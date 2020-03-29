Emine Mamat İle Komedi Dolu Yaşama Dair Sohbet...



Emine hanıma sorularımı yöneltmeden önce biraz da ev hanımına dair bigiler paylaşmak isterim...“Ev hanımı, ev işleri ile uğraşan kişilere verilen ünvandır. Ev hanımı olmak bir meslek olmasa da bir meslek tanımı olarak ifade edilmektedir. Aile geçiminde önemli bir yere sahiptir. Gün boyunca rutin işler yapsa da aile içi sosyal ilişkilerde önemli bir yere sahiptirler. Ama en önemli sorumluluğu anneliktir. Çocuğuna annelik yapan ev hanımları aile olmanın önemini ortaya koyarlar. Evle ilgili işlerin idare edilmesinde sorumluluk üstlenirler. En zor işlerden biridir. Ev hanımlığını üstlenen kişilerin ağır sorumluluk altında olduğu da bilinmektedir”...

Peki... sadece Ev Hanımı evin işlerinin sorumluluğu dışında farklı yeteneklere de sahip olmaz mı? Tabii ki olur... İşte şimdi yapacağım röportajdaki Emine hanım size bu konudaki sormuş olduğum sorulara yanıt verecek...

Merhaba Emine Hanım...Nasılsınız? Siz okuyucularımıza kendinizi nasıl tanıtırsınız?

Merhaba, teşekkürler iyiyim. 1975 doğumluyum, ev hanımı bir anne ve balıkçı bir babanın en büyük çocuğuyum. Bir erkek kardeşim var, lise mezunuyum. Evliyim ve 2 çocuğum var. Hayata olabildiğince pozitif bakmayı, ailemle ve arkadaşlarımla bir arada olmayı severim. Şenşakrak, deli dolu birisiyim. Umutsuzluğa tabiki kapıldığım anlar oluyor ama çok sevdiğim bir sözü kendime prensip edindim; “Dünya seni taşıdığı için değil sen içinde varsın diye güzel, hep gülümse ve mutsuz olma, hiç ağlama ve hep sev çünkü sen sen olduğun için özelsin”...

Ev hanımı olarak sizce “ev hanımı”nın tabiri nedir?

Mesai saati olmayan işçileriz...

Tabir olarak “ev hanımı” ev işlerinin yapılması ile mi anlam kazanıyor?

Maalesef Türkiye’de böyle...

Sizce ev hanımlığında bir ev planlaması var mıdır? Zor yanları nelerdir?

Asla bir planlama yapılamaz, zor yanları; hasta olma lüksünüz yok çünkü size yüklenmiş bir çok sorumluluk var... (Yemek, çamaşır vs.)

Meslek olarak addedilirse üstlenilmesi gereken sorumlulukları nelerdir?

Eğer bu bir meslek olarak görülecekse, görev tanımının çok iyi yapılması gerekir. Ve bu görev tanımını yapacak bilir kişilerin içinde de asla erkek olmamalıdır...

Sosyal hayatta ve aile de ev hanımı olmanın kişiye katkıları nelerdir? Değer ve önem ne boyuttadır?

Bu soruya şöyle cevap vermek isterim, ev hanımı mı yoksa çalışan mı? Kesinlikle çalışan derdim. Çünkü çalışan kadın Türk toplumunda daha çok değer görüyor...

Annesiniz, ev hanımı olmak bir tercih midir? Elbette çalışan anne ev hanımları da var...

Bazen tercih meselesi bazen ise mecburiyet, örneğin anne olduktan sonra 13 yıllık çalışma hayatıma son vermek zorunda kaldım. Yakınınızda bir yardımcınız yoksa çocuğunuza siz bakmak zorunda kalabiliyorsunuz...

Günümüzde ev hanımlarının karşılaştığı sorunlar nelerdir?

Toplumun ve eşlerimizin bizden çok şey beklemesi.

Modern yaşamın içinde ev hanımı olmayı nasıl görüyorsunuz?

Ev hanımlığı genelde modern yaşamda sadece tüketici olarak görülüyor, aslında ev hanımı evde oturan konumunda değil çalışan konumunda olmalıdır...

Anneler evde çalışıyor sizce bu konuma verilmesi gereken yetkiler neler olmalı?

Yetkiden daha çok ev hanımlarının maaş alması gerektiğini düşünüyorum...

Üniversitelerde bölüm olarak varolan Ev Ekonomisi bölümün ev hanımlığında kişiye desteği ve kolaylığı var mıdır?

Ben lise “Hazır Giyim” mezunuyum, bu bölümü okumak bana sadece kendi söküklerimi dikmeme yaradı. Eğer işinizin peşinde koşabilirseniz yararını görürsünüz ama Türkiye’de zaten kimse mesleğini düzgün yapamıyor...

Çalışan annelere ev hanımlığında yardım gerekir mi?

Burada en çok eşlere iş düşüyor, kadın erkek birbirine yardım etmeli. Anlayış ve hoşgörü burada çok önemli, eşine yardım eden erkek kılıbık değil, değer verendir. Bu konuda çok şanslıyım ve bu yüzden eşime teşekkür ederim...

Ev hanımlığı belli bir rutini mi içerir? Her şeyin birebir belli adlandırılan kodlamaya (ev hanımı) dair yapımı ile mi gerçek bulur?

Kesinlikle hemen hemen aynı rutinde devam eder, ekstrem bir durum olmazsa...

Siz bir ev hanımısınız; interaktif komedi sanatına gönül veriyorsunuz... İlk ne zaman bu tür sizin koordine ederek yapmış olduğunuz yayına başladınız? Sizi bu tür bireysel sanata yönlendiren ne olmuştu?

İnsanları güldürmeyi seviyorum, oğlum ilk okula giderken onunda keyif alabileceğini düşündüğümüz için haftasonları kılıktan kılığa girerdik ve bunu uzun süre sürdürdük. Oğlumda bize eşlik ettikçe sevdiklerimizle resim ve videolarımızı paylaştık. Güzel mesajlar almaya başlayınca buna devam etmemiz gerektiğini düşündük. Beni bunları yapmaya yönlendiren şey içimde tutamadığım deli tarafım ve oğlum...

Komedyesel paylaşımlarınızı severek ve isteyerek özel bir zaman ayırarak mı yapıyorsunuz?

Keyif alarak yapıyorum hatta kendime de gülüyorum, ekstra bir zaman ayırmıyorum. Tamamen ruh halime bağlı...

Sizin yaptığınız bireysel sosyal komedi paylaşımları için eğitim almak gerekiyor mu? Yoksa yetenek mi ön planda oluyor?

Ben bu işin eğitimini almadım, aslada bu işi layıkıyla yapanlarla aynı düzeyde hissetmem kendimi. Lakin alaylı olup çok güzel skeçler ortaya koyan kişiler yok değil, önce yetenek sonrada eğitim şart...

Şu an dünyada ve ülkemizde vaar olan hastalık (corona virüs) sizi bir anne olarak nasıl önlemler almaya yönlendirdi?

Çok zor bir süreçten geçiyoruz, bir anne olarak aldığım önlemler öncelikle çocuklarımın sağlığına dikkat etmek. Asla onları dışarı çıkarmıyorum, her yeri dezenfekte ediyorum ve hergün evi havalandırıyorum...

Yapmış olduğunuz bireysel interaktif paylaşımlar, toplumsal olarak duyarlı ve faydalı oluyor mu?

Şu an çok küçük bir kitleye hitap ettiğim için çokta sosyal içerikli parodiler hazırlamıyorum... Instagram: @emmine2

Siz bu konudaki tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz ve çalışmalarınızla vermek istediğiniz mesajlara destek var mı?

Şenşakrak ve eşimin dediği gibi birazda manyak. Paylaştığım videolarla ilgili sevdiklerimden güzel mesajlar alıyorum, bu da beni mutlu ediyor...

Geleceğe dair yapmış olduğunuz aktiviteler ile ilgili düşündüğünüz proje var mı?

Proje kapsamında değil tabi ama gönül eğitimini alıp bu dalda başarılı olmak ister. Kim bilir belki bende birgün büyük kitlelere ulaşırım...

Son olarak söylemek istedikleriniz?

Öncelikle Zambak hanım, bana bu şansı verdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Bir ev hanımının da aslında yemek ve çamaşır dışında farklı meziyetleri olduğunu gösterdiğiniz için. Öncelikle saygılı, hoşgörülü ve huzurlu bir 2020 diliyorum. Kadınlarımızın toplumda daha çok değer görmesini diliyorum...

Teşeklürler...