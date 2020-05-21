DİNÇER KARACALAR'LA SAĞLIKLI GÜNLER

COVİD19, SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN DÜNYADAKİ PEK ÇOK ÜLKEDE OLDUĞU GİBİ TÜRKİYE’DE DE ‘MESLEK HASTALIĞI’ OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ!

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Gürsel Özer: “Avrupa ve Amerika başta olmak üzere birçok ülke, sağlık çalışanları için Covid19’u ‘Meslek Hastalığı’ olarak tanımlamış ve iş ile ilişkili olduğunu kabul etmiştir. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın da toplum sağlığı için savaşan sağlık çalışanlarımızın özlük haklarını korumaya yönelik bu çabayı destekleyeceğine inanıyor ve bu konuda devletimizden gerekli girişimi yaparak Covid19’u meslek hastalığı olarak tanımlamasını istiyoruz” dedi

Covid19 pandemisi; ortaya çıkma şekli, yayılımı, bulaş hızı ve bilinmezliği ile tüm dünyada aylardır infiale yol açtı. Günlük hayatta alışılan yaşam şeklini derinden sarsan bu durum, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de virüsle ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları için büyük tehdit olmuş ve kayıpları beraberinde getirmiştir.

Sadece İstanbul’da coronvirüs tespit edilen sağlık çalışanı 4 bin 500’ün üstünde…

Kendilerini bilime ve toplum sağlığına adayan, kimi zaman oldukça zorlayıcı şartlarda çalışmalarına devam eden sağlık çalışanları ile sağlık hizmet sunucularının içinde bulunduğu pandemi süreci, kamuoyu tarafından da ‘risk grubu’ olarak kabul ve destek görmüştür. T.C Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın 29 Nisan tarihinde açıkladığı rakama göre Türkiye’de 7 bin 428 sağlık çalışanının testi pozitif çıkmıştır. Tabip Odası'nın 4 Mayıs'ta hazırladığı rapora göre ise sadece İstanbul'da coronavirüs tespit edilen sağlık çalışanı 4 bin 500'ün üzerindedir.

Tüm dünyada sağlık çalışanları ve sağlık hizmeti sunucuları için ortaya çıkan risk tablosu karşısında Sağlık Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Covid19 konulu 2020'ye 12 sayılı genelgesini 7 Mayıs 2020 tarihinde yayınlamış ve genelgede: ‘Coronavirus hastalığının bulaşıcı bir hastalık olduğu söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara, iş kazası ve meslek hastalığı sigortalarından değil, 5510 sayılı kanunun 15. Maddesi uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı sayılmayan ve iş göremezliğe neden olan hastalık kapsamında provizyon alınması ve buna göre işlem yapılması gerektiğini bildirmiştir’ buna göre sağlık çalışanları açısından da bu durumun meslek hastalığı olmadığını, bu bildiri ile birlikte sağlık çalışanlarının hastalık ve ölümü halinde gerek kendileri gerekse ailesinin ve mirasçılarının herhangi bir hak talep etmesinin önünü kesmiştir.

Toplumsal sağlık için avm’lerde doğru dezenfektasyon çok önemli

Ülkemizde başlatılan normalleşme süreci çerçevesinde, sınırlı kapasitelerle açılan AVM’ler geçtiğimiz günlerde ziyaretçilerle buluştu. Sosyal mesafeyi koruma şartı öngörülerek ve Sağlık Bakanlığı yönergeleriyle doğru orantılı olarak toplumsal sağlığı tehdit edici unsurlara karşı önlem alınan Avm’lerde doğru dezenfektenin nasıl yapılacağına dair Dr. Özcan Özgül’den bilgi aldık “Günümüzde kişisel ve çevresel biyo güvenlik çok önemli hale gelmiştir. Yeni bir dünya düzenini ve bu kapsamda korunaklı yaşamsal alanlarımızı yeniden yapılandırmamız gerekiyor. Bu yüzden hem kendimiz, hem de çevremiz için uygun antiseptikler, doğru sosyal mesafe ve diğer şartları tam ve hassasiyetle uygulamak büyük önem kazanıyor. Ülkemizde de, normalleşme süreci çerçevesinde, toplu kullanılan alanlar tekrar hayatımıza giriyorlar. Bu hafta itibariyle AVM’leri, kuaförleri yeniden kullanmaya başladık ve artık kişisel hijyen kadar, ortam hijyeni de önem kazanmakta. Hepimizin bildiği gibi Covid 19; ağız, burun, gözlerden ve açık yaralardan bulaşıyor. Kullanacağımız koruma amaçlı ürünlerin cilde temas edebilip edememesi çok önemli. Dezenfektan ifadesi genel anlamda cansız yüzeylerde dezenfeksiyon gerçekleştiren, antiseptik ifadesi ise insan vücuduna temas edebilen ve dezenfeksiyonu sağlayan ürünler için kullanılır. Hipokloröz etkin maddesi insan vücudu ile temas edebilmektedir. AVM’lerde ve kuaförlerde doğru dezenfektan kullanımı gittikçe daha büyük önem kazandığı bu dönemde AVM yönetimlerine çok iş düşüyor. Bundan sonra hayatımız eskisi gibi olmayacak. Hem çalışanları hem de ziyaretçileri korumak çok kıymetli. Biz hipokloröz içerikli çalışmalarımızı Nata Holding bünyesindeki AVM’lerde uygulamaya başladık”

Kullanılan ürünlerde Sağlık Bakanlığı onayı şart

Dr.Özcan Özgül dezenfektan kullanırken ürünlerin Sağlık Bakanlığı onaylı olmasının öneminin altını çiziyor ve ekliyor “Tercih edilen ürünlerin alev alma, parlama riski olmamalıdır, bakterileri ve özellikle de virüsleri öldürme gücü kanıtlanmış olmalıdır, cilde temasında bir engeli olmamalı, havadaki ve yüzeylerdeki mikroorganizmaları öldürebilmeli, tuvaletler gibi ıslak zemin içeren mekanlarda yüksek etkinlikle ve belki daha önemlisi yüksek güvenilirlik ile kullanılabilmelidirler. Etken maddenin Hipokloröz olmasını öneriyorum. Kaldı ki bu madde, insan vücudunda zaten var olan ve savaşçı hücrelerimiz tarafından üretilen bir maddedir. Çok özel yöntemler ile üretilmektedir ve Nötr pH’a sahiptir. Hipokloröz insan cildine değmesinde sorun olmayan bir sınıftadır.

Toplu alanlar için ve kişisel kullanımda dezenfektan madde alırken bu konulara dikkat etmek ve içeriğini dikkatlice okumak büyük önem taşımaktadır”

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Annelerin sadece %16‘sı Lohusalık Depresyonu, %9’u ise Lohusalık Hüznüyle İlgili Profesyonel Destek Alıyor

En sevilen bebek markası *Bepanthol Baby ve Uykusuz Anneler Kulübü’nün, Lohusalık Depresyonu Farkındalık Haftası için toplam 250 anne ve 100 babayla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türkiye’deki annelerin yüzde 66’sı lohusalık depresyonu geçiriyor. Bebek bakımında, babanın rolü en az anne kadar olması gerektiğini düşünen ebeveynler bu konuda hemfikir olduklarını ifade ediyorlar.

HER 10 YAŞTA BİR, COVİD-19'DAN ÖLÜM RİSKİ ARTIYOR

Covid-19 pandemisinin yarattığı psikolojik travmanın getirdiği tedirginlik ile kişilerin yaşadıkları bazı şikayetler,Covid-19 belirtileri ile karıştırılabilmektedir. Astımı, bahar alerjisi ve bronş duyarlılığı olan hastalarda, ilkbahara girildiğinden, polen ve ev tozu alerjisinin yarattığı geniz akıntıları ve kuru öksürük nöbetleri de tabloyu karıştırıyor diyen Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Söğütözü Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cem Gündoğdu “İş yerlerinde ve evde, el yıkama imkanı varken, kapalı ortamlarda sık el dezenfektanları ve kolonya kullanımı, öksürük nöbetleri ve nefes darlığı atakları yaratabiliyor bu öksürükleri COVID-19 sonucunda görülen öksürük ile karıştırmamak gerekiyor” dedi.

Covid-19 pandemisi tüm dünya insanlarına evde izolasyonu, artan dezenfeksiyon yöntemlerini öğrenmeyi ve uygulamayı, sosyal mesafe kavramını ve yaşam biçimi olarak hayatımıza girişini öğretmeye devam ediyor. Televizyonda ve sosyal ağlarda yayılan görüntülerden de görüldüğü üzere, bu hastalığa yakalanan kişilerin ve toplumun başına neler gelebileceği gözlemleniyor. Hastalık sağlık organizasyonlarının düzgün ve etkili yapılmasının önemini, her devletin aldığı önlemlerin etkinliği veya etkisizliğini de ortaya çıkarıyor.

HER 10 YAŞTA BİR RİSK ARTIYOR

Hastalığın tüm yaş gruplarını etkilediğini belirten Bayındır Söğütözü Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cem Gündoğdu “Kronik rahatsızlıkları olmayan 50 yaş altı kişilerde hastalık daha kolay atlatılıyor. Her 10 yaş artışında, hastalıkta daha kötü seyir ve ölüm oranlarında artış oluyor. 54 yaş altında ölüm oranı %1, 55-64 yaş aralığında %1-3, 65-84 yaş aralığında %3-11, 85 yaş üstünde ise %10-27 olduğu görülüyor. Bu nedenle ülkemizde 65 yaş üzeri kişilerin evde izolasyonu istendi ve uygulanıyor” dedi.

RİSK ALTINDA OLAN KRONİK HASTALIKLAR

Kanser, lösemi ve lenfoma tanıları olan hastalar,

Organ veya kemik iliği transplantasyonu uygulanmış hastalar,

Astım veya Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) gibi kronik akciğer hastalığı olanlar,

Diabetes Mellitus (Şeker Hastalığı), Hipertansiyon, Kalp Hastalıkları ve Serebrovasküler hastalıkları (Demans, Alzheimer ve yatağa bağımlı bakım hastaları),

Böbrek, kalp ve karaciğer yetmezliği olan hastalar.

Kronik hastalıkların hastaları bu süreçte olumsuz şekilde etkilediğini belirten Gündoğdu “Takip ettiğimiz Covid-19 hastalarından edindiğimiz tecrübeler ve yurt dışı bildirimleri bize gösteriyor ki, düzenli doktor kontrollerini yaptıran ve tedavi alan, hastalığı stabil olan Astım ve KOAH hastalarındaki risk, bu hastalığı olmayanlardan farklı değil. Sigara içmeye devam eden ve hastalıkları kontrol altında olmayan grupta ise, risk fazla” dedi.

Sağlık Çalışanları İçin Ağladı

Geçtiğimiz günlerde deneyimli televizyoncu Cansu Canan'ın instagramda yaptığı canlı yayına konuk olan sanatçı Aydilge, sağlık çalışanlarına ithaf ettiği şarkısı “Yalnız Değilsin”den bahsederken göz yaşlarını tutamadı. Bir doktor kızı olarak, sağlık çalışanlarının özellikle koronavirüs salgını döneminde yaptıkları fedakarlıklardan bahsederken ağlamaya başlayan duygusal sanatçı, popüler kültür dünyasına dair bir öz eleştiride de bulundu:

''Biz müzisyenlere ve popüler kültüre ait insanlara, bazen garip bir ukalalık ve tepeden bakma hali geliyor ve sanki dünyayı kurtarıyormuşuz gibi bir havaya girebiliyoruz. Tabi sanat çok önemli ama bir insanın hayatını kurtarmak söz konusu olduğu zaman, bir dakika, bir durun demek geliyor içimden. Özünde her meslek çok değerli ama canını dişine takan sağlıkçıları görünce, bizlerdeki bu gereksiz böbürlenme halleri bana çok egosal geliyor. Yalnız Değilsin şarkım tabi ki onlara hediyem olsun. Kalbimin en güzel yerinden yapmaya çalıştığım bir şarkı bu. Yalnız değiller çünkü...''