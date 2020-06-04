DİNÇER KARACALAR'LA SAĞLIKLI GÜNLER

ÇOCUKLU YAZ TATİLİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. Yeni koronavirüs hastalığı bazı kişilerde belirtisiz olabilirken çoğu olguda ateş, öksürük ve nefes darlığı bulgularına yol açmaktadır.Virüs hasta bireylerin öksürmeleri, aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi’nden çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, Prof Dr. İpek Akman çocuklarda hastalığın daha hafif görüldüğüne ve hastaneye yatarak tedavi görmesi gereken hastaların % 1 'ini çocukların oluşturduğuna dikkat çekiyor…Çocukta kalp veya akciğer sorunu , bağışıklık sistemi bozukluğu varsa , prematüre doğmuşsa veya 12 aydan küçükse COVİD19 hastalığını daha ağır geçirme riski vardır.

Ülkemizde ilk COVİD19 hastasına tanı konulan 11 mart tarihinde izolasyon önlemlerini uygulanmaya başladık ve 1 Haziran tarihinden itibaren de 'yeni normal hayat' olarak isimlendirdiğimiz dönemde önlemlere uyarak günlük hayata döndük. Şehirlerarası ulaşımın başlaması , restoranların , otellerin açılmasıyla tatil planları da yapılmaya başlandı.

Güvenilir bir tatil için;

Çocuklu aileler için tatil için en güvenli tercih yazlık ev veya mümkün olan en az kişi ile temasın olacağı ortamların seçilmesidir. Ulaşım için de kendi özel aracı olanlar araçlarıyla seyahat etmelidir. Toplu ulaşım tercih edilmek zorundaysa maske kullanılmalı, sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve el hijyeni sağlanmalıdır.

Yeni Koronavirüsün sudan bulaşmadığı düşünülmektedir. ..

Sosyal mesafeye dikkat ederek denize girmekte sakınca yoktur. Havuz yerine denize girilmesi tercih edilmelidir. Çocukların açık havada oynaması , güneşten yararlanması sağlıkları için çok olumludur. Çocukların enfeksiyon kontrol önlemlerine uymaları zor olacağından parka veya deniz kenarına tenha saatlerde gidilmeli ve aile dışı temas minimum düzeyde tutulmaya çalışılmalıdır.

2 yaşından küçük çocuklara maske takmak risklidir!

Bu yaş grubu sosyal ortamlarda yüz siperliği kullanabilir.

Sosyal ortamlarda ağız ve burun kapatacak şekilde tıbbi maske kullanılmalıdır.

El temizliğine dikkat!

Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

Sosyal mesafe

İnsanlarla sosyal mesafe korunmalıdır (En az 1.5 m uzakta bulunulmalı).

Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalıdır

Doğal havalandırılan ortamları tercih edilmeli…

Klimalı ortamlar virüsün bulaş riskini arttırdığı için doğal havalandırma tercih edilmelidir. Restoranda açık havada oturma tercih edilmeli ve masalar arası mesafe en az 2 metre olmalıdır. Restoranlarda tek kullanımlık tabak, çatal takımı ve bardaklar kullanılmalıdır.

Asansörler

Asansör kullanılmamalı, mutlaka binmesi gereken bir kişi varsa tek başına binmelidir.

Spor yapacak çocuklarımız dikkat!

Spor yapılacaksa temas gerektiren sporlar tercih edilmemelidir. ( Basketbol, futbol gibi)

*Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

Belirsizlikten Korkmak

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu belirsizlik korkusu ile ilgili bilgiler verdi.

Zihnimiz belirsizliğe karşı, korku ile yaklaşır, bu da panik oluşturur. Korku, doğru karar vermeyi engeller.

Kişinin hayatında ne olacağını bilememesi veya ne yapacağını bilememesi durumlarındaki ortaya çıkan sorun belirsizlik korkusudur.

Netleşmeyen durumlar bıkkınlık ve ruhsal yorgunluğa sebep olur.

Belirsizlikler kaygıya, depresyona, strese veya tükenmişliğe sebep olabilir.

Belirsizliğin oluşturduğu tedirginlik mutluluğa engel olur.

Kişi, hayatını kontrol edebilmek için gelecekte ne olacağını bilme isteği içindedir. Böylelikle duruma hazırlıklı olacaktır.

Bazı kişiler belirsizliğe katlanamaz.

Belirsizlikten rahatsızlık duyan birey bu durumu bu durumu çözmek için harekete geçecektir. Örneğin iş görüşmesine gittikten sonra sonucu bekleme sürecindeki belirsizlikten rahatsızlık duyabilir, iş yerinden haber beklemek yerine onları arayabilir.

Belirsizlik hisseden kişi doğru olduğunu düşündüğü bilgiyi arayarak belirsiz durumu ortadan kaldırmaya çalışır.

Öğrencinin okulu bitirip bitiremeyeceği, mezun olunca ise iş durumu belirsizdir.

Geleceğin net olmaması öğrenciyi rahatsız edebilir.

Bazı kişiler önceden anlaşılamayan durumların tehdit edici olduğunu düşünür.

Mükemmeliyetçi ve kaygılı kişilerin belirsizliğe tahammülü azdır.

Belirsizlik, yaşamının her dakikasını kendi kontrolü altında tutmak isteyen kişiler için rahatsız edicidir ve stres sebebidir.

Belirsizlik korkusu yaşayan kişide, korkunun hangi nedenle meydana geldiğinin belirlenmesi, sebep sonuç ilişkisinin kurulması gereklidir.

Bu korku, olumsuz gelişmeler, geçmiş yaşantılar ya da beklentilerin gerçekleşmemesi sonrası oluşabilir.

Hipnoterapi - psikoterapi ile bireyin çocukluğunda ya da geçmişinde belirsizlik korkusuna neden olan olaylar, bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir.

ERGENLİK DÖNEMİNİN 3 KİLİT NOKTASI

Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Ergenlik dönemini en çok, 3 kavram etkiler.İlk kavram ergen beyninin bir yetişkin beyni gibi çalışmamasıdır. Ergenlik dönemi çocukta ruhsal dalgalanmaların görüldüğü ve hormonların daha aktif olduğu bir dönemdir. Bu dönemde beynin duygu sistemi, düşünce sisteminden daha fazla işlevseldir. Yani ergen, bir yetişkin gibi önce düşünüp sonra harekete geçemez aksine; önce, duygularının komutuyla harekete geçer ve sonra düşünmeye başlar. Bu dönem ise yaklaşık 10 ila 22 yaşları arasını kapsar. Özellikle 13- 17 yaş arasındaki çocuklar eylemlerinin sonuçlarını sağlıklı değerlendiremezler. Bunun sebebi ergenlerin ön beyinlerinin gelişimlerini, henüz, tamamlamamış olmasındandır.

İnsanı insan yapan en önemli özellik, önbeynin müthiş derecede gelişmiş olmasıdır. Çünkü önbeyin; düşünme, planlama, dikkat ve karar verme gibi becerilerin yönetildiği alandır. Bu alan ergenlerde yeteri kadar gelişmediğinden onlar çoğunlukla sağlıklı düşünemezler ve doğru karar veremezler. Onlar duyguların yönetildiği alan ile hareket ederler. Dolayısıyla bu dönem ergenlerin aileleriyle en çok çatışma yaşadığı dönem olarak karşımıza çıkar.

Ergenlik dönemini etkileyen bir diğer önemli 2 kavram; kimlik duygusu ve aidiyet duygusu oluşumudur. Kimlik duygusu oluşumu aslında doğumdan itibaren başlar ancak ergenlik döneminde ön plana çıkar. Yani ergen kendine ben kimim, neyim, nereye yönelmeliyim. ne olmak istiyorum, neden dünyaya geldim, hangi mesleği seçmeliyim gibi sorulara cevap arayarak kendi ile ilgili bocalamalar yaşar.

Live Consulting & Academy Kurucusu Sinan Ergin,

“Bir kurtarıcı beklemeyip, kurtarıcının kendiniz olduğunu fark edin”

Koronavirüs salgını dahil olumsuz bir olay karşısında, insanların genellikle bir kurtarıcı beklediğini kaydeden Live Consulting & Academy Kurucusu Sinan Ergin, şunları söyledi:

“Biri aşıyı bulsun, diğeri doları düşürsün, bir başkası şunu, diğeri bunu yapsın diye, korkularımız ve endişelerimiz karşısında, daima bir kurtarıcıyı bekliyoruz. Artık, bir kurtarıcı beklemeyip, kurtarıcının kendiniz olduğunu fark edin. Koronavirüs nedeniyle, 3 kuruşu şuradan alamadım, 5 kuruşu oradan kazanamadım diye ağlamaklı olmak yerine de, çözümün siz olduğunu biliniz ve hayatınıza siz liderlik yapınız. Eğer, liderliği başkalarına bırakırsanız, o zaman özgürlüğünüzü kaybedersiniz” dedi.

İşin, Hayatın ve Sen nasıl Canlanır?

Live Consulting & Academy ve Kolaysoft Teknoloji AŞ işbirliği ile “İşin, Hayatın ve Sen Nasıl Canlanır?” motivasyon konuşması, Kolaysoft youtube kanalında gerçekleşti. Kolaysoft Teknoloji AŞ Genel Müdürü Kezban Boztürk moderatörlüğünde, Live Consulting & Academy Kurucusu Sinan Ergin tarafından, yaşamda enerji dolu olma ve yüksek özgüvene sahip olabilmenin püf noktaları anlatıldı. İnsanların, sürekli kaygılar ve korkular içinde olmaması gerektiğinin de altını çizen Sinan Ergin, herşey bitti ve herşey kötüye gidiyor diye düşünüldüğünde de, geleceğin iyi olmayacağına dikkat çekti.

80 derece alkol ile hazırlanan Hatun İstanbul kolonyaları dezenfekte gücü ile öne çıktı.

Hatun İstanbul tarafından geliştirilen özel kolonya serileri İstanbul’un binlerce yıllık belleğini yeniden canladırıyor... Ayasofya, Dolmabahçe Palace, Galata, Grand Bazaar,Topkapı, Haydarpaşa ve Kız Kulesi ismini taşıyan yedi özel serinin her biri İstanbul'a has farklı bir dönemi, kültürü ve ambiyansı yansıtıyor. Amber, sandal ağacı,gül,portakal,yasemin,misk, paçuli, cattleya orkidesi gibi pek çok esansı incelikle harmanlayan Hatun İstanbul'un özel koku serileri kolonya formlarıyla hem bedeninize hem de ruhunuza şifa veriyor.

Bref ve Dixi ile Sağlık Çalışanlarımızın Evleri Tertemiz

Henkel’in tuvalet temizliğinde lider markası Bref ve yüzey temizliğinde öncü markası Dixi, sağlık çalışanlarına destek için, ev ve ofislere profesyonel temizlik hizmeti sunan online platform mutlubiev.com ile bir araya geldi. “Sayenizde” adıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, sağlığımız için olağanüstü bir gayretle görevlerini sürdüren 1.000 sağlık çalışanımızın evleri temizlendi.