EN YENİ TEKNOLOJİLERLE RADYOLOJİ 

Geçtiğimiz hafta Zeytinburnu Avrasya Hastanesi ve facebook canlı yayınında Radyoloji Uzmanları Prof. Dr. Hakan Gençhellaç, Uzm. Dr. Serkan Aslan, Radyoloji Teknikeri Seval Güner Radyoloji konusunda, görüntüleme cihazları ve çekimleri hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Dijital panel ile gerçekleşen programda; günümüzde Emar’ın klinik kullanım alanları, Emar ne zaman tercih edilmeli, Emar avantajları, BT'yi hangi hastalıklarda, Emar’ı hangi hastalıklarda tercih edildiği, Emar’da radyasyon olup olmadığı, açık Emar mı kapalı Emar mı farkı, Emar da ortalama cihazda kalma süresi BT de ortalama cihazda kalma süresi ne kadar, MR ileri görüntüleme yöntemleri, MR ve BT çekimlerinde kullanılan ilaçların alerjik etkisi, ultrason hangi hastalarda ,hangi hastalıklarda tercih ediliyor, girişimsel radyoloji, değişen son teknoloji hakkında konuşuldu.

EN KONFORLU MR ÇEKİMLERİ

“Avrasya Hastanesi olarak hastalıkların tanı ve teşhisinde büyük önemi olan radyoloji alanımızda altyapı, donanım ve ekibe önem verdik. Erken teşhisin önemine her zaman değinerek bu konuda gerek videolu anlatımlar, canlı yayınlar, gerek sosyal içeriklerle sizleri sıklıkla bilgilendirmeye çalıştık. Avrasya Hastanesi radyoloji birimi, medikal kadro, ekip birliği, ileri özellikli donatılmış cihazlarıyla farkını her zaman belli ederek tercih edilir alanlarımızın başında yer aldı. Çekimleriniz için aynı güne randevu ve hızlı sonuçlar burada mümkün” diyen panelin sunucusu Gönül Dilek, “Öncelikle Siemens 1.5 Tesla yeni nesil sistemle, daha önceki tüm MR deneyimlerini unutun. Geniş tünel açıklığı ile maximum bir hasta konforu. Biomatrix teknolojisiyle MR çekimini hastanın fizyolojik özelliklerine göre adapte ederek hastanın vücut kas su oranlarına kadar, kişiye özel MR çekimi yapan bir sistem. Turbo Suit teknolojisi ile daha hızlı MR çekimleri sürelerini %50’ye kadar kısaltmakta Quite Suite teknolojisi ile daha sessiz konuşma sesi seviyesi hatta beyin MR çekimlerinde tamamen sessiz çalışma opsiyonu. Tünel genişliği açık MR hissi yaratmakta, kapalı alan korkusu ya da kilo problemi olanlar dahi cihaza kolaylıkla girebilmekte. Daha yüksek çözünürlük özelliğiyle görüntü kalitesiyle en ufak lezyonlar bile saptanabilmekte. Ayna sistemiyle çekim anında kendinizi görebildiğiniz, sizi bekleyen yakınlarınızı görebildiğiniz özelliğe hakim bir teknoloji burada stresinizde bu özellikle kalmıyor MR çekim alanımız oldukça ferah tavanda mavi bulutları seyrettiğiniz size özel bir ortam. Korku yaratmayan geniş kanallı özellikliyle yeni nesil MR şimdi hizmetinizde”dedi.

RADYOLOG ÇOK ÖNEMLİ

“Cihazdan öte bunu raporlayan yorumlayan inceleyen hastanenin radyoloğunun önemini unutmamak gerek. Değerli hocalarım hastalara en doğru tanı ile güvenilir sonuçlar ile yaklaşmamızda çok büyük önem ve katkıları olan isimler. Hem hastanede hem dünyada yaptıkları iş alkışlanacak değerde. Radyologlar gerçekten gizli kahramanlarımız onların raporlamaları saatlerce süren incelemeleri teşhisleri polikliniklerdeki hizmetleri ciddi anlamda desteklemekte” şeklinde konuşan Dilek, “Yine altyapısı özenle hazırlanan PET CT hizmetimizi de kısa süre içinde vermeye başlayacağımızı duyuralım” dedi.

“Yeni cihazlar tanı tarafında büyük kolaylık sağlıyor”

“Kapalı MR hastalarımızı korkuttuğundan ve bunalttığından dolayı açık MR kullanılması hasta açısından tercih edilmekte fakat kapalı MR açık MR'a göre daha kaliteli kıyaslanamayacak kadar fark var. Korku, hastayı etkilemiyorsa eğer, kapalı MR tercih edilmeli” diyen Prof. Dr. Hakan Gençhellaç “Yeni cihazlar tanı tarafında büyük kolaylık sağlıyor. Şu anda bulunan cihazımızda ayna sistemi olduğundan tanındaki yakınlarını yatarken (MR çekilirken) kendisini yalnız hissetmemesini sağlıyoruz. İnsan vücudunun farklı tiplerde olmasından kaynaklı olarak alerjiye maruz kalınmaması için, ilaç verilecek alerji etkisi gözlemlenecek mi diye kontrolden geçirilmektedir. Ultrason her radyoloji doktorunun elinde olması gerekiyor. Yeni nesil MR ile korku kalmayacak Sessiz olması da çok etkili bir faktör” ifadeleriyle son verdi.

“Hastalığın önüne geçiyoruz”

“Eskiden hastalar öncelikle fizik muayenesine alınır sonrasında kan tahlilleri ile devam etmekteydi. Teolojinin gelişimi ile MR ve benzeri cihazları ile tedavi, tanı ve sonuç işlemleri hızlandı.1 saat içerisinde tanı süresi, tedavi süresi ve sonuç olarak bizlere kolaylık sağladı” diyen Uzm. Dr. Serkan Aslan, “MR bölgesel olarak tanı koymanın en büyük yardımcısı olmuştur. Beyin ve omurilik MR'ı ile günümüzde MS hastalığı saatler içerisinde tespit edilebiliyor. MR nöroloji ağırlıklı olarak tercih edilmektedir. Biz hastanemizde süreye bakmadan, MS hastalığının ileriye mi yoksa geriye mi gittiğini görüntülememize ve 1 mm kadar ince kesitler halinde sonuç alarak hastalığın önüne geçmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hastane içerisindeki doktorlarımız ile iletişim üst düzeyde”

Ardından Uzm. Dr. Serkan Aslan, “Travma ya da kırık gibi durumların dışında direk olarak tomografi yapılmakta. Hızlı sonuç olduğundan çok tercih edilmekte. Ultrason ve MR içerisinde x ışını kullanılsa bile zararı olmadığı kanıtlanmıştır. Rahatlıkla kullanılabilir." şeklinde konuşurken, BT çekilmesinde görülmeyen hastalarda, şikayet üzerine milimetrik çekim için MR çekilmesini isteriz. Hastanemizde radyoloji öncelikle, profesyonel kadronun kurulu olması çok önemli. Reklam olsun diye söylemiyorum. İçiniz rahat olması için söylüyorum. Hastane içerisindeki doktorlarımız ile iletişim üst düzeyde. Olası ilerleme ve gerileme olmasını ön görerek diğer doktor arkadaşlarımızı bilgilendiriyoruz” diyerek sözlerini bitirdi.

ELİF HAYVALI