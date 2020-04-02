Diyaliz Hastaları Büyük Risk altında

MUSTAFA ÇATIKKAŞ





Tüm Dünya’yı ve maalesef Ülkemizi de etkisi altına alan Coronavirüs Salgını nedeniyle hem Hükümetimiz hem Sağlık Bakanlığımız hem de sağlık çalışanlarımız ciddi bir mücadele vermektedir.



Bu mücadele kapsamında yetkililerimiz halkın sağlığını korumak ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla halkımızı evde kalmaya çağırmışlardır.



Bununla birlikte iş ve sosyal hayat yeniden düzenlenmiş ve özellikle 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalıkları olan vatandaşların korunmasının altını çizmişlerdir.



Türkiye’de bulunan yaklaşık 70 Bin diyaliz hastası da riskli gruplar arasında gösterilmiş ve daha dikkatli davranmaya çağrılmıştır.



Bilindiği üzere diyaliz hastaları haftada en az Üç defa diyalize girmek ve diyalize girmek için çeşitli diyaliz merkezleri ve hastanelere gitmek zorundadır.



Coranavirüs’ün en çok yakın temas halinde geçtiğini belirten yetkililer tüm vatandaşları dışarı çıkmak zorunda kaldıkları zaman belli bir mesafede durmaları hususunda da uyarmış ve toplu taşıma araçları dahil her türlü seyahat esnasında araçların en fazla kapasitelerinin yarısı kadar yolcu almaları konusunda bir karar almıştır.



Oysa diyaliz hastaları diyaliz merkezleri ve hastanelere giderken servislerin içersine tam kapasite alınmakta ve enfekte olma riskleri artmaktadır.



Oysa kronik hastalığı bulunan kişiler ve dolayısıyla diyaliz hastaları be şekilde taşındıkları için ciddi anlamda risk taşımaktadırlar.



Şayet bu şekilde taşınan bir diyaliz hastası enfekte olursa bu hastalığı aile bireyleri ve diğer hastalara da taşıyacak ve hasta sayısı hızla atacaktır.



Diyalize giden hastaların taşınması konusunda servislerdeki hasta sayısının azaltılması ve belli bir mesafe ile olacak şekilde hasta sayısının korunması gerekmektedir.



Bu konuya dikkat çeker Sayın Yöneticilerimizin ve Kamuoyu’nun bilgisine arz ederiz.



BÖHAK – Böbrek Hasta Haklarını Koruma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı A. Vahap Acar