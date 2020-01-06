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“Distoni hastalarına da Parkinson hastaları gibi beyin piliyle tedavi”

Vücudun bir bölümünde veya genelinde vücut kasılmalarıyla kendisini gösteren distoni hastalığı genç yaşlarda da görülebiliyor. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER) Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, “Parkinson’un saatini geri almamızı sağlayan beyin pili distoni hastalığını da tedavi ediyor. Beyin pili ile beynin belirli bölgelerine elektrik akımı verdiğimizde distonideki aşırı kasılmaları azaltabiliyor ya da düzeltebiliyoruz” dedi.

“Distoni hastalarına da Parkinson hastaları gibi beyin piliyle tedavi”

Vücudun bir bölümünde veya genelinde vücut kasılmalarıyla kendisini gösteren distoni hastalığı genç yaşlarda da görülebiliyor. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER) Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, “Parkinson’un saatini geri almamızı sağlayan beyin pili distoni hastalığını da tedavi ediyor. Beyin pili ile beynin belirli bölgelerine elektrik akımı verdiğimizde distonideki aşırı kasılmaları azaltabiliyor ya da düzeltebiliyoruz” dedi.

06 Ocak 2020 Pazartesi 13:48
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“Distoni hastalarına da Parkinson hastaları gibi beyin piliyle tedavi”

İSTANBUL - Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER) Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh ve Nöroloji Uzmanı Dr. Başak Bolluk Kılıç, distoni ile Parkinson hastalıklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Ali Zırh, distoninin vücudun bir yarısında veya genelinde aşırı vücut kasılmalarıyla giden bir rahatsızlık olduğunu belirterek “Bu hastalıkta istem dışı hareketler vardır ve hastalar sıra dışı kasılmalarla yaşamlarını sürdürmeye çalışır” dedi. Dr. Başak Bolluk Kılıç ise parkinson ve distoni hastalıklarının arasındaki farklara ilişkin “Beynin aynı bölgelerinden farklı mekanizmalarla kaynaklanmakla birlikte klinik bulgular açısından ikisi tamamen farklı. Parkinson; titreme, yavaşlık, tutukluk şeklinde bulgularla ortaya çıkıp tüm vücut sistemlerini etkilerken distoni genellikle vücudun belirli bir kas grubunda ya da tüm kas gruplarında aşırı bir kasılma ile karakterize bir hastalıktır. Parkinson genellikle ileri yaşın hastalığı olmasına rağmen distoni hastaları genelde gençtir. Her iki hastalığın tedavisi birbirinden oldukça farklıdır” diye konuştu.

GENÇ YAŞTAKİLERİ DE ETKİLEYEBİLİR

Distoninin ortaya çıkış mekanizmasına göre primer veya ikincil (sekonder) distoni diye tanımlandığına işaret eden Op. Dr. Ali Zırh da şöyle devam etti: Altta yatan bir neden, tetikleyici bir faktör yok ise bazı olgularda genetik etkileşimlerle distoni genç yaşlarda ortaya çıkarak giderek artar ve sıklıkla primer distoni başlığı altında anılır. Geçirilmiş bir hastalık, bazı maddelerle uzun süre karşılaşmak, uzun ve yoğun ilaç tedavileri bazı hastalarda ikincil distoniyi karşımıza getirebilir. Distoni hastalığında bütün hareket bozukluklarında olduğu gibi başlangıçta biz hastaları ilaçlarla iyi etmeye çalışırız. İlaç tedavisinin yetersiz kaldığı, şiddetli kasılmaların arttığı ve günlük yaşamı olumsuz etkilediği olgularda beyin pili tedavisi distoni hastalarında önemli ölçüde yarar sağlar. Beyin pili ile beynin belirli bölgelerine elektrik akımı verdiğimizde distonideki aşırı kasılmaları azaltabilmemiz veya düzeltebilmemiz mümkün. Distoni hastaları genelde Parkinson hastalarından biraz daha farklı olarak verilen elektrik akımına daha uzun bir zaman dilimi içerisinde cevap verir. Dolayısıyla ameliyat sonrasında birkaç haftayı geçen bir süre içerisinde yapılan pil ayarlarıyla hastaları eski sağlıklı günlerine yakın dönemlere getirmeye çalışırız.

HASTALIĞIN SAATİ GERİ ALINIYOR
 

Op. Dr. Ali Zırh, Beyin pilinin özellikle Parkinson hastalarına sağladığı katkıyı ise şu şekilde açıkladı: “Beyin pilleriyle ‘Parkinson hastalığının saatini geri alıyoruz’ diyebiliriz. Yaklaşık 10 yıllık bir parkinson hastasını ameliyat ettiğimizde hastayı hastalığının birinci, ikinci senesine geri getirebiliyoruz. Bu değişim ayakkabısını bağlayamayan, çatalını tutamayan, gömleklerini ilikleyemeyen, sosyal hayattan kopan, başkalarının yardımıyla yaşantısını sürdürmek zorunda olan çoğu hastanın günlük yaşantısına geri dönebilmesi, kendi başına yaşayabilmesi önemli bir kısmının mesleklerine geri dönüp onu tekrar icra edebilmesi anlamına geliyor.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Distoni HastalarıParkinson
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