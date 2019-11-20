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Düzenli egzersiz ve fizik tedaviyle Skolyoz’u yendi
Düzenli egzersiz ve fizik tedaviyle...
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Düzenli egzersiz ve fizik tedaviyle Skolyoz’u yendi

Skolyoz hastalığı bulunan Emine Yılmaz, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu’nda kardiyovasküler egzersizler ve fizik tedavi çalışmaları sayesinde ağrılarını yenerek sağlığına kavuştu.

Düzenli egzersiz ve fizik tedaviyle Skolyoz’u yendi

Skolyoz hastalığı bulunan Emine Yılmaz, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu’nda kardiyovasküler egzersizler ve fizik tedavi çalışmaları sayesinde ağrılarını yenerek sağlığına kavuştu.

20 Kasım 2019 Çarşamba 12:27
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Düzenli egzersiz ve fizik tedaviyle Skolyoz’u yendi

İSTANBUL - Skolyoz teşhisi konulan iki çocuk annesi ev hanımı Emine Yılmaz (38), doktorunun tavsiyesi üzerine Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde spor kursuna kayıt yaptırdı. Sporla birlikte hayatının değiştiğini söyleyen Yılmaz, “5 dakika yürüyünce oturup dinleniyordum. Ayakta durma sıkıntısı çekiyordum ev işlerim yarım kalıyordu. Şimdi gün boyu ayaktayım ve hiç rahatsızlık hissetmiyorum. Ağrılarım da kalmadı” dedi.

DİSİPLİNLİ ÇALIŞMAYLA 47 KİLODAN 56 KİLOYA ÇIKTI

Sırt ve eklem ağrıları olduğunu, yürüme sıkıntı çektiğini söyleyen Emine Yılmaz, spor eğitmeni Ayşe Aydın’la birlikte çalışmalara başladı. Aydın’ın hazırladığı program çerçevesinde Emine Yılmaz, haftanın üç günü fizik tedavi, kardiyovasküler egzersiz ve ufak ağırlık antrenmanları yaptı. İlk olarak 47 kilodan 56 kiloya çıkan, kan değerleri ve hormonel değerlerinde de düzelmeler görülen Emine Yılmaz’ın ağrıları da geçmeye başladı. Özverili ve disiplinli spor çalışması sayesinde Yılmaz, Skolyoz hastalığını da atlattı.

YÜRÜYEMEZKEN 4 KM KOŞU YAPMAYA BAŞLADIM

Rahatsızlığın başlangıcından itibaren yaşadıklarını anlatan Yılmaz, “Skolyoz hastalığı nedeniyle yarım bir hayat yaşıyordum. Sürekli sırt ve eklem ağrılarım oluyordu. Ağrılar artık hayatımın bir parçası olmuştu. Doktorum bana spor yapmamın sağlığıma iyi geleceğini söyledi. Ardından burada kursa başladım. Sırtım çok ağrıyordu, ağlıyordum ama buna rağmen pes etmedim, bol bol spor yaptım. Ayşe hocamın dediklerini harfiyen uyguladım. Burasının iyileşmeme çok etkisi oldu. Eskiden 5 dakika yürüyünce oturup dinleniyordum. Ayakta durma sıkıntısı çekiyordum ev işlerim hep yarım kalıyordu. Şimdi gün boyu ayaktayım ve hiç rahatsızlık hissetmiyorum. Ağrılarım da kalmadı. Yürüyemez haldeyken şimdi koşabiliyorum. Hatta Belgrad Ormanı’nda koşuya gittik ve kesintisiz bir şekilde 4 kilometre koştum. Bu benim için çok büyük bir gelişme. Tüm bunlar hocamızın gayret ve ilgisiyle oldu. Burası herkese tavsiye edebileceğim bir tesis. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Skolyoz HastalığıFizik TedaviDüzenli Egzersiz
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