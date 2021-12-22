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DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Sağlık sistemleri acilen Omicron’a hazırlanmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, bölge ülkelerinin sağlık sistemlerini acil olarak Omicron varyantının oluşturacağı dalgaya karşı hazırlaması gerektiğini ifade ederek, varyantla mücadele kapsamında üç adımlı plan açıkladı.

22 Aralık 2021 Çarşamba 10:58
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DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Sağlık sistemleri acilen Omicron’a hazırlanmalı

İSVİÇRE - Direktör Kluge, bölge ülkelerinin sağlık sistemlerinin acil olarak Omicron varyantının oluşturacağı enfeksiyon dalgasına hazırlanması gerektiğini altını çizdi. Kluge, bu kapsamda varyanta karşı acil olarak alınması gereken üç adımlık tedbirleri de sıraladı. Açıklamada, “Acilen yapmamız gereken 3 şey var: aşı yoluyla kendimizi korumak, enfeksiyonu önlemek ve sağlık sistemlerini vaka sayısında artışa hazırlamak. Aşı, ağır hastalık ve ölüme karşı en iyi korumayı sağlar ve bu, enfeksiyonu önlemek için hepimizin alabileceği diğer önlemlerle iç içe hareket etmektedir. Ayrıca hükümetler ve yetkililerin müdahale ve sağlık sistemlerimizi ciddi dalgaya karşı hazırlaması gerekiyor” dedi.

2020’YE KIYASLA DAHA FAZLA CAN KAYBI VE VAKA

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge açıklamasında, 2020 Aralık dönemiyle karşılaştırıldığında Avrupa ve Orta Asya’da geçen hafta 27 bin can kaybı daha fazla can kaybı görüldüğünü belirtti. Kluge, yine geçen yıla kıyasla vaka sayısının 2 milyon 600 bin daha fazla olduğunu vurguladı. DSÖ resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, “27 gün önce tanımlanmasından bu yana, endişe verici olarak değerlendirilen Omicron varyantı, DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki 53 üye devletin en az 38'inde tespit edilmiştir” dedi.

DHA

Son Güncelleme: 22.12.2021 11:17
Anahtar Kelimeler:
DSÖ Avrupa Direktörü KlugeOmicronSağlık Sistemleri
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