Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101647
ALTIN
226.640
DOLAR
5.4365
STERLİN
7.0705
EURO
6.1123
Dondurulmuş gıdayı mutfak tezgahında çözdürmeyin
Dondurulmuş gıdayı mutfak tezgahında çözdürmeyin
Niğde’de Bizans dönemine ait 'pithos' bulundu
Niğde’de Bizans dönemine ait 'pithos'...
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
İstanbul'da PKK operasyonu
İstanbul'da PKK operasyonu
Spor salonuna fuhuş operasyonu
Son Dakika
Spor salonuna fuhuş operasyonu

Dondurulmuş gıdayı mutfak tezgahında çözdürmeyin

Dondurulmuş gıdaların oda sıcaklığında, özellikle mutfak tezgahında çözdürüldüğünde son derece hızlı bir şekilde bakteri üreteceğini belirten Prof. Dr. Şükrü Karataş, "Örnek olarak bir gıdanın içinde beş yüz bin bakteri varsa bu bir saat içinde iki milyon bakteri olur" dedi.

Dondurulmuş gıdayı mutfak tezgahında çözdürmeyin

Dondurulmuş gıdaların oda sıcaklığında, özellikle mutfak tezgahında çözdürüldüğünde son derece hızlı bir şekilde bakteri üreteceğini belirten Prof. Dr. Şükrü Karataş, "Örnek olarak bir gıdanın içinde beş yüz bin bakteri varsa bu bir saat içinde iki milyon bakteri olur" dedi.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:30
0 Okunma
Dondurulmuş gıdayı mutfak tezgahında çözdürmeyin

İSTANBUL - Günlük hayatın yoğunluğunda birçok insan için hayat kurtarıcı olarak görülen dondurulmuş gıdaları besin güvenliği açısından değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve İAÜ Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAUM) Müdürü Prof. Dr. Şükrü Karataş, uygun koşullarda dondurulan ve yine uygun koşullarda çözdürülen taze ve besin değerini yitirmemiş gıdaların tüketim açısından son derece güvenli olduğunu söyledi.

“DOĞRU DONDURULAN GIDA HER ZAMAN GÜVENLİDİR”

Gıdaların sağlıklı olarak saklanması konusunda en güvenilir yollardan bir tanesinin gıdaların belirli koşullarda dondurularak muhafaza edilmesi olduğunu belirten Prof. Dr. Karataş, “Ayrıca mevsiminde taze, ucuz ve bol olduğu dönemlerde alınıp dondurulan gıdalar mutfak harcamalarında büyük ölçüde tasarruf da sağlar” dedi.

Gıdayı dondurma işleminin o gıda maddesini tek başına sağlıklı veya sağlıksız yapmayacağını ifade eden Prof. Dr. Karataş, “Burada önemli olan dondurulmuş gıdanın dondurma işlemi sırasında ham madde olarak içeriği ve dondurma koşullarının elverişli olmasıdır. Taze, besin değerleri yitirilmemiş, diğer bir deyişle kaliteli hammadde içeren gıda maddeleri, dikkatli bir ön hazırlama işlemiyle, uygun koşullarda dondurulursa ve -18 santigrat derece gibi uygun koşullarda muhafaza edilirse, her zaman güvenli olacaktır” diye konuştu.

“DONDURULAN GIDADA KÜF VE MANTAR OLUŞMAZ”

Gıda maddelerinin uygun koşullarda dondurulduğu ve -18 santigrat derecede muhafaza edildiği durumda dondurma işlemi, su aktivitesini düşürür ve moleküllerin hareketini yavaşlattığını ifade eden Prof. Dr. Karataş, “Bu sayede işlem, besin değerini gıdanın içinde hapsederek, bakteri, maya, küf gibi mikroorganizmaların çoğalmasını engeller. Örneğin, dondurulmuş havuçta dondurma işlemi süresince yüksek miktarda beta karoten ve antioksidanlar sebzeye nüfuz ederek sebzenin besin değerini ve diğer olumlu özelliklerini bu süre zarfında muhafaza ederler” ifadelerini kullandı.

Gıdaların dondurularak muhafaza edilmesinde esas önemli olan noktanın dondurulacak gıdaların taze ve besin değerlerini yitirmemiş olması olduğunun altını çizen Prof. Dr. Karataş, “Diğer bir deyişle hammadde iyi durumda ise, uygun dondurma ve saklama koşullarında besin değerini yitirmeden, güvenle saklanacaktır. Genelde uygun dondurma işlemi besinlerin kalori miktarını ve içindeki mineral, yağ, protein, karbonhidrat ve şeker miktarını da değiştirmez. Ayrıca dondurulmuş gıda maddelerinin çözdürülme şekli de gıda güvenliği açısından göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husustur” dedi.

ÇÖZDÜRÜLÜRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Prof. Dr. Karataş, dondurulmuş gıdaların çözdürülmesinde dikkat edilmesi gereken noktaları ise şöyle sıraladı:

"Dondurulmuş sebzelerin pişirmeden önce çözdürülmesine gerek yoktur. Onları hemen buzluktan çıkarıp haşlayabilir veya mikrodalga fırına koyabilirsiniz. Meyveleri kullanmadan önce belli bir oranda çözmek gerekir. Meyvelerin tamamen çözdürülmesi onların yumuşayıp pelte haline gelmesine neden olabilir. Dondurulmuş etlerin pişirmeden önce tamamen çözdürülmesi gerekir. Tam olarak çözdürülmeyen etlerin dış kısmı pişer, iç kısımları pişmeyebilir. Gıdaları genellikle buzdolabında veya soğuk suda çözündürün. Oda sıcaklığında, mutfak tezgahında çözdürülen gıdalar, son derece hızlı bir şekilde bakteri üretebilme özelliğine sahiptir. Örnek olarak bir gıda ürünün içinde beş yüz bin bakteri varsa bu bir saat içinde iki milyon bakteri olur. Ayrıca çözdürülmüş bir gıda ürününü asla tekrar dondurmak için buzdolabına koymayınız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dondurulmuş Gıda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OBEZİTEDE EN ÖNEMLİ ETKEN YAŞAM TARZI
OBEZİTEDE EN ÖNEMLİ ETKEN YAŞAM TARZI
Sağlık Bakanlığı açıkladı! 100 bin doz teslim edildi
Sağlık Bakanlığı açıkladı! 100 bin doz teslim edildi
Türkiye, erkeklerde tütün kaynaklı hastalıklardan ölümlerde dünya 2'ncisi
Türkiye, erkeklerde tütün kaynaklı hastalıklardan ölümlerde dünya 2'ncisi
Sıcaklıklardaki ani değişimler sağlığınızdan edebilir
Sıcaklıklardaki ani değişimler sağlığınızdan edebilir
Kızamık yıllar sonra da öldürücü olabilir
Kızamık yıllar sonra da öldürücü olabilir
Prof. Dr. Keleştemur: Baş ağrısı geçmiyorsa hipofiz tümörü düşünülmeli
Prof. Dr. Keleştemur: Baş ağrısı geçmiyorsa hipofiz tümörü düşünülmeli
Kadınlarda diz kireçlenmesi daha sık görülüyor
Kadınlarda diz kireçlenmesi daha sık görülüyor
2018'de 5500 kişi organ nakli ile hayata tutundu
2018'de 5500 kişi organ nakli ile hayata tutundu
Sağlık Bakanlığı'ndan Bitlis'e 16 ambulans
Sağlık Bakanlığı'ndan Bitlis'e 16 ambulans

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans