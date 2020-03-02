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Doktorlar şiddet 'salgın'ı ile karşı karşıya

Yeni vakalarla birlikte doktorlara şiddet artıyor. Sağlık sistemlerinde yeterli önlemlere, panik butonlarına, metal dedektörlere, polis varlığına, güvenlik kameralarına rağmen, doktorlar daha fazla şiddete uğruyor. Hekim Hakları Derneği'nin çalıştay toplantısında sunulan yeni araştırmalar, konunun vahametini ortaya koydu. “Sağlıkta Şiddetin Nedeni ve Çözüm Önerileri Çalıştayı"na katılan hekimler, ”Tüm hastane departmanlarında doktorlar çeşitli şiddet biçimleri yaşıyor ve şiddetin mağduru olma konusunda giderek daha fazla endişe duyuyorlar" görüşü etrafında birleştiler. Asıl olarak çözüme odaklandılar. Hekim Hakları Derneği’nin, TÜSEP(Türkiye Sağlık STK’ları Platformu) çatısı altında gerçekleştirdiği organizasyonda, Dernek Başkanı Prof. Dr. Adem Akçakaya şöyle konuştu; “Türü ne olursa olsun şiddet, çalışma yaşamı ve motivasyonunu bozan, verimi azaltan, güveni zedeleyen, işlevselliği düşüren bir olgudur. Şiddeti önleyici politikalar ile çok daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunulacağı, hasta ve çalışan memnuniyetinin artacağı unutulmamalı."

02 Mart 2020 Pazartesi 14:36
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Doktorlar şiddet 'salgın'ı ile karşı karşıya

HABER: AYLA ÖNDER

Tüm doktorlara çağrı yaptılar

Geçen hafta Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Çalıştay'da doktorların, sağlık çalışanlarının hemen her gün sözlü taciz ve fiziksel saldırılara maruz kaldığı ve bunun adeta "ulusal salgın" olduğu vurgulandı. "Doktora şiddet sadece sağlık personelini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda hastayı da etkiler. Yardımına ihtiyaç duyulan, hastalara odaklanmak zorunda olan doktorlara şiddet maalesef ki kimsenin bahsetmediği bir salgındır" açıklamasını yapan Prof. Dr. Adem Akçakaya, "Hayatlarına başkalarına yardım etmeye adamış doktorlara sahip çıkmamak çok üzücü. Sağlık çalışanları da çoğu zaman karşılaştıkları şiddetin güvenliğe bildirilmesi gereken bir vaka olduğunu o yoğunlukta düşünemiyorlar" dedi.

Prof. Akçakaya, şiddet gören her doktorun şikayetçi olmadığı handikapından yola çıkarak şunları söyledi; "Hastalara bakmak ve hayat kurtarmak için herkese yardım etmeye çalışan doktorlar kendilerine yönelik şiddet karşısında çözüm arıyor. Fakat öncelikle gerçek sayıyı bilmek çözüme daha hızlı yaklaştırırdı. Ne var ki, şiddete uğramış hekim ve sağlık çalışanlarının gerçek sayısını tam olarak bilmek çok zor. Çünkü her doktor şikayetçi olmuyor veya hastane yönetimine ne yazık ki bildirmiyor. Hekim Hakları Derneği olarak, şiddet yaşayan tüm doktorları, hemşireleri ve personeli polisle şikayette bulunmaya çağırıyoruz ve Beyaz kod vermelerini öneriyoruz!"

'Sinemada şiddet normalleşti!'

Doktorlar kendilerine yönelik şiddeti çok yönlü konuştular. Hekim Hakları Derneği'nden "Şiddetin nedenlerini 360 derece değerlendirmeyi amaçladık" açıklaması yapıldı. Sinemada da şiddetin "kanıksanmış bir durummuş gibi" aktarılmasına dikkat çekildi. "Gişe rakamlarına göreen çok izlenen filmlerde şiddetin 'normal' bir durummuş gibi aktarılması toplumda deformasyona neden oluyor" fikri dile getirildiğinde ortak bakış şuydu; "Asıl önemli olan problem, şiddetin boyutlarının büyüdükçe kanıksanması ve normalleştirilmesi". Grup sunumlarının sonunda bu gerçeği "Medyanın sağlıkta şiddet üzerine etkisi ve sinema boyutu" çerçevesinde değerlendiren Sinema Yönetmeni Mesut Uçakan, sektörün rolündeki olumsuzluğa değindi; Uçakan'ın "Sinemada ve filmlerdeki gizli ya da aşikâr olarak şiddetin normalleştirilmesi en önemli sorun" vurgusu dikkat çekti.

A'dan Z'ye bir çok noktadan ele aldılar

Farklı meslek gruplarından hocaların ve STK temsilcilerinin katıldığı Çalıştay'da bir çok konu başlığı ele alındı. "Sağlıkta şiddetin tanımı", "Dünyada sağlıkta şiddet", "Medyanın rolü", "Hasta ve hasta yakınlarının davranışlarının etkisi", "Sağlıkçıların davranışları ve toplumun rolü", "Şiddet ve hastane yönetimi", "Mevzuatın sağlıkta şiddete etkisi ve çözüm önerileri", "Şiddet oluşumunda eğitimin etkisi", "Şiddeti önlemede dini ahlaki değerlerin rolü var mı?" konu başlıkları altında bir çok önemli nokta katılımcılar tarafından değerlendirildi. İstanbul Tabip Odası adına konuşan Osman Öztürk ise sağlıkta dönüşüm uygulamaları ve siyasetin doktoru itibarsızlaştırması ile şiddetin arttığını belirtti.

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Doktorlar şiddet Salgını Ile Karşı KarşıyaAyla Önder
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