıyorlar ve onların da hem fiziksel hem de ruhsal dünyalarında çok farklı olaylar oluyor. Teknoloji ile birlikte onlara erişmek daha da zor. Bizlerin ergenliği ile 2003 doğumluların ergenliği bir değil. Mesela benim zamanımda Google dendiğinde gözlerimiz açılmıştı. Msn gençliği olduğumu inkar etmiyorum. Şimdi insanlar instagram ünlüsü oldular. Dolayısıyla çocuklarımızla konuşurken “Ben senin zamanında şunları yapardım” şeklinde sözler sarf etmezsek daha çözüm odaklı oluruz diye düşünüyorum.

Değişmeyen tek şey sivilce ve siyah noktalar sanıyorum. Kabus dolu sivilceli günlerimi uzun süre unutmadım. Sonsuza kadar o sivilcelerle yaşayacağımı düşünüyordum. Tabii ki öyle olmadı. Her şeyin geçtiği gibi sivilcelerim de geçti, gitti… Elbette bu yüzyılda ebeveyn olmak gerçekten çok zor. Tüm anne ve babalara kolaylıklar, sabırlar diyorum.

Bu hafta Avrasya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Sarı Ergenlik Dönemi ve Etkileri ile ilgili önemli bilgiler veriyor. Herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum.

Ergenlik Hangi Yaşlarda Başlar?

Ergenlik çocukluktan yetişkinliğe atılan ilk adımdır. Ergenlik kızlarda 9-13, erkeklerde ise 10-15 yaşlarında ilk olarak başlar. Ergenlik bir anda oluşmaz. Ergenliği çok kolay atlatabilenler varken, çok zor geçirenlerde bulunmaktadır. Ergenliğe giren bireylerde hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak vücutlarında bazı değişiklikler olur.

Ergenlik Belirtilerinden Bahseder misiniz?

Ergenliğin belirtileri kızlarda ve erkeklerde birbirinden farklıdır. İlk olarak kızlarda dümdüz olan göğüs bölgelerinde hafif büyüme görülmeye başlar. Vücutlarının bazı bölgelerinde tüylenme, boyun uzaması, ses tonunun değişmesi, vajinasından akıntı gelme ve en son da östrojen hormonu salgılamaya başlamasıyla birlikte adet görmeye başlarlar.

Erkek çocuklarında ise daha farklı belirtiler görülmektedir. Ses tonunun çok kalınlaşması, vücudunun kaslanması, boyunun uzaması, ellerinin ve ayaklarının büyümesi, vücudunun kıllanması ve en sonda da testosteron hormonunun salgılanmasıyla birlikte sperm üretirler.

Kız Anneleri Dikkat! Kızlarda Ergenlik Böyle Başlıyor!

Kadınlarda oluşan ergenlik dönemi vücutlarının kıllanmasıyla ve göğüslerinin büyümesiyle başlar. Bu durum bazı psikolojik rahatsızlıkların olmasına neden olabilir. Fiziksel olarak değişiklikler başlarken, duygusal değişiklikler sinirsel değişiklikler fiziksel değişiklikten önce başlayacaktır. Kadınların yaşları ilerledikçe sürekli hormonlarında değişiklik olur. Kemiklerde büyüme, boyun uzaması gibi dış büyümeler görülürken, iç organlarda da gelişme görülür.

“Ergenliğe 10 Yaşında Giren 6 Yıl İçerisinde Tamamen Ergenliğe Girmiş Olur.”

Göğüslerin büyümesi, kasıkların ve koltuk altının kıllanması görülmektedir. Ergenlik dönemine girildiğinde büyümenin ilk olarak eller ve ayaklarda hızlı bir şekilde olduğu görülmektedir. Bu durum ergenliğe giren bireyin sıkılmasına ve utanmasına neden olabilmektedir. Kemiklerin uzamasıyla birlikte kilo verme de görülebilir.

Göğüslerde Büyüme Her Zaman Aynı Değildir!

Kızlarda göğüsler bir anda büyümeye başlamaz. Önceleri düz olan göğüslerin hafif çıkıntı olduğu fark edilir. Zamanla göğüsler büyümeye başlar ve uygun olan çamaşırlar kullanılmaya başlanabilir. Göğüslerin ikisi de aynı büyüklükte olmayacaktır. Bazı kızların göğüsleri çok büyük olurken, bazı kızların göğüsleri çok küçük olabilir. Bu durum genetikle alakalıdır.

Tüylenme ve Saçlarda Yağlanma Görülebilir!

Önce koltuk altında tüylenme başlayacaktır. Bu tüylerin koyu renkli olması kişinin ten rengine bağlı olacaktır. Ergenlik döneminde kızlar, sık sık terleme görüleceği gibi, saçlarda ve saç derisinde yağlanma görülebilir.

Regl Dönemine Giriş Başlıyor!

Vajinanın herhangi bir mikrop kapmaması ve nemli olması için akıntı meydana gelebilir. Ergenlik dönemi sırasında iç çamaşırlarının üzerinde beyaz ya da sarımsı lekeler görülebilmektedir. Vajina akıntısının başlamasıyla beraber 6-12 ay içerisinde kızlar regl olmaya başlarlar.

Yumurtalıkların çatlaması sonucunda adet dönemi de başlar. Normalde 28 günde bir olan adet döneminde, 50-100 ml arasında kan kaybı görülür ve 3-10 gün arasında sürer. Kasık bölgesinde şiddetli bir ağrı oluşması normal olarak görülebilir.



Bilişsel Gelişime Dikkat!

Düşüncelerde değişiklikler olacaktır. Daha duygusal olunabilir. Daha mantıklı düşünmeye başlarken, bazı düşüncelere olumlu bakıp, bazılarına olumsuz bakılabilir.

Erkeklerde Ergenlik Belirtilerine Dikkat!

Erkeklerin ergenliğe girme dönemi 10-15 yaşlarında başlamaktadır. Ergenlikte fiziksel ve duygusal değişimler bariz şekilde etkili olmaya devam eder.

Erkekler için en belirgin ergenlik belirtisi testislerdeki büyümedir. Bu değişim erkelerde 11,5-12 yaşlarında başlar. 13-13,5 yaşına geldiklerinde ise sesleri kalınlaşır, gırtlakta bulunan kıkırdak dokuda çıkıntı meydana gelir. Bu yaşlarda yine dudakların üstünde, yüzde ve vücutta kıllanma etkili olmaya başlar.

Ciltte Yağlanma, Yüzde Siyah Nokta ve Sivilceler…

Bacaklar ve kollar uzamaya, ayaklar büyümeye başlar. Yaş 13-15 arasında erkeklerdeki boy uzamasının en çok olduğu dönemdir. Ciltte ve saçta yağlanma, yüzde siyah noktalar ve sivilcelerin oluştuğu izlenir. Bu dönemde erkeklerin kasları geliştiğinden, kendilerini daha güçlü hissetmeye başlarlar.

Erkeklerde aynı kızlarda olduğu gibi ergenlik yaşı değişken olur. Erkeklerde ergenliğin gecikmesi kızlara göre daha fazla görülür. Bu nedenle yaşıtlarında ergenlik belirtileri başlayan, fakat kendisinde henüz bu belirtilerin olmadığı erkeklere bunun doğal olduğu uygun bir dille anlatılmalıdır. Çünkü herkesin vücut yapısı farklıdır ve uygun zamanda vücudu olgunlaşmaya başlayacaktır.