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DR. SUADA GASİMOVA: "DAHA GENÇ VE IŞIL IŞIL BİR CİLDE SAHİP OLMAK İÇİN KOLAJEN SEVİYESİ ARTIRILABİLİR"

21 Mart 2022 Pazartesi 09:34
DR. SUADA GASİMOVA: "DAHA GENÇ VE IŞIL IŞIL BİR CİLDE SAHİP OLMAK İÇİN KOLAJEN SEVİYESİ ARTIRILABİLİR"

Haber: İsmail Gökgez

Ünlü Doktor Suada Gasimova; Kolajen seviyesini artırarak kırışıklıklarınızı engelleyebilir, cildininiz çok daha genç, ışıl ışıl ve esnek olmasını sağlayabilirsiniz.

Ünlü Doktor Suada Gasimova Kolajenin insan cildindeki önemine dikkat çekerek; ‘’Yüz bakım rutinimizin dışında kalan, aynı zamanda yaşlanma belirtisini ön plana çıkaran bölgeler: boyun, el ve hatta kulaklarınızı ihmal ederek erken dönemde çok kolay, ilerleyen dönemde tedavisi yüz bölgesine göre daha uzun süren bölgeler sırasında yer alır. Öyle ki, ileri yaşta cildimizde bulunan kolajenin üretim seviyesi azalmaya başlıyor. Kolajen azaldığında ise cilt gençlikteki esnekliğini kaybetmeye başlıyor ve böylece ince çizgiler ve ilk kırışıklıklar ortaya çıkıyor, cilt sarkmaya başlıyor. Kolajen azalması 25 yaştan sonra başlar ve farklı belirtilerle ortaya çıkar. Kolajen seviyesini artırarak kırışıklıklarınızı engelleyebilir, cildininiz çok daha genç, ışıl ışıl ve esnek olmasını sağlayabilirsiniz’’ dedi.

Doktor Suada Gasimova; ‘’Aynı zamanda yaşa bağlı olarak hyalüronik asit kaybı ile cilt yağ ve nem dengesini de kaybederek daha erken yaşlılık belirtilerini yukarıda adı geçen bölgelerde göstermeye başlar. İster günlük bakımda, isterse de medikal estetik işlemlerinde yüz ile beraber boyun, eller ve diğer bölgelerin tedavisini ihmal etmemeli, ilkin ortaya çıkan tüm yaşlılık belirtilerini doktorunuza danışarak zamanında tedavisine başlayarak daha genç bir yapıya sahip olmanızı sağlayabilirsiniz’’ dedi.

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DR. SUADA GASİMOVA: DAHA GENÇ VE IŞIL IŞIL BİR CİLDE SAHİP OLMAK İÇİN KOLAJEN SEVİYESİ ARTIRILABİLİR
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