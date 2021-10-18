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DÜNYA ÇOCUK FELCİ GÜNÜ KONFERANSI CERRAHPAŞA HASTANESİ ÇOCUK KLİNİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

18 Ekim 2021 Pazartesi 14:38
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DÜNYA ÇOCUK FELCİ GÜNÜ KONFERANSI CERRAHPAŞA HASTANESİ ÇOCUK KLİNİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

24 Ekim "Dünya Polio (Çocuk Felci )" haftası kapsamında Cerrahpaşa Üniversitesi Çocuk Bölümü ile birlikte Çocuk Kliniği Kütüphanesinde Ispartakule Rotary Kulübü, Yeniköy  Rotary Kulübü ve Topkapı Rotary Kulübü işbirliği ile Dünya Çocuk Felci Günü Konferansı düzenlendi. Bu anlamlı konferansta çocuk felcini sonlandırmak için son 25 yıldır yapılan mücadeleyi, toplumdaki farkındalığı, aşılamanın önemini ve günümüzde çocuk felcinin geldiği durumu Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş ve Uzm. Dr. Gözde Apaydının sunumu ile anlatıldı Uluslararası Rotary‘nin Çocuk Felcini Sonlandırmak için yaptığı çalışmaları da Gülperi Gürpınar tarafından anlatıldı. Konferansa Rotary 2420. Bölge Guvernörü Gülperi Gürpınar, Geçmiş Dönem Guvernörü Mehmet S.Görkey,  Geçmiş Dönem Guvernörü Hasan Akbayrak, Ispartakule Rotary Başkanı Mert Kocatepe, Yeniköy Rotary Başkanı Banu Eraslan Topkapı Rotary Başkanı Hande Turan katıldı.  

KIVANÇ TERZİOĞLU

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DÜNYA ÇOCUK FELCİ GÜNÜ KONFERANSI CERRAHPAŞA HASTANESİ ÇOCUK KLİNİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ
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