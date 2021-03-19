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Dünyanın dört bir yanından cerrahlar Rhinoplasty School’a geliyor

Türk cerrah, Rhinoplasty School’da yabancı meslektaşlarını eğitiyor

19 Mart 2021 Cuma 12:52
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Dünyanın dört bir yanından cerrahlar Rhinoplasty School’a geliyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Süreyya Şeneldir, yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren okulu Rhinoplasty School’da burun ameliyatlarına dair özel eğitimler veriyor. Rhinoplasty School’un uluslararası nitelikteki toplantılarına dünyanın her yerinden ortalama 150 cerrah katılıyor.

Rinoplasti (burun estetiği) alanında 30 yılı aşkın süre deneyimi bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Süreyya Şeneldir, 2012 yılında kurduğu Rhinoplasty School (Burun Okulu) ile yurt içi ve yurt dışındaki uzman doktorlara eğitim veriyor. Rhinoplasty School çatısı altında düzenlenen uluslararası toplantılar, dünyanın dört bir yanındaki cerrahlardan büyük ilgi görüyor. 

HER YIL ORTALAMA 150 CERRAH GELDİ

Op. Dr. Süreyya Şeneldir, Rhinoplasty School’un uluslararası toplantılarına her yıl ortalama 150 yabancı doktorun katıldığını söyledi: “Rhinoplasty School, mesleğinde uzman doktorları eğitmek adına hayata geçirilmiş bir kurum. Bu kurumda bugüne kadar 28 uluslararası katılımlı toplantı düzenledik. Ve bu toplantıya her seferinde dünyanın her yerinden ortalama 150 cerrah gelip eğitim aldı, sonra ülkelerine dönerek burada öğrendikleri teknikleri meslektaşlarıyla paylaştılar.”

ESKİ KATILIMCILARLA ZOOM TOPLANTILARI YAPIYORUZ

Rhinoplasty School’un son büyük toplantısının 2020’nin mart ayında gerçekleştiğini belirten Op. Dr. Süreyya Şeneldir, katılımcı doktorlarla temaslarının sürdüğünü ifade etti: “Son büyük toplantıyı Covid-19 pandemisinin hemen öncesinde gerçekleştirdik. Tam 30 farklı ülkeden katılımcı vardı. Ve bu katılımcıların ilgisi halen devam ediyor. Onlarla zaman zaman Zoom toplantıları yapıyoruz.” 

5 ÜLKEDEN 5 DOKTORA 6 GÜNLÜK EĞİTİM

Burun Okulu bünyesinde ayrıca 2 ayda bir eğitim programları düzenlediklerini söyleyen Dr. Şeneldir, büyük ilgi gören eğitimlerin devam edeceğini açıkladı: “2 ayda bir yaptığımız çok değerli eğitim programları var. Sonuncusunu geçen hafta gerçekleştirdik. 5 farklı ülkeden Türkiye’ye gelen 5 kulak burun boğaz uzmanı ve plastik cerrah, 6 gün boyunca Rhinoplasty School’un eğitim programına katıldı. Bu eğitim programında benim gerçekleştirdiğim ameliyatlara eşlik ettiler, operasyonu incelediler. Ayrıca seminerlerimi dinleyip öğrendiklerini kadavra üzerinde uyguladılar. Dünyada canlı ameliyata girme, kadavra üzerinde pratik yapma ve seminerin bir arada olduğu nadir toplantılardan biri bu. Büyük ilgi gören bu toplantılara uzun süre daha devam edeceğiz.”

Önce Vatan Gazetesi

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