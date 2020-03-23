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DOKTORLARDAN MESAJ VAR

ALKIŞLAMAK YETMEZ SEFERBERLİK ZAMANI

23 Mart 2020 Pazartesi 16:29
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DOKTORLARDAN MESAJ VAR

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Kısa sürede dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen ‘Corona Virüs’ ülkemize de sıçradı. Şu günlerde sık sık  yaşlıların ve kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmaması konusunda yayın yapılıyor. Olası salgın ve  hasta sayılarının artması durumunda hazır bekleyen doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarının sosyal medyada yaymaya çalıştıkları bir paylaşım ile bizlerden istekleri var.  ALKIŞLARIMIZDAN güç aldıklarını ancak yeterli olmadığını ifade eden doktorlarımızın anlamlı paylaşımı ve isteklerini sizlerle paylaşmak istedik. Bu insancıl isteklere lütfen itibar edelim...

‘BU BİR SEFERBERLİK VE PAYLAŞMA ZAMANI
YEMEĞİMİZİ DE PARAMIZI DA RİSKİMİZİ DE
SOSYAL MEDYADA HERKES MASKE PEŞİNDE
HATTA DAHA İYİ KORUSUN (!) DİYE SAĞLIKÇILARIN TAKMASI GEREKEN KORUYUCU MALZEMELERİN PEŞİNDE

ŞİMDİİİİ....NELER YAPABİLİRİZ ELELE
ÇEVREMİZDEKİ HASTANELERE

*INTERNETTEN N95 , FFP2 MASKE
*KORUYUCU ŞEFFAF GÖZLÜK
*ÇOK MIKTARDA CERRAHI MASKE
*EL DEZENFEKTANLARI
*TEK KULLANIMLIK CERRAHI ELDİVEN
*ALKOL
*TUVALET KAĞIDI-KAĞIT HAVLU
*KAPALI HASTANE AYAKKABISI
*TEK KULLANIMLIK TULUM VE ÖNLÜKLER
*FACE SHIELD DEDİĞİMİZ ŞEFFAF MASKELİ YÜZ SİPERLERİ

ÇEVRENİZDE BULUNAN HASTANELERE BUNLARI KARGOLAYABİLİRSİNİZ. MUTLAKA ORALARDA HERKESİN BIR AKRABASI,TANIDIĞI,TANIDIĞININ TANIDIĞI VARDIR. HANİ,ZAMAN ZAMAN ELİNİZDEKİ TETKİKLERİ,HASTALIKLARINIZI PAYLAŞTIĞINIZ DANIŞTIĞINIZ İNSANLAR ŞİMDİ ONLARA DESTEK OLMA ZAMANI SİZLERDE,BİZLERDE

SAĞLIKÇILAR YOKSA
SİZLER DE BİZLER DE SEVDİKLERİNİZ DE YOK

GÖNLÜ VE CÜZDANI ÇOK ZENGİN OLANLAR İÇİN,
*MONİTÖR,
*MEKANİK VENTİLASYON CİHAZI VE APEREYLERİ,
*TEK KULLANIMLIK ÇARŞAF

EVLERİNDE ÇOCUKLARI , ONLARA BAKAN YAŞLILARI OLAN SAĞLIKÇILAR İÇİN ,
HASTANE SONRASI EVE GİDİP ONLARA DA ENFEKSIYON TAŞIMALARINI ENGELLEMEK İÇİN ;
HASTANE YAKININDA KALABİLECEKLERİ , UYUYUP DUŞ ALABILECEKLERI , YENİDEN HASTANEDEKİ MÜCADELE İÇİN GÜÇ TOPLAYACAKLARI ODALAR

SAĞLIKÇILARA TAHSIS EDİLMİŞ ULAŞIM ARAÇLARI
BU , HEM ONLAR HEM DE HALA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANAN İNSANLARA BULAŞI ENGELLEMEK İÇİN GEREKLİ

VE BELKİ GÖNDERDİĞİNİZ KARGOLARIN İÇİNE GÜZEL , İNSAN RUHUNA İYİ GELEN, MOTİVE EDEN SEVGİ SÖZCÜKLERİ YAZABİLİRSİNİZ❤️

YA EVDE BOŞ BOŞ OTURUP KARANTİNAYA SOSYAL MEDYADA KÜFREDECEĞİZ
YADA HEPBİRLİKTE BİR MUM YAKACAĞIZ AYDINLIĞA ULAŞMAK İÇİN’ dediler.

Lütfen Doktorların bu sesine kulak verelim; Her bireyin üstüne düşen görevi yerine getirmesi için birbirimizi uyaralım. Virüsün yayılmasını önlemek için duyarlı olalım. EVDE KALALIM..

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Neret Hotunönce VatanSağlıkKoronaCoronaVirüsDoktroMesaj
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