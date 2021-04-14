Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1403
ALTIN
452.263
DOLAR
8.0625
STERLİN
11.0856
EURO
9.6416
Siirt Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi Alacak
Siirt Üniversitesi 18 Öğretim...
34 adet taşınmaz kiraya verilecek
34 adet taşınmaz kiraya...
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33...
Sözleşmeli Hemşire, Ebe ve Sağlık Teknikeri alınacak
Sözleşmeli Hemşire, Ebe ve...
Kayısı Kent ve Ticaret Merkezi projesi inşaatı yaptırılacak
Kayısı Kent ve Ticaret...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Diyabet hastalarına Ramazan uyarısı

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fulya Akın, Tip 1 diyabetliler, insülin ya da insülin salgısını artıran hap kullanan kişilerin oruç tutmaması gerektiği uyarısında bulundu. Prof. Dr. Akın, “Kişinin şekeri gün içinde 60’ın altına düşüyor ya da 300’ün üzerine çıkıyorsa orucu bırakması gerekir” dedi.

14 Nisan 2021 Çarşamba 09:43
10 Okunma
Diyabet hastalarına Ramazan uyarısı

Yüksek risk grubunda yer alan diyabet hastalarının oruç tutmadan önce hekime başvurmaları gerektiğini belirten Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fulya Akın önemli uyarılarda bulundu.

“SON 3 AYDAKİ KAN ŞEKERİ ÖNEMLİ”

Tip 1 diyabetliler, insülin kullananlar ya da insülin salgısını artıran hap kullanan kişilerin oruç tutamayacağını ifade eden Prof. Dr. Fulya Akın, “Bunun yanında son 3 aydaki kan şekeri ayarı bozuk olanlar mümkünse oruç tutmasın. Ama değerler stabilse, kalp damar hastalığı, böbrek, sinir hastalığı, kan şekeri düşüklüğünü fark edemeyecek nöropati gibi diyabete eşlik eden herhangi başka bir hastalık yoksa bu kişiler oruç tutabilir” diye konuştu.

Kan şekeri ayarındaki bozulmanın hayati risk taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Akın, şu uyarılarda bulundu:

“Diyabet hastalarında görülen en önemli sağlık sorunu kan şekeri ayarının bozulması. Kan şekerinin düşmesi ya da yükselmesi oruç anında görülebilir. Bu kişilerde sıvı kaybı yaşanabilir, damar pıhtılaşması sorunu açığa çıkabilir. 3 aylık kan şekeri ortalaması HbA1c, 6.5’un altındaysa, kişi son 3 ay içinde kan şekeri düşmesi veya yükselmesi sebebiyle hastaneye başvurmamışsa, kalp ve damar hastalığı, böbrek problemi ve sinir hasarı yoksa bu kişiler hekim değerlendirmesi sonucu oruç tutabilirler. Bunların oruç tutmalarında sakınca olmaz. Şeker ayarının, beslenme planının ve insülin seviyelerinin iyi olduğunu kişiler doktorlarından izin alarak teyit etmeliler.”

KAN ŞEKERİ 60’IN ALTINDA YA DA 300’ÜN ÜZERİNDEYSE….

Önlem almadan oruç tutan kişilerde ani şeker düşmesi görülebileceğini hatırlatan Prof. Dr. Akın, “Hipoglisemi yani kan şekerinin düşmesi çok önemli bir olay. Kişiyi komaya kadar götürebilir. Şeker düşmesinde fenalık hissi, terleme, ellerde titreme, çarpıntı, kendini kötü hissetme ve bilinç kaybına kadar giden durumlar olur. Kişilerin gün içinde şeker ölçümünü yapabilmeleri gerekiyor. Eğer kan şekeri ölçüm cihazları varsa gün içinde şekerleri 60’ın altına düşmüşse orucu bırakmaları gerekir. Kan şekerleri 300’ün üzerine çıkıyorsa yine orucu bırakmaları gerekecektir. Açlık şekerinin 80 ile 130 arasında olması gerekir. Tokluğun da 180’i geçmemesi idealdir. 60’ın altına indiği zaman ise geri dönüşümü olmayan olaylar çıkar” değerlendirmesinde bulundu.

“GİZLİ ŞEKERİ GÖZ ARDI ETMEYİN”

Gizli şeker adı verilen insülin direncinin toplumda çok sık görüldüğünü anlatan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fulya Akın, “Türkiye’de 11 milyon diyabetli var. Gizli şeker hastası da ondan daha fazla. Bu kişilerde özellikle şekerli gıdalara karşı düşkünlük, yemeklerden sonra uyku hali ve halsizlik oluyor. Bu tarz kişileri değerlendirip diyet, ilaç vererek bir de egzersiz yaptırarak takip ediyoruz. O kişilerde açlığa tahammülsüzlük varsa, çok aç kaldıklarında şekerleri düşüyorsa oruç tutmalarını önermiyoruz. Genellikle ilaçla çok iyi kontrol altına aldığımız hastalar var” dedi.

SÜTLAÇ, GÜLLAÇ, DONDURMA, MUHALLEBİ ÖNERİSİ

Diyabet hastalarına Ramazan’ın vazgeçilmezi olan tatlılardan uzak durması uyarısında bulunan Prof. Dr. Fulya Akın, “İnsülin direnci olan kişiler şekerli, şerbetli tatlıları tüketmesinler. Bunun yerine sütlü tatlıları tercih etsinler. Meyve yiyebilirler, 1 porsiyon meyve yeterli olacaktır ve meyveyi de zaten iftardan 2 saat sonra tüketmelerini öneririz. Sütlaç, güllaç, dondurma, muhallebi gibi sütlü tatlı tüketimini tavsiye ederiz” önerisinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyabetŞekerHastaşeker HastasıOruçRamazanProf. Dr. Fulya Akın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARIN BESLENMESİ
OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARIN BESLENMESİ
Mutasyonlu Covid-19'a karşı yerli ilaç
Mutasyonlu Covid-19'a karşı yerli ilaç
'Türkiye'nin ilk yerli aşısı, Faz-3 aşamasında acil kullanım onayı alabilir'
'Türkiye'nin ilk yerli aşısı, Faz-3 aşamasında acil kullanım onayı alabilir'
Türkiye'de bir üniversitede daha yüz nakli yapılacak
Türkiye'de bir üniversitede daha yüz nakli yapılacak
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Toplu taşımadaki kalabalıkların azaltılması gerekiyor
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Toplu taşımadaki kalabalıkların azaltılması gerekiyor
Uzmanı uyardı; koronavirüs geçireli 1 ay olduysa Ramazan'da dikkat
Uzmanı uyardı; koronavirüs geçireli 1 ay olduysa Ramazan'da dikkat
ÇOCUKSAĞLIĞI UZMANI VE BAŞHEKİMİ ATİLLA GÜRAY UYARDI
ÇOCUKSAĞLIĞI UZMANI VE BAŞHEKİMİ ATİLLA GÜRAY UYARDI
Avrasya Hastanesi’nde Kanser Haftasına Yönelik Panel Yapıldı
Avrasya Hastanesi’nde Kanser Haftasına Yönelik Panel Yapıldı
EL, YÜZ VE KOLTUK ALTI TERLEMESİNE CERRAHİ ÇÖZÜM...
EL, YÜZ VE KOLTUK ALTI TERLEMESİNE CERRAHİ ÇÖZÜM...

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma