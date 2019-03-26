Diş Çıkarma Döneminde Uyku Problemi İle Nasıl Başa Çıkılır

Bebeklerde diş çıkarma döneminde salya artışı, hafif ateş, ağlama-huzursuzluk, ağız çevresinde hafif döküntü, ellerini ısırması, uyku düzensizliği, iştahsızlık gibi belirtiler görülebilir. Diş çıktıktan sonra bebeğin huzursuzluğu geçer ve uykuları yine eskisi gibi devam eder. Selen Üçok ve Sedef Fenik ebeveynlere, öncelikle bebeklerin bu süreci ağrılı geçireceğini unutmayıp doktorunuzun önerdiği diş jellerinden verilebileceğini belirtiyor. Uykudan önce ise bebeğin sakinleştirmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Fenik ve Üçok, “Bebeğinizin huzursuz olduğu bu dönemde, uyku öncesinde onun sakinleşmesine yardımcı olmalısınız. Her uyanmasında onu uyutmak için başka yöntemlere başvurmak yerine, bebeğinizin kendi kendini sakinleştirmesine yardımcı olarak, onun yine kendi yatağında kendi kendine uykuya geçmesini sağlamalısınız. Aksi halde farklı desteklere alışabilir ve uyku düzeni iyice bozulabilir.” diyor.

Aynı zamanda, her uyku sorununu diş çıkarmaya bağlamanın yanlış olduğunu da vurgulayan Selen Üçok ve Sedef Fenik, “bebekte bir uyku düzeni yoksa ve devamlı olarak dişten dolayı bir düzen oluşturmayı ertelememelisiniz. Uyku eğitimine başladıysanız ve bebeğiniz bu süreçte diş çıkartsa bile, tutarlılık, kararlılık ve sabırla sürece devam etmelisiniz.” şeklinde belirtiyor.