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Doç. Dr. Şahin: Vertigo tedavi edilebilen bir sorundur

Vertigonun aslında hastalık değil, birçok farklı hastalıkta kendini gösteren bir belirti olduğunu ifade eden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, “İnsanlar, vertigonun kronik olduğunu, hayat boyunca devam edeceğini düşünüyor. Halbuki yapılan özel testlerle saptanabilen vertigo, genellikle geçici ve tedavi edilebilirdir” dedi.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:44
Doç. Dr. Şahin: Vertigo tedavi edilebilen bir sorundur

Vertigonun mide bulantısı, kusmanın eşlik ettiği bir baş dönmesi hissi olduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Hastalıkları Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, genellikle kulak hastalıklarının vertigoya neden olduğunu ancak bazen beyin, beyincik, omurilik gibi merkezi sinir sistemiyle ilgili hastalıklardan da kaynaklanabildiğini söyledi.

Vertigonun kimi zaman sadece baş dönmesiyle kendini gösterdiğine değinen Doç. Dr. Şahin, “Bazı kişilerde buna kulak çınlaması, basınç hissi, işitme kaybı gibi belirtiler de eşlik edebiliyor. Bu nedenle şikâyeti olanların mutlaka kulak burun boğaz ya da nöroloji uzmanına gitmesi gerekir” açıklamasında bulundu.

“TEDAVİ ALTTA YATAN NEDENE GÖRE DEĞİŞİYOR”

İnsanların genellikle vertigodan korktuğunu ve vertigoyu kronik hastalık olarak düşündüklerini vurgulayan Doç. Dr. Şahin, vertigonun doğru tanıyla tedavi edilebildiğini ve genellikle geçici olduğunu söyledi. Ancak doğru tanı koyulmayıp doğru tedavi uygulanmadığında vertigonun kronikleşebileceğini de vurgulayan Doç. Dr. Şahin, “Yapılan muayene sırasındaki birtakım bulgularla hastaya ‘sende vertigo var’ diye tanı konulmaz. Hastada yaptığımız birtakım özel denge ve işitme testleriyle vertigoyu ortaya çıkaran sebebi, hastalığı bulmaya çalışırız. Tedavi de bu doğrultuda uygulanır. Bu nedenle ‘vertigonun tedavisi yok’ gibi cümleler doğru değildir. Vertigoyu ortaya çıkaran hastalık belli olduğunda tedavi de ona göre değişir” dedi.

HER BAŞ DÖNMESİ VERTİGO DEĞİLDİR

Hastaların çoğunun da yanlış bildiği gibi her baş dönmesinin vertigo olmadığının altını çizen Doç. Dr. Şahin şöyle konuştu: “Vertigo bazı hastalarda çok ani ve hızlı gelişir; bir süre devam eder, ardından tamamen geçer.  Fakat yıllar içinde yine tekrar eder. Bazılarında da hafif seyredip zamanla ilerler. Ancak her baş dönmesi vertigo değildir. Vertigoda; etraf ya da kendi dönüyormuş gibi bir his oluşur. Kimi hastalar, gözü kararıp dengesini kaybettiğinde de ‘başım dönüyor’ der. Ancak bu, bizim için tıbbi olarak vertigo değildir. Örneğin düşük tansiyon durumunda işinin;  oturduğu ya da yattığı yerden kalktığında gözünün kararıp kulağının çınladığı durumlarda oluşan denge kaybı da vertigo değildir. Dolayısıyla doğru tanı çok önemlidir.”

“HER YAŞTA ORTAYA ÇIKABİLİYOR”

Vertigonun farklı yaş gruplarında, farklı hastalıklarla görüldüğünü de ifade eden Doç. Dr. Şahin, “Çocuklarda, orta yaşta, ya da yaşlı bireylerde görülen vertigonun hastalıkları farklıdır. Çocuklarda erken yaşlarda nadirken ergenlerde biraz daha fazla görülür. Orta yaştaki erkek ya da kadınlarda migrene bağlı vertigo olabiliyor. Hem çocuk hem yetişkinlerde kulak iltihaplarına veya iç kulak hastalıklarına bağlı vertigo da sık görülür. Vertigo tümür kaynaklı da olabilir ve ileri yaşlarda denge organının dejenerasyonuna bağlı olarak da görülebilir.” Şeklinde konuştu.

“BAŞDÖNMESİYLE BULANTI VE KUSMA VARSA DİKKAT”

Şikayetlerin mutlaka önemsenip hekime başvurulması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Şahin son olarak şu uyarılarda bulundu:

“Daha önce hayatında hiç baş dönmesi yaşamamış; bir gün bir gece aniden başlayan baş dönmesi, beraberinde bulantı, kusma gibi şikayetleri olan hastaların vakit kaybetmeden acil servislere başvurması gerekli. Çünkü bu durumu yaratan neden beyin, beyincik bölgesindeki kanamalar olabilir. Eğer hasta; bir süredir tekrarlayıcı şekilde hatta kısa süreli bile olsa baş dönmesi yaşıyorsa yine kulak burun boğaz muayenesi ve nörolojik muayene için hekime başvurmalı. Bulantı ve kusmanın eşlik ettiği baş dönmeleri, hastaların hayat kalitelerini etkileyen, iş yapmalarını, araç kullanmaları engelleyen, hatta bazen düşmelerine de neden olabilen ciddi bir durumdur. Bu nedenle ihmal edilmemeli.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeditepe ÜniversitesiKulak Burun BoğazKulakBurunBoğazDoç. Dr. Mehmet İlhan ŞahinVertigo
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