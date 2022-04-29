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DOKTOR SİNAN AKYÜREK İLE ESTETİK HAKKINDA HER ŞEY!

29 Nisan 2022 Cuma 12:11
DOKTOR SİNAN AKYÜREK İLE ESTETİK HAKKINDA HER ŞEY!

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM

Doktor Sinan  Akyürek kimdir? Kendinizden Bahseder misiniz?

Sinan Akyürek: Merhaba; her şeyden önce bir aile babasıdır Dr. Sinan ve iş olarak da medikal estetik uygulamaları yapan bir hekimdir. Bunu özellikle söylemek istedim çünkü sadece birtakım iğneli işlemler yapmanın değil tam bir sağlık halinde olan insanın daha güzel göründüğünü düşündüğüm için bu işi bir hekim gözüyle ele almanın doğru olduğunu düşünüyorum.

Botoks ve Dolgu işlemleri kaç yaşında uygulanmaya başlamalıdır?

Sinan Akyürek: Her iki uygulamada da reşit insanlar için bir yaş sınırı olmamakla birlikte Botulinum toksin uygulamaları tercihen erken, 20’li yaşların sonu veya 30’ların başlarında uygulanmalı çünkü cildi hareketsiz bırakarak korumaya yönelik, kırışmasına engel olunan bir uygulamadır. Dolgular ise hacim kayıplarının giderildiği uygulamalar olduğu için daha çok hacim kayıplarının görüşmeye başlandığı 30’lu yaşların sonuyla birlikte uygulanması daha uygun olacaktır. Ancak hızlı kilo alıp verme vb durumlarda daha erken yaşlarda da uygulama düşünülebilir.

Botoks nasıl etki eder ve etkisi ne kadar sürer?

Sinan Akyürek: Botulinum toksin sinirler yoluyla iletilen uyarıların kaslarımız tarafından algılanmasına engel olan bir ilaçtır ve 4-6 ay arası etkilidir. Tabi ki her ilaçta olduğu gibi etkisi azalarak biter. Yani 15 gün sonunda maksimum etkiye ulaşırken 2-3. aylarda ilaç etkisini yaklaşık yarı yarıya kaybederiz.

Ameliyatsız burun estetiği mümkün müdür?

Sinan Akyürek: Uygun vakalar için mümkündür tabi ki. Nefes alma sorunu olmayan, sadece biçimsel bozukluğu olan kişilerin burunları dolgu ve/veya askı ipleriyle ameliyatsız ve kısa sürelerde düzeltilebilir.

Cilt yeniliği için bu yıl hangi uygumalar revaçta?

Sinan Akyürek: Mezoterapi teknikleri ve ürünleri gün geçtikçe gelişiyor, hem vücut hem de yüzde uygulanabilir hibrit ürünler bu yıl oldukça revaçta ancak bence bu yıl hyaluronik asit içeren askı ipleri ve kök hücre uygulamalarını insanlar çok sevecekler. Tekniğin ve ürünlerin gelişimiyle hem işlem süreleri kısaldı hem ağrı miktarı “yok” denecek düzeyde hem de sonuçlar oldukça yüz güldürücü. Ben 10 yaş 20 yaş vs söylemleri sevmiyorum ama doğallığı kaybetmeden iyi görünmek artık konforlu ve kısa sürede elde edilebiliyor.

En çok hangi bölgeye dolgu maddesi enjeksiyonu yapılmaktadır?

Sinan Akyürek: Genç hastaların olmazsa olmazı dudak dolgusu tabi ki ama son yıllarda çene ve jawline uygulamaları oldukça revaçta. Ancak yaş ilerledikçe uygulama yoğunluğu göz çevresi ve orta yüz bölgesine yoğunlaşıyor tabi ki.

Dolgu maddesi eriyince ve ömrü bitince uygulanan yerde sarkma ya da deformasyon oluyor mu?

Sinan Akyürek: Olmuyor tabi ki  sadece işlem yapılmadan önceki galine geri döner doku ama sanırım insanlar dolgun görünüme gözleri alıştığı için kullanılan dolgu eridiğinde böyle bir algı yanılsaması gelişiyor.

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DOKTOR SİNAN AKYÜREK İLE ESTETİK HAKKINDA HER ŞEY
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