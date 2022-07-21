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Dünyanın yüzde 66,8’i aşılandı

Düşük gelirli ülkelerde aşılama 19,4’te kaldı

21 Temmuz 2022 Perşembe 17:12
Dünyanın yüzde 66,8’i aşılandı

İNGİLTERE (DHA)

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) dünyanın yüzde 70’ini, 2022'nin ilk yarısı itibariyle aşılama hedefi tutmadı. Kovid-19 aşılama hedefi yüzde 66,8’de kaldığı, düşük gelirli ülkelerde ise bu hedef 19,4 olarak gerçekleştiği ifade edildi. Bu oranlara göre, zengin ülkelerde her 4 kişiden üçü tam aşılanırken fakir ülkelerde her 7 kişiden biri aşılandı.

Oxford Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşu ortaklı ‘Verideki Dünyamız’ adlı girişimin açıklamasına göre, “Dünya nüfusunun yüzde 66,8'i en az bir doz COVID-19 aşısı almıştır. Dünya çapında 12.25 milyar doz uygulandı ve şu anda her gün 4.94 milyon doz uygulanıyor. Düşük gelirli ülkelerdeki insanların sadece yüzde 19,4'ü en az bir doz almıştır” denildi. Açıklanan oranlara göre yüksek gelirli ülkelerde her 4 kişiden üçü bir yıl içinde tam aşılanırken, düşük gelirli ülkelerde bu oran her 7 kişide 1’e düştü.

Aktivistler, virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve gelecekteki varyantları önlemek için küresel aşılanmanın eşit oranda hızlandırılması gerektiğinin altını çizerken DSÖ bu hafta Kovid-19 vaka sayılarının üçe katlandığını ve hastaneye yatanların sayısının ikiye katlandığını belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya AşılamaPandemi
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