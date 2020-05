DİNÇER KARACALAR'LA SAĞLIKLI GÜNLER

KARAMSARLIĞI BIRAKIP ACİL BİR HAREKET PLANI OLUŞTURMAMIZ GEREKİYOR

HoReCa sektöründe yemek kartları ve kredi kartı sistemleri bir çözüm olabilir mi?



Koronavirüs salgınının tüm dünyada ve yeme-içme sektörü üzerindeki yarattığı etki oldukça büyük oldu. Bu süreçte çözümler geliştirmeye çalışan restoran işletmecileri, doğru adımlarla yaşanan krizi fırsata çevirmeye çalışıyor. HoReCa sektörünün içinde bulunduğu durumu kaleme alan Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı Genel Müdürü Gökmen Sözen, “Karamsarlığı bir kenara bırakıp, acil bir hareket planı oluşturmamız gerekiyor” diyor.

"Artık kimin ne yaptığı değil, hep beraber neler yaptığımız önemli.” Diye sözlerini sürdürüyor..

"Kriz başladığından beri HoReCa sektörünün tüm paydaşlarının görüşlerini almaya çalışıyoruz. Sadece ülkemizde değil dünyada olup biten her şeyi hızlı bir şekilde takipçilerimize ve sektöre aktarıyoruz. Sıra dışı bir durumla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz ama artık panik ve karamsarlığı bir kenara bırakıp, acil bir hareket planı oluşturmamız gerekiyor. Ama bu hareket planı kesinlikle bireysel veya belli gruplar arasında olmamalı, ortak akıl oluşturup, tüm sektör birlikte hareket edebilmeli.

Maalesef sektörün birlikte hareket etme kası çok zayıf ama bütün paydaşların oluşturacağı çözümler çok önemli ve kapsayıcı. STK’lara üye olsun olmasın tüm sektör adına bir hareket planı oluşturulmalı. Yeme- içme ve ağırlama sektörü alışveriş merkezlerinden, sokak lezzetlerine, şeflerinden, çiftçisine ve otellerine kadar çok büyük bir sektör. Bu sektörün tüm paydaşlarının bir araya gelip çalışma grupları oluşturması gerekiyor. Paydaşlar bir araya geldiğinde masada 2 konu öne çıkacaktır; nakit akışı ve yeni operasyon standartları:

Kriz bittikten sonra nakit akışı durmuş olacağından acilen likit yaratılabilecek kanalların gözden geçirilmesi gerekli. Tedarikçilerin, bankaların, kredi kartı ve yemek kartı şirketlerinin ön ödemeleri ve kredileri sağlayabileceğine inanıyorum. Hem bankalarımızın hem de yemek kartı şirketlerinin risk analizi yaparak bir bütçe oluşturabileceklerini düşünüyorum. Bu konuda ilgili Bakanlıkların desteğine ve yönlendirmesine ihtiyaç var. Önerim şu şekilde: Yemek kartı firmalarının şirketlere sattığı yemek kuponlarını önden satıp bu bütçeyi üye iş yerlerine destek olarak vermesi. Yani dolaylı olarak farklı sektörlerin yemek kartlarını ön ödemeyle almasıyla HoReCa sektörü için birkaç aylık bütçe yaratılması. Aynı yöntem üst segment restoranlar için Visa, Master Card veya American Express gibi şirketlerle yapılmalıdır. Likit akışının başlaması yavaş yavaş çarkları çevirmeye başlayacaktır. Sistemin bütün kesimleri yavaş yavaş nefes almaya başlayacaktır. Tüm bu sistem için teminatların alınmasının ve risk analizlerinin yapılmasının gerekliliğinin altını tekrar çizmek isterim.

Yeni operasyon standartları; hijyen ve gıda güvenliği ile ilgili gelen uygulama kitlerinin hızlı bir şekilde restoran ve otellerde çalışmalarının başlaması ve eğitimlerinin aldırılması gerekmektedir. Bu kısımda ise gıda güvenliği dernekleri ve hijyen uzmanlarının desteği önemlidir. Gerekli ekipmanların, malzemelerin ve eğitimlerin konunun tedarikçileri tarafından desteklerle devreye sokulmasına ihtiyaç vardır.

Kaynakların bu kadar az olmasına karşın hala bütün paydaşların bir araya gelip efektif bir hareket planını oluşturamaması çok acı. Hem eforun hem de kaynakların doğru kanalize edilmesi için hep birlikte hareket edilmesi gerekiyor. Artık kimin ne yaptığı değil, hep beraber neler yaptığımız önemli. Kaybedecek zamanımız yok, çok hızlı bir şekilde hareket planına geçip hazırlıklarımızı yapmalıyız. Bu zor günleri ancak ortak akılla aşabiliriz."





Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir



Beslenme Uzmanı Cansu Büyükbaş, coronavirüse karşı korunmak için sağlıklı yaşamaya her zamankinden daha fazla önem verilmesi gereken bu dönemde dengeli beslenmek ve bağışıklık sistemini güçlendirici besinleri tüketmek önem taşır vurgusunda bulundu.





Dünyada pandemi ilan edilmesine neden olan ve Türkiye’de de yayılmaya başlayan coronavirüse karşı korunmak için sağlıklı yaşamaya her zamankinden daha fazla önem verilmesi gereken bu dönemde dengeli beslenmek ve bağışıklık sistemini güçlendirici besinleri tüketmek önem taşır.



Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir?



Bağışıklık sistemi diğer vücut sistemleri ile koordineli çalıştığından sadece beslenmeye değil, bütün sağlık önerilerine ve hijyene dikkat edilmesi önemlidir. Bunun için;



• Sigara içmemek,

• Düzenli egzersiz yapmak,

• İdeal kiloyu korumak,

• Dengeli ve düzenli beslenmek,

• Alkolden kaçınmak,

• Kafein alımını kısıtlamak,

• Yeterince uyumak,

• Stresi en aza indirmek,

• Hijyen kurallarına uymak yapılması gerekenlerdir.



Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin Nasıl Beslenmeliyiz?



• Tek Çeşit Beslenmeden Uzak Durun.

Besinlerin çoğu birden fazla besin öğesi içermekte ancak hiçbiri hepsini içermemektedir. Tek çeşit beslenme şekli birçok önemli besin öğesinden mahrum kalmamıza neden olmaktadır. Bu yüzden güçlü bir immün sistem ve kaliteli bir beslenme düzeni için süt, et grubu, sebze , meyve , yağ ve yağlı tohumlar, tahıllar günlük beslenmemizde dengeli bir şekilde ihtiyacımız olduğu kadar yer almalıdır.



• Sağlıklı Beslenmek, Çok Yemek Demek Değildir.

Sağlıklı besinleri daha fazla tükettiğimizde faydalarından yararlanma oranımız artmaz.

Bir besin gerektiği zaman , gerektiği kadar yendiğinde şifa fakat gereğinden fazla tüketildiğinde zehir etkisi yapmaktadır. Besinleri ilaç olarak görmek ve dozunda tüketmek önemlidir.



• Güne Kahvaltı İle Başlayın.

Kahvaltı, gece açlığını takiben, boşalan enerji depolarının tekrar dolabilmesi için gereklidir. Kaliteli ve dengeli kahvaltı bedenimizi güne hazırlarken, metabolizmanın çalışmaya başlamasını sağlar.



• Antioksidan Yönünden Zengin Besinler Tüketin.

Antioksidanlar, bağışıklık sistemimizi koruyan, bir savaş halinde vücudumuzu savunan askerlerdir. Antioksidanların en önemlileri Selenyum, Likopen, C ve E vitamini ve Beta-karoten( A vitamini öncüsü)dir.



• A- E ve C Vitamininden Zengin Besinler Tüketin.

A Vitamini İçeren Besinler: Hayvansal Kaynakları; Karaciğer, balık, süt ve yumurta sarısıdır.

Bitkisel Kaynakları; Sarı, turuncu ve yeşil sebze ile meyvelerdir.

E Vitamini İçeren Besinler: Bitkisel yağlar, yağlı tohumlar, susam ve buğday özüdür. Yeşil yapraklı besinlerde de az miktarda bulunur.

C Vitamini İçeren Besinler: Kırmızıbiber, yeşil biber, brokoli, papaya, yeşil yapraklı sebzeler, domates ve portakal, mandalina gibi turunçgiller.



• Omega-3 Yönünden Zengin Beslenin.

Omega 3’ler antiinflamatuar (iltihap azaltıcı) etkiye sahiptir. Ayrıca viral, bakteriyel, paraziter enfeksiyonlarda mikropların direncini azaltarak hastalıklardan koruyucu etkiye sahiptir.

Omega 3 yağ asitleri (EPA & DHA) derin ve soğuk sularda yaşayan balıklarda fazlaca bulunur. Özellikle somon, uskumru ve ton balığı Omega-3 ‘ten en zengin balık çeşitleridir.

Bunun dışında anne sütü, keten tohumu, ceviz, badem, fındık ve semizotu gibi yeşil yapraklı sebzelerde de bulunur.



• Bol Sıvı Tüketin.

Kaliteli, dengeli, ve yeterli beslenmenin dışında, enfeksiyonlardan korunmanın ve daha hızlı iyileşmenin diğer yolu da bol sıvı tüketimidir.

Günde min 2.5-3 litre su tüketiminin yanı sıra ekinezya, ıhlamur, kuşburnu, ada çayı , yeşil çay veya meyve çayları ile de bağışıklık sistemini destekleyebilirsiniz.



• Şeker ve Şekerli Besinlerden Uzak Durun.

Yapılan araştırmalara göre; yüksek kan şekeri seviyeleri bakteri ve virüsleri tanıyan özel reseptörlerin hassasiyetini azaltıyor. Reseptörleri bloke ederek vücudu bakteriyel enfeksiyonlara açık hale getiriyor.









ANNELERE SAÇ BAKIMINDA EN PREMIUM HEDİYE;

ALTERNA…

Sonsuz sevgi ve fedakarlıkla, adeta saçlarını süpürge ederek bizi bugünlere getiren annelerimiz, saç bakımında da lüksü fazlasıyla hak ediyor. Cilt bakım teknolojilerini saça taşıyan değerli içerikleri, üstün formülleri ve ürün serileri ile fark yaratan ALTERNA, Anneler Günü’nün en premium hediye seçenekleri arasında yerini alıyor.





Ramazanda Sağlığınıza Sağlık Katacak 10 Besin

Oruç tutan kişiler için beslenme alışkanlıklarının değiştiği Ramazan ayında sağlıklı beslenmek daha da önemli hale geliyor. Günlük almamız gereken protein, vitamin, mineral ve enerji ihtiyacımızı karşılamak için bu ayda hangi besinlerin tüketilmesi gerektiği ile ilgili bilgi veren Hastane Derinde Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Yavuz “Her zaman uygulamamız gereken yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarımızı ramazanda da sürdürmeliyiz.” diyor. Peki hangi sıvıları tüketmeliyiz? Hangi yiyecekleri soframıza dahil etmeliyiz? İşte ramazanda sağlığınıza sağlık katacak o besinleri sizler için derledik.

Bulgur: Demir, fosfor, potasyum, kalsiyum, demir, bakır, çinko, magnezyum, posa ve B grubu vitaminlerini içerir. Vücudumuz için enerji üretiminde yer alır. Ramazan döneminde kan şekerini hızla yükselten basit karbonhidratlar yerine, vitamin ve mineraller açısından oldukça kıymetli kompleks karbonhidrat olan bulgur tercih edilmeli. Pirinç ve makarnaya göre besleyici değeri yüksektir. Ramazan döneminde uzun süre aç kalındığından glisemik indeksi çok yüksek olmadığı için kan şekerini hızla yükseltmeyen bulguru daha çok tercih etmeliyiz. Lif içeriğinden dolayı hazmı kolaylaştırır. Bağırsakların geç çalışmasını önleyerek sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. İçerdiği B grubu vitaminlerinden dolayı sinir sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Besleyici değeri makarna ve pirince göre daha yüksektir. Cilt sağlığı için de önemli bir besin kaynağıdır.

Kabak: 100 gram kabağın ortalama %90-92’si sudur. Sindirimi oldukça kolay ve hafif bir sebze olması nedeniyle diyet yapanların gözdesidir. İçeriğinde potasyum, fosfor, demir, kalsiyum, posa, A ve C vitamini vardır. İçerdiği liften dolayı mükemmel bir sebzedir. Ramazan ayında tembelleşen bağırsakların çalışmasını düzenleyerek kabızlık problemini giderir. Basur şikâyetlerini de en aza indirger. Sindirimi ve hazmı kolay olduğu için sindirim sistemini düzenler. Kansere yakalanma riskini azaltır. Yüksek kan şekeri ve tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

Enginar: Enginarın sağlığımıza yarattığı faydaları artık herkes biliyor. 100 gram enginarın yaklaşık 85 gramı sudur ve yaklaşık 50 kalori içerir. Bu yüzden zayıflama diyetlerinin de baş tacıdır. Besin ögeleri bakımından lif, kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, A-C ve B1 vitaminlerini içerir. Lif oranı yüksek olduğu için hem bağırsakların çalışmasını sağlar hem de uzun süre tok tutar. Karaciğer, safra kesesi, böbrekler ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Hazımsızlık ve diğer sindirim sistemi hastalıklarının azalmasına neden olur.

Diüretik etkisi vardır. Vücuttan toksik maddelerin atılmasını sağlar. Antioksidan oranı yüksek olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir. Kolesterol üzerine olumlu etkileri vardır. Bu dönemde taze ulaşabildiğimiz enginarı isterseniz haşlayıp salatalara ilave ederek, isterseniz zeytinyağlı yemeğini ya da zeytinyağlı dolmasını yaparak tüketebilirsiniz.

Yumurta: Yeterli ve dengeli beslenmede vücuda gerekli olan besin ögelerinin neredeyse tamamını vermesi nedeniyle mükemmel bir besindir. Yumurtanın içindeki protein sindirildikten sonra vücut proteinine dönüşerek vücut yapılarında kullanılır. Bu yüzden anne sütünden sonraki en kaliteli protein kaynağıdır ve örnek protein olarak nitelendirilir.

Yumurta proteini vücutta üretilmeyen ve mutlaka dışarıdan besinlerle alınması gereken esansiyel amino asitleri de içerir. Yumurta yağı doymuş ve doymamış yağ asitlerinden oluşur. Bu da sinir hücreleri için önemlidir. Yumurta sarısı doğal kolesterol içerirken beyazında kolesterol bulunmaz. Yumurta vitamin ve mineral açısından da çok zengindir. Yumurta sarısında A, D, E ve B grubu

vitaminleri, yüksek oranda fosfor, kalsiyum, demir, bakır, çinko mineralleri bulunurken yumurta beyazında ise B3 vitamini, potasyum, magnezyum vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı korur. Göz sağlığı, kas kemik yapısı, kan üretimi için baş mükemmel bir besindir. Yumurta örnek protein kaynağı olması nedeniyle bebek ve çocuklarda fiziksel ve zihinsel gelişimi olumlu yönde etkiliyor. Protein içeriği yüksek olduğundan dolayı doygunluk hissi artar, tokluk süresi uzar. Bu nedenle sahurda tüketebileceğimiz en önemli protein kaynaklarından biridir.

Semizotu: Havaların ısınmasıyla birlikte hayatımıza giren semizotunun 100 gramının yaklaşık 92 gramı sudan oluşur ve sadece 32 kaloridir. İçeriğinde demir, kalsiyum, A vitamini, C vitamini, B grubu vitaminleri ve omega 3 yağ asitlerini içerir. Omega 3 içerdiğinden dolayı kalp damar sağlığını koruyucu etki gösterir. Yüksek lif içeriği ile bağırsak tembelliğini azaltır. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde yorgunluk ve halsizliğe iyi gelir. Düşük kalorili olduğundan formda kalmaya yardımcı olur. Glisemik indeksi düşük olduğundan kan şekerini dengeler. İçerdiği A vitamininden dolayı göz ve cilt yapısı için önemlidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Semizotunu yemek, çorba, salata ve yoğurtlu olarak tüketilebilir.













Türkiye’nin “Koronafobi Haritası” Açıklandı!

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Yalnızlık birkaç sene kaderimiz olacak”

Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgının toplum psikolojisine yansımaları bakımından Türkiye’nin en geniş katılımlı araştırması, Üsküdar Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. 81 ilde 6 bin 318 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre, Covid-19 korku ve kaygı açısından en çok Doğu Anadolu ve Ege’yi etkiledi. “Koronavirüsten çok korkuyorum” diyenlerin oranı Doğu Anadolu’da %50, Ege’de % 49 oldu. Bu oranı %47 ile Akdeniz bölgesi izlerken; Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da bu oran %43 oldu. Karadeniz bölgesi ise %41 ile en az korkan bölge oldu. “Koronavirüsle ilgili haberleri izlerken gergin ve endişeli oluyorum” diyenlerin oranı ise %56 ile en çok Akdeniz bölgesi oldu.

Tüm bu korku ve kaygılara rağmen katılımcıların büyük kısmı psikolojik olgunlaşma bildirdi. En yüksek oran ise %74 ile “sahip olduklarının kıymetini bilme” konusunda oldu. Kadın katılımcıların korku ve kaygıları daha fazla, erkek katılımcıların ise psikolojik olgunlaşma süreçleri daha zayıf. Araştırma, sürecin yönetimine ilişkin algıları da ortaya koydu. Katılımcıların %58’i “Covid-19 ile tıbbi mücadele konusunda dünyadaki gelişmiş ülkelere göre ülkemi daha başarılı görüyorum” derken; katılımcıların %82’si, bu süreçte sağlık çalışanlarına yönelik düşüncelerinin olumlu yönde geliştiğini söyledi. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, insanlığın şu andan itibaren daha yalnızlaşmaya alışması gerektiğini belirterek “Yalnızlık birkaç sene kaderimiz olacak. İnsanlar bu yalnız olma döneminde ruh sağlığımı nasıl korurum kısmına odaklanmalı” dedi.